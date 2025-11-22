Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo về ngộ độc sữa bột nhiễm botulinum ở trẻ sơ sinh

Trước đó, Bộ Y tế cho biết, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh.

Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: Các gia đình được khuyến cáo không nên sử dụng bất kỳ loại sữa bột ByHeart nào và tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị các đơn vị rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất; làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Mặt khác, tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nêu trên. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 28/11/2025.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 19/11/2025, tổng cộng 31 trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc đã được xác nhận mắc bệnh ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh và đã được xác nhận phơi nhiễm với sữa công thức ByHeart Whole Nutrition (nhiều lô khác nhau) đã được báo cáo từ 15 tiểu bang của Mỹ. Việc xác nhận xét nghiệm đối với một số trường hợp đang được tiến hành.

Cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Các viên chức y tế công cộng ở Mỹ đã phỏng vấn những người chăm sóc trẻ về các loại thực phẩm mà trẻ sơ sinh đã ăn trong tháng trước khi bị bệnh. 31 trường hợp ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh đã được xác định là do trẻ được cho ăn sữa bột ByHeart Whole Nutrition trước khi bị bệnh.

CDC, các quan chức y tế công cộng tại một số tiểu bang, Chương trình Điều trị và Phòng ngừa Ngộ độc Botulism ở Trẻ sơ sinh thuộc Sở Y tế Công cộng California, và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang điều tra đợt bùng phát ngộ độc này.

Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh xảy ra khi trẻ nuốt phải bào tử Clostridium botulinum phát triển trong ruột và sản sinh độc tố. Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh thường bắt đầu bằng táo bón, nhưng thường được phát hiện sớm nhất bằng các triệu chứng như khó bú (bú và nuốt), tiếng khóc yếu ớt và thay đổi, và mất khả năng kiểm soát đầu.

Vào ngày 11/11/2025, ByHeart Inc. đã thu hồi tất cả các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.

CDC khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc ngừng sử dụng bất kỳ loại sữa công thức ByHeart Whole Nutrition nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô và tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Thông tin thêm về việc thu hồi và ngộ độc có thể được tìm thấy tại đây: https://www.cdc.gov/.../infant-formula-nov-2025/index.html