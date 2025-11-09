Chấm dứt bãi giữ xe tự phát dưới gầm cầu: Cơ hội tăng hiệu quả kinh tế đô thị tại TP.HCM
Gia Linh
09/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Hiện nay, TP.HCM mạnh tay xử lý bãi giữ xe tự phát dưới gầm cầu, tối ưu chi phí quản lý hạ tầng, giảm rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình công cộng.
Thời gian qua, các gầm cầu tại TP.HCM như cầu Ông Lớn, cầu Him Lam, cầu Lò Gốm… bị lấn chiếm làm bãi giữ xe tự phát. Những điểm đậu xe này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự đô thị mà còn tạo ra chi phí quản lý hạ tầng tăng cao, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ và giảm hiệu quả khai thác công trình công cộng.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc lấn chiếm gầm cầu vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, quy định phòng cháy chữa cháy và sử dụng trái phép đất công cộng. Nếu xảy ra sự cố, thiệt hại về kinh tế và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và ngân sách thành phố là rất lớn.
Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan dọn sạch các bãi xe tự phát, đồng thời lập quy hoạch bãi đỗ xe hợp pháp, ưu tiên khu dân cư đông, khu đô thị lớn và khu công nghiệp. Việc này giúp tối ưu chi phí vận hành hạ tầng, giảm rủi ro PCCC và tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất công cộng.
TP.HCM đang quyết liệt dẹp bỏ các bãi giữ xe tự phát dưới gầm cầu. Ảnh: Gia Linh
Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh quản lý số hóa bãi đỗ xe và triển khai thu phí không dừng, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tạo nguồn thu ổn định, giảm chi phí giám sát và quản lý. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm nếu để tái diễn tình trạng lấn chiếm, đảm bảo trật tự và an toàn công trình giao thông.
Luật sư Lê Thị Bích Hằng nhận định, việc xử lý triệt để bãi giữ xe tự phát vừa là yêu cầu về an toàn giao thông và PCCC, vừa là biện pháp kinh tế quan trọng. Khi bãi xe trái phép bị loại bỏ, quỹ đất công được sử dụng đúng mục đích, giảm chi phí quản lý và tăng hiệu quả đầu tư hạ tầng, đồng thời nâng giá trị đô thị và bất động sản lân cận.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp này, TP.HCM hướng tới một hệ thống bãi đỗ xe hiện đại, quản lý hiệu quả và đô thị văn minh, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân và phát triển kinh tế bền vững.
