JPMorgan: Bitcoin rơi về đáy rồi sẽ tăng lại, đe dọa vàng vào năm 2026
Phương Đăng (theo Benzinga)
20/11/2025 9:06 AM (GMT+7)
Các nhà phân tích tại JPMorgan đã xác định mức đáy của đợt giảm giá Bitcoin (BTC) hiện tại, đồng thời dự báo loại tiền số này có thể tạo ra thách thức lớn đối với vốn hóa thị trường của vàng vào năm 2026.
Giá Bitcoin tuần này lao dốc mạnh, rơi xuống mức dưới 94.000 USD/BTC, giá thậm chí có lúc xuyên thủng mốc 90.000 USD so với đỉnh 126.000 USD ghi nhận hồi tháng 10.
Dù vậy, các nhà phân tích tại JPMorgan cho rằng mức dưới 94.000 USD chính là ngưỡng giá sàn, dựa trên chi phí sản xuất Bitcoin - yếu tố cho thấy dư địa giảm sâu hơn nữa là khá nhỏ.
Ngoài ra, nhóm phân tích do Giám đốc điều hành Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu cũng nhắc lại dự báo giá Bitcoin năm 2026, theo đó BTC có thể bắt đầu thách thức vốn hóa 28,3 nghìn tỷ USD của vàng, theo Forbes.
Họ lưu ý rằng tỷ lệ biến động giữa Bitcoin và vàng đang giảm, hàm ý khả năng Bitcoin có thể đạt khoảng 170.000 USD vào năm 2026.
Hiện vàng có vốn hóa thị trường lên tới 28,3 nghìn tỷ USD, vượt xa so với 1,9 nghìn tỷ USD của Bitcoin. Tuy nhiên, các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng điều này lại phản ánh dư địa tăng giá “đáng kể” cho Bitcoin trong vòng 6–12 tháng tới.
Triển vọng tích cực dù biến động mạnh
Bất chấp các biến động gần đây, nhiều chuyên gia theo dõi thị trường Bitcoin và tiền mã hóa vẫn duy trì quan điểm lạc quan.
Theo bài viết, ông Zhong Yang Chan - Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinGecko - đã chỉ ra hàng loạt yếu tố hỗ trợ: Sự mở rộng của Bitcoin và các quỹ ETF; Sự lớn mạnh của các công ty nắm giữ tài sản tiền số; Việc sử dụng stablecoin ngày càng phổ biến; Mức độ quan tâm của Phố Wall đối với token hóa tài sản.
Dự báo từ JPMorgan xuất hiện trong bối cảnh Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác ngày càng được xem là tài sản đầu tư hợp lệ. Viễn cảnh Bitcoin “thách thức” vốn hóa của vàng nhấn mạnh tốc độ chấp nhận và phát triển của tiền số trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Nếu xu hướng tích hợp tiền mã hóa vào tài chính truyền thống tiếp tục tăng, làn sóng tăng giá được dự đoán có thể tạo ra tác động đáng kể đối với thị trường tài chính quốc tế.
