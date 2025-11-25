Thủ Thiêm trở lại đường đua: Đấu giá đất 2026 và cuộc sàng lọc nhà đầu tư

TP.HCM đang chuẩn bị mở lại đấu giá đất quan trọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ năm 2026. Cụ thể, UBND TP.HCM vừa lên kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.

Lần này, thị trường đón nhận thông tin trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp, nhu cầu vốn quốc tế vào Việt Nam tăng và nhiều tập đoàn nước ngoài đang tìm quỹ đất lớn để mở rộng hoạt động tại TP.HCM. Các chuyên gia cho rằng các phiên đấu giá tới sẽ không “nóng bỏng” như năm 2021, nhưng ổn định và thực chất hơn.

Thủ Thiêm hiện là khu vực hiếm hoi tại TP.HCM có quỹ đất sạch quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và định hướng hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Khi thành phố đặt mục tiêu đấu giá 49 lô đất từ nay đến 2030, thị trường nhìn nhận đây là “lần cuối” để doanh nghiệp sở hữu quỹ đất trung tâm trong một cấu trúc quy hoạch hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh khu vực ven trung tâm thường xuyên quá tải hạ tầng, giá trị của các lô đất sạch tại Thủ Thiêm nằm ở tính thanh khoản và khả năng phát triển dự án quy mô lớn, điều mà các chủ đầu tư Việt Nam và nước ngoài đều đang săn tìm.

Một số chuyên gia nhận định, Thủ Thiêm càng phát triển, sức nén của nó càng giống những khu đô thị trung tâm của Seoul hay Pudong (Thượng Hải) giai đoạn đầu, nơi giá trị không chỉ nằm ở bất động sản, mà ở tiềm năng tạo ra các ngành dịch vụ cao cấp.

Ba lô đất từng trúng đấu giá nhưng rồi bị bỏ cọc năm 2021 trở thành một bài học lớn cho thị trường: giá không phải yếu tố quyết định, năng lực triển khai mới là thước đo thật. Vì thế, trong vòng đấu giá sắp tới, thành phố được dự báo sẽ siết tiêu chí tài chính, yêu cầu doanh nghiệp chứng minh dòng vốn và lộ trình phát triển dự án cụ thể.

Điều này phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay, khi các nhà đầu tư lướt sóng đã rút lui, nhường chỗ cho nhóm doanh nghiệp dài hạn, đặc biệt là các tập đoàn có chiến lược tài chính ổn định và kỳ vọng khai thác lâu dài tại Thủ Thiêm.

Cùng với kế hoạch đấu giá 7 lô đất trong năm 2026, thành phố đang giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan lập danh mục mời gọi đầu tư vào các khu thể thao, giải trí, khu sinh thái và các lô đất có vai trò tạo điểm nhấn đô thị.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 Thủ Thiêm gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu đô thị đại học và mở rộng khu công nghệ cao. Khi các công trình giao thông trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, tuyến metro số 2 và đường ven sông được đẩy mạnh, giá trị khu vực dự kiến tăng mạnh theo chu kỳ mới.