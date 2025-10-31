10.000 căn nhà ở xã hội ở TP.HCM đang được chạy đua hoàn thành

Đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội, tăng tốc tiến độ bàn giao

Nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại TP.HCM tiếp tục tăng cao khi lực lượng lao động dịch chuyển về đô thị đông đảo, đặc biệt trong nhóm công nhân và người thu nhập trung bình thấp. Trước áp lực này, thành phố đặt mục tiêu mở rộng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội như một trụ cột an sinh trọng tâm.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong 10 tháng qua, thành phố đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với hơn 2.600 căn hộ, trong đó nhiều dự án đã đưa vào vận hành như khu lưu trú công nhân Cát Lái và dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp. Ngoài ra, hơn 950 căn tái định cư tại Vĩnh Lộc B cũng được chuyển đổi công năng để phục vụ cho thuê nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Hiện có 13 dự án với hơn 15.200 căn đang thi công, dự kiến 8 dự án tương đương hơn 7.200 căn sẽ hoàn thành cuối năm 2025. Đồng thời, 7 dự án khác đã hoàn thiện móng, đủ điều kiện bán ra thị trường, cung ứng gần 8.000 căn.

Tính chung, gần 9.900 căn nhà ở xã hội dự kiến được bàn giao trong năm 2025, đưa tổng số căn giai đoạn 2021 - 2025 lên gần 15.000 căn, đạt khoảng 82,7% mục tiêu 5 năm. Đây là mức tiến triển đáng kể so với giai đoạn trước.

Định hình chiến lược dài hạn, ưu tiên quỹ đất và vốn phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM đang xây dựng chiến lược phát triển quỹ nhà ở xã hội đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Giai đoạn này, thành phố tập trung bố trí quỹ đất quy mô 100 - 200ha cho các khu nhà ở xã hội tập trung, hướng tới mô hình đô thị xã hội tích hợp tiện ích.

Không chỉ mở rộng trong địa bàn TP.HCM, quá trình quy hoạch còn kết nối nguồn đất dự phòng tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm đồng bộ trong phát triển vùng đô thị.

Song song, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn hóa thiết kế nhà ở xã hội hỗ trợ thủ tục pháp lý, và tăng cường vai trò của Quỹ Phát triển nhà ở nhằm tạo thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp. Lượng giấy phép xây dựng mới cũng tăng mạnh, cho thấy tín hiệu phục hồi nguồn cung nhà ở nói chung. Diện tích nhà ở bình quân hiện đạt hơn 26m²/người tiếp tục cải thiện qua từng năm, góp phần nâng chất lượng sống đô thị.

Việc gần 10.000 căn nhà ở xã hội sắp đưa vào thị trường kỳ vọng giải toả cơn khát nhà ở cho người lao động. Ảnh: Gia Linh

Theo chỉ tiêu Chính phủ, TP.HCM sau sáp nhập phải phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến 2030. Hiện mới đạt hơn 6.600 căn đưa vào sử dụng tương đương khoảng 6,6% mục tiêu.

Để hoàn thành kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030 thành phố cần xây dựng hơn 43.000 căn, tương ứng quy mô tăng dần mỗi năm. Điều này đòi hỏi cơ chế mạnh hơn về giao đất, vốn ưu đãi, thủ tục đầu tư và mô hình vận hành nhà ở xã hội bền vững.

Các chuyên gia nhận định việc gần 10.000 căn nhà ở xã hội chuẩn bị hoàn thành cho thấy chiến lược của TP.HCM đang đi đúng hướng. Khi nguồn cung tăng đều, thị trường có cơ sở bình ổn giá, doanh nghiệp dễ thu hút nhân lực, và người lao động có thêm cơ hội an cư tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho đô thị đặc biệt phía Nam.