HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
Gia Linh
23/11/2025 10:00 AM (GMT+7)
HoREA vừa gửi văn bản góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, đề xuất bổ sung quy định xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn 2007–2021 và cơ chế miễn khoản thu bổ sung trong trường hợp người sử dụng đất không có lỗi.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý gửi Quốc hội liên quan dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai. Hiệp hội cho rằng vẫn còn hai nhóm vướng mắc lớn chưa được đề cập, cần bổ sung cơ chế xử lý để tránh ách tắc và lãng phí nguồn lực.
Thứ nhất, HoREA đề nghị bổ sung quy định riêng cho quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn từ 2007-2021. Phần lớn các doanh nghiệp chưa có phương án sử dụng đất được phê duyệt nên không thể chuyển mục đích, không thể triển khai dự án dù đất phù hợp quy hoạch.
Theo Hiệp hội, cần cho phép các doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất trong thời hạn nhất định, đồng thời mở đường để giao đất hoặc cho thuê theo đúng nghĩa vụ tài chính.
HoREA đề nghị bổ sung quy định riêng cho quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn từ 2007-2021. Ảnh: Gia Linh
Bên cạnh đó, HoREA còn kiến nghị áp dụng nguyên tắc “không có lỗi thì không thu bổ sung”, đối với khoản tiền tính trên thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhiều dự án bị kéo dài thủ tục do nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý nhưng doanh nghiệp lại phải chịu khoản thu lớn, gây tăng chi phí và rủi ro đầu tư. HoREA đề xuất quy định rõ việc miễn hoặc khấu trừ nghĩa vụ tài chính cho các trường hợp không có lỗi.
Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, TP.HCM hiện có khoảng 100 dự án đang “chờ” thông báo tiền sử dụng đất, trong đó có khoản tiền phải nộp bổ sung. Nếu không có cơ chế xử lý thấu đáo, nhiều dự án có nguy cơ đình trệ kéo dài, tác động tiêu cực đến nguồn cung nhà ở và ngân sách.
Hiêp hội cũng dẫn chứng trường hợp Công ty Lotte Properties HCMC - chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City - bị thông báo khoản thu bổ sung hơn 2.600 tỷ đồng ngoài dự kiến, dù tại thời điểm ký hợp đồng (2017) Luật Đất đai 2013 chưa hề có quy định này. Việc áp dụng quy định mới “hồi tố” theo HoREA là chưa phù hợp tinh thần Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025.
Từ đó, Hiệp hội cho rằng hai bổ sung này sẽ giúp giải quyết dứt điểm các tồn đọng pháp lý kéo dài nhiều năm, tạo cơ sở minh bạch hơn cho việc áp dụng Luật Đất đai 2024 và hỗ trợ thị trường bất động sản sớm phục hồi dòng vốn.
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
HoREA vừa gửi văn bản góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, đề xuất bổ sung quy định xử lý đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn 2007–2021 và cơ chế miễn khoản thu bổ sung trong trường hợp người sử dụng đất không có lỗi.
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Sau sáp nhập, TP.HCM đang sở hữu hàng ngàn mặt bằng công dôi dư, nhiều khu đất bỏ trống chưa khai thác. Thành phố giao Sở Tài chính dựng bản đồ quỹ đất và đề xuất phương án quản lý, biến tài sản công “ngủ quên” thành nguồn lực thực sự.
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Sữa bột ByHeart đã bị thu hồi toàn bộ tại Hoa Kỳ do lo ngại về sự bùng phát dịch ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Sữa bột ByHeart cũng có sẵn tại Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết hôm 20/11.
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Shopee liên tục thay đổi chính sách: Người mua cần lưu ý gì để tránh rủi ro?
Từ đầu năm 2025 đến nay, Shopee liên tục điều chỉnh từ phí nền tảng, quy định vận hành đến chính sách trả hàng, hoàn tiền. Những thay đổi này được đánh giá là nhằm cân bằng lợi ích giữa người bán và người mua, siết chặt gian lận và tối ưu chi phí vận hành. Tuy nhiên, với người mua hàng, chuỗi cập nhật liên tiếp cũng đặt ra nhiều lưu ý quan trọng để hạn chế rủi ro khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam.
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp
TP.HCM “làm mới” kho tài sản công sau sáp nhập
Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh
Thị trường vận tải hàng hóa Mỹ chao đảo vì thương mại với Trung Quốc lao dốc
Thị trường vận tải – logistics của Mỹ được cảnh báo đang rơi vào một giai đoạn “hạ cánh đau đớn” khi dòng hàng hóa từ Trung Quốc lao dốc mạnh, kéo theo chuỗi cung ứng từ cảng biển, đường sắt, xe tải đến nhà kho đồng loạt giảm tốc. Giới chuyên gia cảnh báo đây không còn là cú điều chỉnh ngắn hạn mà là “một cuộc suy thoái hàng hóa mang tính cấu trúc”.