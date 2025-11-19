Trung Quốc giáng đòn kinh tế nặng nề với Nhật Bản

"Không có thị trường" cho hải sản Nhật

Lệnh cấm mới nhất đối với Nhật Bản diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bắc Kinh nới lỏng một phần các hạn chế đối với hải sản Nhật Bản, vốn được áp đặt do quyết định của Tokyo vào năm 2023 về việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Trung Quốc đã nói với Nhật Bản rằng việc áp dụng trở lại lệnh cấm là do cần phải giám sát thêm việc xả thải, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết.

Vấn đề hải sản được đưa ra cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Do những phát biểu sai lầm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về các vấn đề quan trọng của Đài Loan, đã có sự phẫn nộ mạnh mẽ của công chúng Trung Quốc" - người phát ngôn Mao Ninh nói với các phóng viên. "Trong tình hình hiện tại, ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng sẽ không có thị trường cho chúng".

Căng thẳng giữa hai nước bùng lên sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản có thể kích hoạt phản ứng quân sự.

Trung Quốc đã yêu cầu bà rút lại phát biểu và kêu gọi công dân mình không đi du lịch Nhật Bản, dẫn đến hàng loạt vụ hủy chuyến có thể gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.



Đối mặt với làn sóng phản ứng gay gắt từ một nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản và truyền thông nhà nước Trung Quốc nhằm vào bà Takaichi, Nhật Bản hôm thứ Hai đã cảnh báo công dân ở Trung Quốc tăng cường biện pháp an toàn và tránh những nơi đông người. Tokyo nói rằng phát biểu của bà Takaichi tại quốc hội phù hợp với lập trường của chính phủ, cho thấy chưa có dấu hiệu đột phá.

Nhật Bản tính toán thiệt hại

Trung Quốc từng cho biết vào tháng Sáu rằng họ sẽ nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ tất cả các tỉnh ngoại trừ 10 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản.

Việc tái áp đặt lệnh cấm sẽ là một cú đánh đau cho nhiều công ty đang háo hức quay lại thị trường từng chiếm hơn một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Nhật Bản.

Gần 700 doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản đã nộp đơn đăng ký lại để tiếp tục xuất hàng sang Trung Quốc, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết hôm thứ Ba. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 3 công ty được phê duyệt.

Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là khách hàng mua sò điệp lớn nhất của Nhật Bản và cũng là nhà nhập khẩu hải sâm quan trọng.

Trước mắt, lệnh tẩy chay du lịch Nhật Bản của Trung Quốc có thể gây hậu quả sâu rộng cho nền kinh tế vốn đang chao đảo của Nhật Bản. Du lịch chiếm khoảng 7% tổng GDP của Nhật Bản theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, và là động lực tăng trưởng quan trọng trong những năm gần đây.

Theo số liệu chính thức, du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng một phần năm tổng lượng khách đến Nhật Bản.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã đưa ra chính sách hoàn tiền đối với các tuyến bay đến Nhật Bản cho đến ngày 31/12, một chuyên gia phân tích hàng không ước tính rằng khoảng 500.000 vé đã bị hủy.

Một nhân viên tại một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cho biết nhân viên được các quản lý thông báo không chính thức vào thứ Ba rằng các yêu cầu đi Nhật Bản sẽ không được phê duyệt trong thời gian này.