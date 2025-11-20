Mất trắng hơn 600 triệu vì trả 16 nghìn đồng tiền ship, chiêu lừa đảo mới nhất liên quan đến shipper
Khả Văn
20/11/2025 2:42 PM (GMT+7)
Chuyển 16.000 đồng tiền ship, bỗng nhiên nhận thông báo đã đăng ký "hội viên shipper" và sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Hoảng sợ làm theo hướng dẫn để hủy, một phụ nữ tại Hà Nội đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng.
Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tục ghi nhận sự tái xuất của chiêu trò giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo, nhưng với một kịch bản tâm lý thao túng nạn nhân tinh vi hơn rất nhiều. Đáng chú ý, vào cuối tháng 6/2025, chị P. (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở thành nạn nhân điển hình của cái bẫy này.
Sự việc bắt đầu khi chị P. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là shipper, thông báo chị có đơn hàng với cước phí chỉ 16.000 đồng. Do tin tưởng, chị P. đã chuyển khoản số tiền nhỏ này. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng gọi lại với giọng điệu hốt hoảng, thông báo rằng chị đã chuyển nhầm vào tài khoản "đăng ký làm nhân viên giao hàng". Hắn đe dọa rằng nếu không hủy ngay, tài khoản của chị sẽ tự động bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Đánh vào tâm lý lo sợ mất tiền oan, chị P. đã làm theo hướng dẫn, chuyển tiền để "xác minh" và cài đặt chế độ "hoàn tiền tự động". Kết quả, chị bị các đối tượng thao túng và chiếm đoạt tổng cộng hơn 600 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn này không mới nhưng đang "nở rộ" trở lại với phương thức hoạt động bài bản hơn. Các đối tượng thường chọn khung giờ hành chính (khi nạn nhân không ở nhà) hoặc ngoài giờ làm việc (khi nạn nhân ở văn phòng) để gọi điện. Lợi dụng thói quen mua hàng online thường xuyên và tâm lý chủ quan "để hàng đó rồi chuyển khoản sau" của người dân, chúng dễ dàng dụ dỗ nạn nhân chuyển những khoản tiền ship rất nhỏ.
Cái bẫy thực sự chỉ sập xuống sau khi nạn nhân đã chuyển tiền ship. Kịch bản "nhầm tài khoản hội viên" với mức phạt trừ tiền hàng tháng là đòn tâm lý chí mạng khiến người dân hoảng loạn. Tiếp đó, kẻ xấu sẽ dẫn dụ nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram để hướng dẫn "hủy đăng ký". Tại đây, chúng liên tục báo lỗi chuyển tiền, sai cú pháp để yêu cầu chuyển thêm tiền, hoặc gửi các đường link giả mạo chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút sạch tài khoản ngân hàng.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, nguyên nhân chính khiến chiêu lừa này thành công là do tình trạng lộ lọt dữ liệu thông tin khách hàng từ các đơn vị vận chuyển hoặc cửa hàng. Việc kẻ gian nắm rõ thông tin chi tiết về đơn hàng khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ.
Để tránh sập bẫy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là shipper. Nguyên tắc quan trọng nhất là không chuyển khoản khi chưa trực tiếp cầm hàng trên tay và kiểm tra kỹ lưỡng. Người dân cũng không nên truy cập vào bất kỳ đường link lạ nào, không cung cấp mã OTP và nên chủ động tra cứu mã vận đơn trên ứng dụng chính thức của đơn vị vận chuyển để xác thực hành trình đơn hàng. Nếu lỡ trở thành nạn nhân, cần lập tức đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo.
