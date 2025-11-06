HoREA hiến kế giảm 80% tiền đất tái định cư: Giải pháp tăng tốc chỉnh trang đô thị

Liên quan đến vấn đề tiền sử dụng đất, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị Quốc hội xem xét cơ chế giảm 80% tiền sử dụng đất cho người dân tái định cư. Theo đề xuất, giá đất tái định cư sẽ chỉ bằng 20% giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất, thay vì áp dụng toàn phần như hiện nay.

HoREA cho rằng, đây là mức hợp lý và nhân văn, phù hợp với khả năng tài chính của người dân bị thu hồi đất. “Phần lớn hộ dân ven kênh rạch không đủ điều kiện được bồi thường đất ở. Họ chỉ nhận được tiền hỗ trợ xây dựng, trong khi khi về khu tái định cư lại phải nộp hàng trăm triệu đồng tiền sử dụng đất, điều đó là quá sức", ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, chia sẻ.

Theo ông Châu, việc giảm mạnh tiền sử dụng đất sẽ giúp hàng chục nghìn hộ dân sớm có sổ đỏ, ổn định cuộc sống và tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Người dân mất đất vì lợi ích chung, nhưng không thể vì thế mà mất thêm cơ hội an cư. Chính sách phải đủ gần dân, đủ chia sẻ thì mới thuyết phục được lòng dân.

Thực tế cho thấy, TP.HCM đã di dời hơn 44.000 căn nhà ven kênh rạch trong giai đoạn 1993 - 2020, song từ năm 2006 đến nay tiến độ giảm rõ rệt. Hiện vẫn còn hơn 65.000 hộ với 39.600 căn nhà tạm bợ dọc gần 400 tuyến kênh rạch. Mục tiêu di dời 20.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030 chỉ có thể đạt được nếu người dân thật sự đồng thuận.

HoREA cho rằng, giảm nghĩa vụ tài chính cho người tái định cư chính là mở đường cho tiến độ đô thị hóa. Khi người dân được an cư, Nhà nước giảm được chi phí bồi thường kéo dài, doanh nghiệp cũng có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các dự án chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề xuất bổ sung quy định thời điểm giao kết hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao) là thời điểm xác định giá đất đối ứng cho dự án BT nhằm tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án đầu tư công hiện nay.