Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho thơm tiêu, rau lang xào tỏi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng - 10.000 đồng

• Cá nục kho thơm tiêu - 80.000 đồng

• Canh bí đỏ nấu tôm khô - 10.000 đồng

• Rau lang xào tỏi - 10.000 đồng

• Dưa hấu - 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá nục kho thơm tiêu – món trụ cột

Chiên sơ cá cho săn: chảo nóng, phết mỏng dầu; chiên nhanh hai mặt 2–3’/mặt đến se bề mặt.

Làm nền nước kho: Phi tỏi thơm, cho 1 thìa đường vào thắng hơi sậm (hoặc dùng sẵn nước màu), đổ 2 thìa nước mắm + 1/2 thìa muối + 1/2 thìa đường + ít ớt; châm nước sôi (khoảng 250–300 ml) khuấy đều.

Xếp kho: Lót vài lát thơm, xếp cá, phủ phần thơm còn lại; rắc tiêu xay. Rim lửa nhỏ 12–15’, thỉnh thoảng trở nhẹ, đến khi nước kho hơi sánh, cá thấm đậm. Nếm lại mặn ngọt vừa miệng.

Mẹo: Chỉ dùng nước sôi khi châm để cá không tanh, thịt không co. Thơm giúp dịu mặn, dậy mùi và làm nước kho trong.

2. Canh bí đỏ nấu tôm khô

Phi nhanh tỏi/hành tím, cho tôm khô đã ngâm vào xào dậy mùi.

Đổ 1–1,2 lít nước (ưu tiên nước ngâm tôm + thêm nước sôi). Sôi bùng thì hớt bọt cho trong.

Cho bí đỏ vào nấu 7–8’ tới khi bí chín bở vừa, nêm muối/nước mắm nhẹ tay, rắc hành lá rồi tắt bếp.

3. Rau lang xào tỏi

Chảo nóng, 1 thìa dầu (hoặc tận dụng mỡ cá nếu chắt được). Phi tỏi thơm.

Cho rau lang vào xào lửa to 2–3’, đảo nhanh tay; nêm nhúm muối hoặc vài giọt mắm rất nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên. Tắt bếp khi rau vừa chín tới, còn xanh giòn.

Gợi ý bày mâm và thứ tự dọn

Đặt thố cá kho giữa bàn (để giữ nhịp vị mặn). Bên phải là bát canh bí đỏ ngọt thanh, bên trái đĩa rau lang xào, đĩa dưa hấu để cuối mâm. Có thể kèm chén mắm ớt cho ai ăn đậm.

Mẹo tiết kiệm mà vẫn ngon

• Chọn cá nục vừa (không quá to) thịt chắc, giá “mềm” hơn; chiên sơ giúp cá không vỡ khi kho.

• Tận dụng nước ngâm tôm khô làm nước canh để tăng vị ngọt tự nhiên, bớt dùng hạt nêm.

• Rau lang rửa kỹ, xào lửa lớn, nhanh tay để không ra nước và giữ màu.

Trong khung giá 120 nghìn đồng, mâm cơm đủ chất, đủ vị, đủ no, nấu nhanh mà vẫn chỉn chu. Chìa khóa là cá kho lửa nhỏ đến sánh, canh bí nêm nhẹ tay, rau lang xào nhanh giữ xanh. Chúc bạn cùng gia đình có bữa cơm tối ngon miệng, ấm cúng!