Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng khi tâm lý e ngại rủi ro vẫn tiếp diễn





Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ có phần hạ nhiệt trong phiên chiều trước kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn căng thẳng khi họ chuẩn bị cho loạt dữ liệu kinh tế công bố vào tuần tới, sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa kỷ lục.

Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington), cho biết: “Bitcoin và tiền mã hóa nhìn chung có tương quan tích cực với các giai đoạn thị trường chứng khoán khởi sắc, nên chúng chưa trở thành tài sản phòng hộ thay thế khi các khu vực khác có biến động. Nếu giới đầu tư không hào hứng chấp nhận rủi ro, sự do dự đó cũng lan sang bitcoin và các loại tương tự".

Tài sản rủi ro nói chung chịu áp lực trong những ngày gần đây khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới giảm mạnh, do ngày càng nhiều quan chức phát tín hiệu muốn trì hoãn nới lỏng.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, Jeffrey Schmid - thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) - là quan chức mới nhất bày tỏ nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Ông nói mối lo ngại về lạm phát “quá nóng” vượt xa tác động của thuế quan.

Hiện thị trường chỉ định giá khoảng 40% khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12, giảm so với mức 90% hồi đầu tháng và hơn 60% hồi đầu tuần.

Bitcoin rơi mạnh – vốn hóa thị trường bay hơi hơn 1 nghìn tỷ USD

Trong phiên giao dịch đầu giờ chiều, Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới - giảm 2,3% còn 96.564 USD, sau khi có lúc rơi xuống 95.885 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 7/5.

Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai - đi ngang ở 3.175 USD, sau khi rơi xuống mức thấp nhất 10 ngày.

Dave Rosenberg, nhà sáng lập Rosenberg Research, nhận định Bitcoin hiện đã ở trong “vùng thị trường giá xuống chính thức”, sau khi giảm hơn 20% chỉ trong hơn một tháng. Ông cũng chỉ ra lượng rút vốn “khổng lồ” khỏi các quỹ ETF tiền số, lên tới 870 triệu USD chỉ trong ngày thứ Năm.

Kể từ khi đạt đỉnh vào ngày 7/10, vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã bốc hơi hơn 1 nghìn tỷ USD, tương đương giảm 24%.

Theo Glassnode, bối cảnh hiện tại của Bitcoin vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Những nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đã tăng tốc bán ra, khi họ chốt lời sau đợt tăng mạnh trước đó. CryptoQuant cho biết: Nhà đầu tư dài hạn đã bán 815.000 Bitcoin trong 30 ngày qua. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 1/2024.