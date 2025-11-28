TP.HCM đẩy nhanh xử lý pháp lý, tháo điểm nghẽn cấp sổ hồng cho 5 dự án

TP.HCM đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình tháo gỡ pháp lý tại nhiều dự án bất động sản, nhằm bảo đảm quyền lợi cư dân và cải thiện nguồn cung nhà ở trên thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác 1645 đã họp hơn 40 phiên, hỗ trợ xử lý gần 200 dự án gặp khó khăn pháp lý, góp phần giúp hàng chục nghìn căn hộ được cấp sổ hồng.

Mới đây nhất, Tổ công tác 1645 đã rà soát, đề xuất hướng giải quyết đối với 5 dự án tồn đọng giấy chứng nhận nhiều năm. Cụ thể, nhóm dự án được đưa vào diện xem xét lần này gồm: Khu nhà ở Bông Sao (phường Bình Đông), Khu nhà ở nông thôn An Điền (phường Long Nguyên), Khu dân cư số 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi), Khu nhà ở FC Trường An (xã Phú Giáo) và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 (xã Trừ Văn Thố). Các dự án có thời gian triển khai kéo dài, phát sinh nhiều vấn đề pháp lý chưa được giải quyết triệt để.

TP.HCM đang tăng tốc xử lý các vướng mắc pháp lý cấp sổ hồng tại nhiều dự án bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Tại dự án Bông Sao, của Công ty CP Địa ốc 8, đến nay vẫn còn 14 căn thương mại tại block B1 và 30 căn thấp tầng ở khu C chưa được cấp sổ. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc 4.200 m² đất Nhà nước quản lý nằm trong khu C đã bị chủ đầu tư đưa vào xây dựng và đề xuất hoán đổi bằng tiền, nhưng không được chấp thuận. Thêm vào đó, một số căn tái định cư đã bị sử dụng sai mục đích khi chuyển sang kinh doanh thương mại. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng và địa phương làm rõ trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ để xem xét cấp sổ cho các căn còn lại.

Đối với Khu dân cư số 1 (Thạnh Mỹ Lợi), đây là dự án từng được đưa vào danh sách tháo gỡ trước đó nhưng còn nhiều nội dung phải rà soát. Sở Tài chính đánh giá dự án có liên quan đến việc sử dụng tài sản Nhà nước trong hợp tác kinh doanh và quá trình điều chỉnh mục tiêu từ tái định cư sang thương mại. Tổ công tác yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn tất thủ tục trước khi báo cáo UBND TP để xin hướng xử lý.

Ba dự án còn lại An Điền, FC Trường An và Nam Long 2, chủ yếu vướng nghĩa vụ tài chính phát sinh khi chủ đầu tư chuyển từ mô hình bán nhà sang bán đất nền, cùng các vấn đề liên quan đến bàn giao hạ tầng kỹ thuật. Cơ quan chức năng nhấn mạnh chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì mới có cơ sở xem xét cấp sổ cho khách hàng.