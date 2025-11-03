Thị trường bất động sản phía Nam vào nhịp tăng tốc mới: Trung tâm khan hiếm, vùng giáp ranh lên ngôi

Thị trường bất động sản đón trợ lực lớn

Từ đầu năm 2025, thị trường bất động sản khu vực phía Nam, đặc biệt TP.HCM đang ghi nhận đà phục hồi rõ nét sau giai đoạn dài trầm lắng. Việc các địa phương hoàn tất mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tạo “điểm bật” về thủ tục và quy hoạch, góp phần tăng tốc đưa dự án ra thị trường và mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở.

Bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm Dat Xanh Services cho biết chính nhờ sự quyết liệt của Chính phủ trong tháo gỡ pháp lý là lực đẩy quan trọng giúp thị trường hồi phục. Đến tháng 7/2025, cả nước đã có 136 dự án được giải quyết vướng mắc, riêng TP.HCM chiếm 86 dự án.

Hoạt động phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định nghĩa vụ tài chính được đẩy nhanh; cơ quan chức năng chuyển hướng từ “xử lý ca lẻ” sang cơ chế đồng bộ. “Đây là bước ngoặt giúp doanh nghiệp lấy lại nhịp triển khai dự án và thị trường có thêm nguồn cung rõ ràng hơn”, bà Liên nhận định.

Nguồn cung trở lại và dòng vốn dịch chuyển rõ rệt đang tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phía Nam. Ảnh: Gia Linh

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế, Tài chính & Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI)cho thấy bất động sản tiếp tục là kênh được ưa chuộng, chiếm 28% lựa chọn của nhà đầu tư, sau vàng (35%) và chứng khoán (27%). Tâm lý nhà đầu tư đã bình ổn hơn nhưng hành vi mua trở nên thận trọng: ưu tiên vị trí, pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư.

Trước trợ lực quan trọng đến từ việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng tăng mạnh. Dữ liệu từ Dat Xanh Services cho thấy, nguồn cung mới từ quý II đến quý III/2025 tăng mạnh, tập trung ở trục TP.HCM – Bình Dương – Long An.

Trong đó, phân khúc căn hộ chiếm gần 80% tổng giỏ hàng mới, chủ yếu tại TP.HCM cũ và dọc các tuyến kết nối chính như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K… Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường miền Nam đạt 40%-45%, giảm nhẹ so với quý trước, nhưng tâm lý người mua ghi nhận cải thiện đáng kể.

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản cuối năm

Đáng chú ý, dù nguồn cung gia tăng, giá bán căn hộ cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt mà có xu hướng tăng 5%-7% theo quý; phân khúc thấp tầng tăng 2%-5% theo năm. Khu vực lõi đô thị TP.HCM tiếp tục khan hiếm quỹ đất, đẩy giá trị tài sản tại các quận trung tâm như quận 1, quận 4, Bình Thạnh cũ tăng khoảng 10%-30% mỗi năm. Xu hướng phát triển dự án lan sang vùng giáp ranh, hướng mạnh về TP.Thủ Đức cũ, Bình Dương và Long An, đây là khu vực hạ tầng hoàn thiện nhanh và giá mềm hơn trung tâm.



Trước những chuyển biến của thị trường, các chuyên gia dự báo dự báo quý IV/2025 sẽ ghi nhận nguồn cung cải thiện đáng kể, song sức hấp thụ sẽ phụ thuộc nhịp giải ngân và dòng tiền cuối năm. Những dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng kết nối và tiến độ cam kết sẽ dẫn dắt thị trường, trong khi dự án yếu phải cạnh tranh bằng ưu đãi, minh bạch rủi ro.

Thị trường bất động sản các tháng cuối năm dự báo tiếp tục cải thiện nguồn cung. Ảnh: Gia Linh

Một điểm nhấn đáng chú ý là làn sóng hợp tác phát triển dự án giữa doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế, kỳ vọng mang đến tiêu chuẩn vận hành mới và gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm.

Về giá bán, khu trung tâm và các vùng hưởng lợi hạ tầng tiếp tục tăng; ngược lại, khu vực pháp lý chưa hoàn thiện có thể chững lại, thậm chí suy giảm thanh khoản nếu không cải thiện tiêu chí đầu vào. Sự chọn lọc thị trường đang diễn ra mạnh mẽ. Người mua hiểu sản phẩm hơn, đòi hỏi chất lượng cao hơn và chỉ xuống tiền với tài sản rõ ràng.