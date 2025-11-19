Người đàn ông Úc "xấu xí" không chụp ảnh suốt 20 năm gây bão mạng xã hội sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam

Jason trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: news.com.au.

Những đoạn clip, được quay trong vòng chỉ 7 ngày, cho thấy người đàn ông 57 tuổi đến từ Gold Coast ngay sau khi trải qua một loạt thủ thuật thẩm mỹ tại Việt Nam, và gần như lúc nào cũng bắt đầu bằng câu: “Xin chào, tôi là Jason từ Australia”.

Các video TikTok được chia sẻ nhằm quảng bá cho phòng khám quốc tế nơi Jason thực hiện căng da mặt, phẫu thuật mí trên và mí dưới, cùng căng da cổ. Các video có tới hàng chục triệu người xem.

Nhưng nhiều người tỏ ra nghi ngờ hoặc lo lắng cho Jason, trong mỗi video, Jason xuất hiện cùng một bác sĩ khác nhau, dường như tất cả đều tham gia tạo ra diện mạo “điên rồ” mới của anh. Họ e ngại tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát và cũng không rõ tại sao lại có nhiều bác sĩ khác nhau như vậy.

Jason nói những lời chỉ trích “chẳng ảnh hưởng gì”, giải thích rằng lý do anh chọn ra nước ngoài cho ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng là vì anh đơn giản không có khả năng chi trả trong nước.

“Tôi được báo giá ít nhất 59.000 đô la Úc, và tôi không có số tiền đó” - anh nói. “Nhưng tôi thực sự chán nản về ngoại hình của mình, tôi không phải người tự tin, và tôi tình cờ thấy TikTok của vị bác sĩ này và bắt đầu xem. Tôi xem suốt nhiều tháng trời, tìm hiểu rất kỹ, và cuối cùng tôi quyết định liều một phen vào tháng Tám”.

Sau khi đặt vé bay và chuyển 4000 đô la cho bác sỹ, Jason đáp xuống Hà Nội và chọn tỉnh táo trong suốt ca phẫu thuật. Ngay sau khi hạ cánh, đội ngũ bác sĩ đã loại bỏ gần 6,5 cm da thừa trên trán anh, loại bỏ phần da mí chảy xệ và sưng phồng, đồng thời siết chặt da cổ và mặt.

“Tôi không cảm thấy gì cả, và tôi nhớ người phiên dịch nói bác sĩ bảo: ‘trán anh quá to so với khuôn mặt’. Ừm, tuyệt vời” - anh nhớ lại. “Sau đó họ yêu cầu tôi quay TikTok, tôi nói ‘được thôi, sao lại không, đâu có ai thấy tôi đâu’. Rồi điều tiếp theo tôi biết là mọi người gửi ảnh chụp màn hình hỏi tôi có đang ở Việt Nam không, và video thì hàng triệu lượt xem”.

Jason giờ đây rất hài lòng với diện mạo mới của mình. Ảnh: news.com.au.

Nhưng các video không dừng lại ở đó. Trong tuần tiếp theo, Jason đến phòng khám nhiều lần mỗi ngày để kiểm tra với từng bác sĩ khác nhau, mỗi người đảm nhận một thủ thuật khác nhau trên khuôn mặt anh. Và mỗi lần ghé, các bác sĩ lại yêu cầu quay thêm video.

“Tôi giải thích với bác sĩ rằng lý do tôi muốn căng da mặt là vì tôi đã không chụp ảnh với gia đình suốt 20 năm” - Jason kể với news.com.au. “Tấm ảnh cuối cùng tôi chụp ở chỗ làm là tôi trùm túi giấy lên đầu. Tôi chưa bao giờ thoải mái với ngoại hình, tôi bị bắt nạt rất nhiều hồi nhỏ, và điều đó luôn ám ảnh trong đầu rằng ‘tôi xấu xí, tôi xấu xí, tôi xấu xí’”.

Jason tiếp tục: “Ca phẫu thuật này là dành cho tôi, và sự thay đổi mà nó đem lại cho tôi thật không thể tin được, dù tôi thú thật khi vừa nhìn thấy mặt mình, tôi đã nghĩ ‘chết tiệt, mình vừa làm gì vậy’, vì mặt tôi sưng quá”.

Giờ đây, 3 tháng kể từ khi phẫu thuật và sau khi không chụp ảnh trong 20 năm, anh vô cùng hài lòng với kết quả.

“Hôm trước, tôi gọi FaceTime với mẹ và bà nói ‘Chúa ơi, mặt con trông đẹp quá’” - anh kể. “Lúc đầu trông giả lắm, nhưng giờ mọi thứ đã ổn định rồi”.

Mạng xã hội cũng vui mừng không kém với gương mặt mới của Jason. “Từ ông bố 40 tuổi thành YouTuber 20 tuổi” - một người nhận xét. “Ban đầu tôi thấy hơi sợ, nhưng sau khi hồi phục, nhìn đẹp hơn nhiều” - người khác đồng ý.

Khoảng 15.000 người Australia ra nước ngoài điều trị y tế mỗi năm, theo Better Health. Nhưng bất chấp sức hấp dẫn của chi phí thấp, các chuyên gia lâu nay đã cảnh báo về rủi ro, bao gồm nhiễm trùng, biến chứng từ vi khuẩn kháng thuốc, và cục máu đông khi bay dài – được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Bên cạnh mối đe dọa tính mạng, bệnh nhân gặp biến chứng từ du lịch y tế phải đối mặt với chi phí lớn và quá trình chăm sóc hậu phẫu khó khăn.

Tổng cộng, các video đã thu hút gần 80 triệu lượt xem tính đến nay, và Jason thậm chí còn bị người lạ nhận ra khi đang ở Bunnings. “Tôi khá nhút nhát, và thực sự chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh với bất kỳ ai đang nghĩ đến chuyện phẫu thuật rằng hãy chắc chắn bạn làm điều đó vì chính bản thân mình”.