HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế gỡ vướng đất đai, tránh gây thiệt cho doanh nghiệp

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý gửi Quốc hội liên quan dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai. Hiệp hội cho rằng vẫn còn hai nhóm vướng mắc lớn chưa được đề cập, cần bổ sung cơ chế xử lý để tránh ách tắc và lãng phí nguồn lực.

Thứ nhất, HoREA đề nghị bổ sung quy định riêng cho quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn từ 2007-2021. Phần lớn các doanh nghiệp chưa có phương án sử dụng đất được phê duyệt nên không thể chuyển mục đích, không thể triển khai dự án dù đất phù hợp quy hoạch.

Theo Hiệp hội, cần cho phép các doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất trong thời hạn nhất định, đồng thời mở đường để giao đất hoặc cho thuê theo đúng nghĩa vụ tài chính.

HoREA đề nghị bổ sung quy định riêng cho quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa giai đoạn từ 2007-2021. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, HoREA còn kiến nghị áp dụng nguyên tắc “không có lỗi thì không thu bổ sung”, đối với khoản tiền tính trên thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhiều dự án bị kéo dài thủ tục do nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý nhưng doanh nghiệp lại phải chịu khoản thu lớn, gây tăng chi phí và rủi ro đầu tư. HoREA đề xuất quy định rõ việc miễn hoặc khấu trừ nghĩa vụ tài chính cho các trường hợp không có lỗi.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, TP.HCM hiện có khoảng 100 dự án đang “chờ” thông báo tiền sử dụng đất, trong đó có khoản tiền phải nộp bổ sung. Nếu không có cơ chế xử lý thấu đáo, nhiều dự án có nguy cơ đình trệ kéo dài, tác động tiêu cực đến nguồn cung nhà ở và ngân sách.

Hiêp hội cũng dẫn chứng trường hợp Công ty Lotte Properties HCMC - chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City - bị thông báo khoản thu bổ sung hơn 2.600 tỷ đồng ngoài dự kiến, dù tại thời điểm ký hợp đồng (2017) Luật Đất đai 2013 chưa hề có quy định này. Việc áp dụng quy định mới “hồi tố” theo HoREA là chưa phù hợp tinh thần Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025.

Từ đó, Hiệp hội cho rằng hai bổ sung này sẽ giúp giải quyết dứt điểm các tồn đọng pháp lý kéo dài nhiều năm, tạo cơ sở minh bạch hơn cho việc áp dụng Luật Đất đai 2024 và hỗ trợ thị trường bất động sản sớm phục hồi dòng vốn.