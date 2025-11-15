Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường kim loại quý chịu ảnh hưởng từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD suy yếu và các đồn đoán về chính sách tiền tệ của FED.

Giá bạc hôm nay 15/11: Xu hướng giảm tiếp diễn trên cả thị trường trong nước và thế giới

Giá bạc hôm nay 15/11 ở trong nước: Đồng loạt giảm ở cả hai khu vực lớn

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước tiếp tục giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Các doanh nghiệp hiện niêm yết mức:

1.691.000 đồng/lượng (mua vào)

1.721.000 đồng/lượng (bán ra)

So với các phiên giao dịch trước, mức giảm này cho thấy thị trường trong nước phản ứng khá nhanh với biến động thế giới, đồng thời cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đi theo chiều hướng tương tự. Các đơn vị kinh doanh kim loại quý đang công bố:

1.693.000 đồng/lượng (mua vào)

1.727.000 đồng/lượng (bán ra)

Với mức giảm này, có thể thấy thị trường bạc tại hai trung tâm kinh tế lớn đều đang trong nhịp điều chỉnh nhẹ, phù hợp với diễn biến hạ nhiệt của giá bạc thế giới. Tuy biên độ giảm không lớn, nhưng đủ để tạo sự dè chừng cho các nhà đầu tư ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 15/11 trên thế giới: Giảm mạnh so với phiên trước

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, giá bạc giao ngay vào thời điểm 13h ngày 15/11 đang được giao dịch quanh mức:

50,620 USD/ounce

Mức giá này giảm 1,667 USD/ounce so với phiên sáng 14/11, cho thấy áp lực điều chỉnh khá mạnh của thị trường sau thời gian tăng trước đó.

Nếu quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới đang được niêm yết ở:

1.332.000 đồng/ounce (mua vào)

1.338.000 đồng/ounce (bán ra)

So với phiên sáng ngày 14/11, giá đã giảm:

45.000 đồng/ounce ở chiều mua vào

44.000 đồng/ounce ở chiều bán ra

Như vậy, không chỉ giá bạc tính theo USD giảm mà giá tính theo tiền Việt cũng cho thấy mức giảm tương đối rõ rệt. Điều này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường kim loại quý với các yếu tố vĩ mô đang thay đổi, đặc biệt là kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Vì sao giá bạc thế giới giảm? Phân tích từ chuyên gia

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, sự sụt giảm này có nguyên nhân từ việc lực mua trước đó không còn mạnh, trong khi phe bán nhanh chóng chiếm ưu thế.

Ông nhận định rằng: Đà tăng ban đầu của vàng và bạc xuất phát từ tin đồn về khả năng trì hoãn dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đóng cửa, qua đó thổi bùng kỳ vọng FED có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, lực mua mang tính đầu cơ này không kéo dài. Khi các thông tin chính thức không đủ mạnh để củng cố kỳ vọng nới lỏng, giới đầu cơ chốt lời khiến giá đảo chiều.

Ông Hyerczyk cho biết thêm, trong thời gian gần đây, mối tương quan giữa bạc, vàng, USD và lợi suất trái phiếu có xu hướng suy yếu. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cấu trúc dài hạn như:

Gánh nặng nợ công

Nguy cơ mất giá tiền tệ

Rủi ro kinh tế toàn cầu

Dù vậy, ông cũng nhận định đây chính là yếu tố hỗ trợ giúp giá kim loại quý duy trì được vùng đáy ổn định, ngay cả khi thị trường có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Lợi suất trái phiếu tăng gây áp lực lên giá bạc

Một điểm đáng chú ý được chuyên gia nêu ra là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp tục là nhân tố tạo sức ép rõ rệt đối với thị trường bạc. Cụ thể:

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,11%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,59%

Lợi suất tăng khiến nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời cố định, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của bạc – vốn được xem là tài sản trú ẩn không mang lại lợi nhuận tức thời.

Bên cạnh đó, dù đồng USD suy yếu trong thời gian gần đây, yếu tố này lại không đủ mạnh để hỗ trợ giá bạc phục hồi. Điều này cho thấy thị trường kim loại quý đang bị chi phối nhiều hơn bởi tâm lý thị trường thay vì các yếu tố vĩ mô đơn lẻ.

Đánh giá xu hướng sắp tới: Bạc có tiếp tục giảm?

Dựa trên những thông tin hiện tại, thị trường bạc đang chịu tác động bởi ba yếu tố chính:

1. Lợi suất trái phiếu tăng

Điều này thường kéo giảm giá kim loại quý, đặc biệt là bạc – loại tài sản nhạy cảm hơn vàng.

2. USD suy yếu nhưng không tạo lực đỡ mạnh

Thông thường USD giảm sẽ hỗ trợ kim loại quý tăng, nhưng hiện tượng này đang mờ nhạt do tâm lý nhà đầu tư thiên về phòng thủ.

3. Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất không còn chắc chắn

Khi kỳ vọng bị điều chỉnh, nguồn lực mua trước đó nhanh chóng giảm xuống.

Với bức tranh này, nhiều khả năng giá bạc trong ngắn hạn sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, thiên về xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến nợ công, lạm phát và rủi ro kinh tế toàn cầu có thể giúp thị trường duy trì được một vùng giá ổn định, tránh giảm sâu.



Giá bạc hôm nay 15/11 ghi nhận xu hướng giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới, phản ánh sự tác động mạnh mẽ của thị trường tài chính quốc tế và sự điều chỉnh về tâm lý nhà đầu tư sau đợt tăng trước đó.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, động thái của FED và biến động lợi suất trái phiếu để có chiến lược phù hợp.