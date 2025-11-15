Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho thơm tiêu, rau lang xào tỏi
Hương Phố
15/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm đậm đà vị biển mà vẫn thanh nhẹ: cá nục kho thơm tiêu thơm nức, canh bí đỏ tôm khô ngọt dịu, đĩa rau lang xào tỏi xanh giòn, cuối bữa dưa hấu mát lành. Tất cả gói gọn khoảng 118–122 nghìn đồng/4 người, nấu nhanh trong 35–40 phút nếu xếp việc hợp lý.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng - 10.000 đồng
• Cá nục kho thơm tiêu - 80.000 đồng
• Canh bí đỏ nấu tôm khô - 10.000 đồng
• Rau lang xào tỏi - 10.000 đồng
• Dưa hấu - 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cá nục kho thơm tiêu – món trụ cột
Chiên sơ cá cho săn: chảo nóng, phết mỏng dầu; chiên nhanh hai mặt 2–3’/mặt đến se bề mặt.
Làm nền nước kho: Phi tỏi thơm, cho 1 thìa đường vào thắng hơi sậm (hoặc dùng sẵn nước màu), đổ 2 thìa nước mắm + 1/2 thìa muối + 1/2 thìa đường + ít ớt; châm nước sôi (khoảng 250–300 ml) khuấy đều.
Xếp kho: Lót vài lát thơm, xếp cá, phủ phần thơm còn lại; rắc tiêu xay. Rim lửa nhỏ 12–15’, thỉnh thoảng trở nhẹ, đến khi nước kho hơi sánh, cá thấm đậm. Nếm lại mặn ngọt vừa miệng.
Mẹo: Chỉ dùng nước sôi khi châm để cá không tanh, thịt không co. Thơm giúp dịu mặn, dậy mùi và làm nước kho trong.
2. Canh bí đỏ nấu tôm khô
Phi nhanh tỏi/hành tím, cho tôm khô đã ngâm vào xào dậy mùi.
Đổ 1–1,2 lít nước (ưu tiên nước ngâm tôm + thêm nước sôi). Sôi bùng thì hớt bọt cho trong.
Cho bí đỏ vào nấu 7–8’ tới khi bí chín bở vừa, nêm muối/nước mắm nhẹ tay, rắc hành lá rồi tắt bếp.
3. Rau lang xào tỏi
Chảo nóng, 1 thìa dầu (hoặc tận dụng mỡ cá nếu chắt được). Phi tỏi thơm.
Cho rau lang vào xào lửa to 2–3’, đảo nhanh tay; nêm nhúm muối hoặc vài giọt mắm rất nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên. Tắt bếp khi rau vừa chín tới, còn xanh giòn.
Gợi ý bày mâm và thứ tự dọn
Đặt thố cá kho giữa bàn (để giữ nhịp vị mặn). Bên phải là bát canh bí đỏ ngọt thanh, bên trái đĩa rau lang xào, đĩa dưa hấu để cuối mâm. Có thể kèm chén mắm ớt cho ai ăn đậm.
Mẹo tiết kiệm mà vẫn ngon
• Chọn cá nục vừa (không quá to) thịt chắc, giá “mềm” hơn; chiên sơ giúp cá không vỡ khi kho.
• Tận dụng nước ngâm tôm khô làm nước canh để tăng vị ngọt tự nhiên, bớt dùng hạt nêm.
• Rau lang rửa kỹ, xào lửa lớn, nhanh tay để không ra nước và giữ màu.
Trong khung giá 120 nghìn đồng, mâm cơm đủ chất, đủ vị, đủ no, nấu nhanh mà vẫn chỉn chu. Chìa khóa là cá kho lửa nhỏ đến sánh, canh bí nêm nhẹ tay, rau lang xào nhanh giữ xanh. Chúc bạn cùng gia đình có bữa cơm tối ngon miệng, ấm cúng!
Công nghệ Đài Loan đổ bộ, ngành chè Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu
Các chuyên gia chè Đài Loan đang giúp Việt Nam thay đổi hình ảnh lâu nay gắn với phân khúc chè giá rẻ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan mang máy móc, kỹ thuật và quy trình kiểm định an toàn sang hỗ trợ trong nước, theo CNA/Taiwan News.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà xào sả ớt lá chanh, canh nấm đậu hũ non
Một mâm cơm nhẹ bụng mà vẫn đủ đạm gồm có gà xào sả ớt lá chanh thơm nức, đậu phụ rán mỡ hành béo bùi, canh nấm đậu hũ non gừng thanh dịu và dưa chuột trộn dấm tỏi mát giòn. Hoàn thành bữa cơm trong khoảng 35 phút, ngân sách quanh 120 nghìn đồng/4 người.
Bài 2 - Mang quê hương vào hộp quà: OCOP và xu hướng tặng quà mới của người Việt
Nhiều người cho rằng, giỏ quà OCOP là “mỏ vàng” của mùa Tết Bính Ngọ 2026. Khi người tiêu dùng chuyển từ “mua cho nhiều” sang “mua cho đáng”, dấu OCOP trên bao bì đang trở thành một dạng “bảo chứng mềm” cho cả chất lượng lẫn câu chuyện vùng miền trong từng hộp quà Tết.
Thị trường hàng Tết 2026 – Khi đặc sản địa phương lên ngôi
LTS: Tết Nguyên Đán không chỉ là mùa đoàn viên, mà còn là mùa của tiêu dùng, của những giỏ quà trao đi và câu chuyện quê hương gửi gắm trong từng sản phẩm. Những năm gần đây, thị trường hàng hoá Tết chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, từ quà biếu cầu kỳ, đắt đỏ sang những lựa chọn giản dị, tinh tế hơn đề cao yếu tố bản địa, an toàn, bền vững và chất lượng thật.
Labubu cháy hàng, Mỹ tràn ngập “hộp mù” giá rẻ đua hút khách mùa lễ cuối năm
Trong khi người tiêu dùng Mỹ vẫn ráo riết săn lùng một món Labubu Pop Mart “chuẩn xịn”, các đối thủ đang tung ra những sản phẩm “hộp mù” rẻ hơn, dễ tìm hơn cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm nhằm tận dụng cơn sốt do những chú quái thú lông xù tí hon này tạo ra.
