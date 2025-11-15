Giá vàng hôm nay 15/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 15/11 ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hầu hết các doanh nghiệp. Giá vàng miếng giảm về 153,2 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 15/11: Giảm mạnh đầy kịch tính, nhà đầu tư ngỡ ngàng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 15/11 trên thế giới: Lao dốc mạnh vì lực chốt lời và kỳ vọng hạ lãi suất của Fed suy yếu

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 15/11 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 4.078,35 USD/ounce, giảm mạnh 123,03 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.378 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.



Sau chuỗi tăng ấn tượng, thị trường vàng chứng kiến sự đảo chiều rõ nét trong phiên hôm nay khi áp lực chốt lời xuất hiện mạnh mẽ. Mức tăng quá nhanh trong những phiên trước đã kích hoạt tâm lý bán ra để bảo toàn lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư, tạo ra các nhịp bán tháo ngắn hạn và kéo giá vàng lao dốc.

Giới phân tích nhận định đây là phản ứng phổ biến sau giai đoạn thị trường tăng nóng. Khi biên lợi nhuận trở nên hấp dẫn, hành động chốt lời diễn ra đồng loạt, khiến giá vàng dễ dàng mất mốc hỗ trợ quan trọng.

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đang "nguội lạnh"

Một trong những nguyên nhân then chốt tác động tới xu hướng đi xuống của vàng là kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đang mờ dần. Sự suy giảm kỳ vọng này làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý – vốn không sinh lãi – trong bối cảnh lãi suất cao vẫn duy trì.

Thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế cũng đồng loạt giảm mạnh, nối dài đà bán tháo do nhà đầu tư thận trọng trước các phát biểu cứng rắn từ giới chức Fed. Khi niềm tin suy yếu, dòng vốn dịch chuyển thận trọng hơn, khiến vàng mất đi một phần vai trò trú ẩn ngắn hạn.

Bán tài sản để đáp ứng ký quỹ – lý do khiến vàng bị cuốn vào đà giảm

Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, các tổ chức và nhà giao dịch có xu hướng bán bớt tài sản để cân đối ký quỹ và quản trị rủi ro. Điều này khiến ngay cả vàng – tài sản vốn được xem là kênh an toàn – cũng chịu áp lực giảm giá. Song song đó, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường châu Á tuần này khá trầm lắng, góp phần khiến đà giảm của giá vàng trở nên sâu hơn.



Giá vàng đã bất ngờ rơi xuống dưới 4.060 USD/ounce khi thị trường mất dần niềm tin vào khả năng Fed hành động trong tháng tới. Sự thụt lùi này khiến nhiều dự báo tích cực trước đó phải điều chỉnh lại, đặc biệt sau tuần hồi phục đầu tiên của vàng trong gần một tháng.

Một số quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thiếu rõ ràng. Neel Kashkari cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc họp tháng 12, trong khi Beth Hammack vẫn nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất. Khi Fed chưa có quan điểm nhất quán, thị trường càng khó đoán định, và vàng chịu ảnh hưởng tiêu cực vì lãi suất cao luôn là “kẻ thù” của tài sản không sinh lợi.

Thị trường chia đôi quan điểm về chính sách tháng 12

Hiện thị trường vẫn phân hóa về khả năng Fed giảm lãi suất. Giới đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Jeffrey Schmid cùng loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa suốt 43 ngày.

Theo phân tích của Commerzbank, Fed có thể tiếp tục thận trọng cho đến khi có dữ liệu lao động và lạm phát đủ rõ ràng. Quan điểm này khiến triển vọng giá vàng ngắn hạn nghiêng về xu hướng dè dặt.



Một yếu tố kỹ thuật đáng chú ý trong tuần là hiện tượng “gamma squeeze”. Khi nhiều nhà giao dịch bán quyền chọn giá rẻ, họ buộc phải mua hợp đồng vàng tương lai để phòng hộ rủi ro khi giá biến động mạnh. Điều này tạo ra những cú kích mạnh về giá, khiến vàng tăng hoặc giảm đột ngột chỉ trong thời gian ngắn.

Trong điều kiện thanh khoản thấp, những đợt mua/bán gấp như vậy có thể làm giá vàng biến động vượt xa biến động cơ bản của thị trường vật chất. Daniel Ghali của TD Securities nhận định thanh khoản thấp trên thị trường OTC đã làm khuếch đại các cú “bật” ngược chiều, khiến các dự báo giá vàng ngắn hạn trở nên khó đoán.

Dù giảm, vàng vẫn tăng 55% từ đầu năm – hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979

Mặc dù đã lùi xa khỏi mức đỉnh hơn 4.380 USD/ounce của tháng trước, kim loại quý vẫn tăng khoảng 55% kể từ đầu năm. Đây là mức tăng ấn tượng, đưa vàng tiến sát kịch bản năm tăng giá mạnh nhất kể từ 1979.

Động lực quan trọng đứng sau xu hướng này là hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Trong bối cảnh rủi ro tài chính quốc tế gia tăng, nhu cầu “trú ẩn” vào vàng vẫn duy trì ổn định, giúp thị trường giữ được triển vọng dài hạn tích cực.



Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy nhà đầu tư hiện chỉ còn đặt cược 51% vào khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, thấp hơn đáng kể so với mức 64% trước đó.

Nguyên nhân đến từ việc Chính phủ Mỹ vừa mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa, khiến dữ liệu kinh tế bị gián đoạn thu thập. Nhiều chỉ số quan trọng như lạm phát, việc làm… có thể thiếu độ tin cậy khi công bố trong thời gian tới. Thiếu dữ liệu chuẩn xác, Fed được dự báo khó đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất ngay lập tức.

Về ngắn hạn, giá vàng chịu sức ép từ hoạt động chốt lời, kỳ vọng giảm lãi suất không còn mạnh mẽ và những biến động kỹ thuật bất thường. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng trung – dài hạn của kim loại quý ở mức khả quan nhờ nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất định.