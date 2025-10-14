Nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt, tín hiệu hồi phục rõ rệt

Nguồn cung bất động sản dần khởi sắc

Sau giai đoạn dài im ắng, thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận đã bước vào giai đoạn sôi động hơn trong quý 3/2025. Hầu hết các phân khúc chủ lực – từ đất nền, căn hộ đến nhà phố, biệt thự – đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, cho thấy đà phục hồi rõ nét của thị trường.

Theo báo cáo của DKRA Group, lượng cung sơ cấp đất nền trong quý tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự trở lại của dòng sản phẩm từng được xem là “nhiệt kế” của thị trường. Đáng chú ý, khu vực Long An nổi lên như điểm sáng khi chiếm đến 90% lượng sản phẩm mới, nhờ lợi thế quỹ đất lớn và hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động dịch chuyển ra vùng ven để mở rộng dư địa phát triển, song mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao do chi phí đầu vào và cung – cầu chưa thực sự cân đối.

Ở phân khúc căn hộ, thị trường ghi nhận hơn 15.400 căn nguồn cung sơ cấp, tăng 15% so với cùng kỳ. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu khi chiếm tới gần 97% tổng lượng sản phẩm chào bán, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của các dự án trong khu vực nội đô và vùng giáp ranh sau khi nhiều thủ tục pháp lý được tháo gỡ. Ngoài ra, khoảng 6.000 căn hộ mới tập trung ở Bình Dương, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và khả năng tài chính tầm trung.

Phân khúc nhà phố và biệt thự cũng cho thấy sức bật ấn tượng, với nguồn cung sơ cấp tăng 27% và nguồn cung mới gấp 3 lần cùng kỳ năm 2024. TP.HCM chiếm 81% tổng lượng sản phẩm mở bán, chủ yếu ở khu Đông và Tây – những khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng kết nối.

Đối với thị trường nghỉ dưỡng, tình hình bắt đầu khởi sắc trở lại dù chưa thật bền vững. Biệt thự nghỉ dưỡng tăng 18%, shophouse nghỉ dưỡng tăng 31% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lượng hàng tồn được kích hoạt trở lại. Ngược lại, condotel vẫn sụt giảm 4%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi có tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn.

Ông Phạm Lâm - chuyên gia của DKRA Group, nhận định quý 4/2025 sẽ là giai đoạn thị trường đón thêm nhiều nguồn cung mới khi các nghị định và quyết định hướng dẫn thi hành luật đất đai, nhà ở được triển khai. Điều này được kỳ vọng giúp thị trường vận hành cân bằng hơn, giảm sức ép giá bán và tạo thêm cơ hội lựa chọn cho người mua nhà.