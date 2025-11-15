Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước qua giai đoạn tái cấu trúc tiêu dùng hậu đại dịch, cùng xu thế “xanh hóa”, “số hóa” và “cá nhân hóa” trải nghiệm khách hàng, mùa Tết 2026 hứa hẹn nhiều thay đổi thú vị. Hàng Việt chiếm ưu thế, đặc sản vùng miền trở lại mạnh mẽ, người tiêu dùng thông thái hơn và doanh nghiệp chủ động hơn trong chuẩn bị nguồn cung.

Nhằm phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường hàng hoá Tết 2026, từ nguồn cung, giá cả, xu hướng tiêu dùng, đặc sản vùng miền, kênh bán hàng online đến các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và khuyến nghị lựa chọn thông minh, Thế giới Tiếp thị giới thiệu tuyến bài “Thị trường hàng Tết 2026 – Khi đặc sản địa phương lên ngôi.”

Mỗi bài viết sẽ là một lát cắt chân thực về thị trường, phản ánh sự thay đổi trong gu tiêu dùng Tết của người Việt, từ “mua cho đủ” sang “mua cho đáng”, từ “quà sang” sang “quà ý nghĩa”.

Thế giới Tiếp thị mong muốn, loạt bài không chỉ mang lại cho bạn đọc góc nhìn đa chiều về thị trường hàng hoá dịp Tết, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần “người Việt ưu tiên hàng Việt”, góp phần lan tỏa giá trị văn hoá tiêu dùng bền vững và niềm tự hào đặc sản quê hương.

Bài 1 - Thị trường hàng Tết Bính Ngọ 2026: Hàng Việt lên ngôi, kênh online bứt tốc

Tết Bính Ngọ 2026 khởi động sớm với bức tranh sáng màu, nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, tỷ trọng hàng Việt tiếp tục áp đảo trên quầy kệ. Cùng với đó, kênh bán hàng online và mạng xã hội bứt tốc mạnh mẽ, đưa đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP len sâu vào từng giỏ quà Tết. Câu chuyện “hàng Việt lên ngôi” năm nay không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà đã trở thành lựa chọn thực tế của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Nguồn cung chủ động, dư địa “khoá” giá tốt hơn

Ngay từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, nhiều đầu mối bán lẻ đã lên phương án cho cao điểm Tết 2026. Tại TP.HCM, Chợ đầu mối Bình Điền, một đầu mối nông sản, thực phẩm lớn nhất phía Nam xác nhận đã họp và chốt kế hoạch phục vụ mùa Tết Bính Ngọ, ưu tiên đảm bảo lưu lượng hàng và mặt hàng thiết yếu. Đại diện đơn vị quản lý chợ cho biết mục tiêu là “đáp ứng nhu cầu tăng vọt tuần cận Tết, hạn chế tối đa đứt gãy cục bộ.”

Tại Hà Nội, kế hoạch bình ổn và dự trữ hàng thiết yếu, phối hợp hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống để bảo đảm không khan hàng, không tăng giá đột biến đang được triển khai. Sở Công Thương cho biết việc chuẩn bị được triển khai từ đầu quý IV, tập trung nhóm lương thực-thực phẩm, quà Tết và đặc sản địa phương.

Các địa phương khác cũng kích hoạt “chế độ Tết.” Cần Thơ thông báo kế hoạch bình ổn theo 2 giai đoạn, kéo dài đến hết quý I/2026, nhằm giữ nguồn cung và tâm lý thị trường ổn định suốt mùa cao điểm.

Với doanh nghiệp, sự chủ động thể hiện ở việc tăng dự trữ, chốt giá và phương án bán sớm.

Ông Vũ Thanh Tân, đại diện truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Big C/GO!) cho biết, hiện đơn vị đã cơ bản làm việc xong với các nhà sản xuất, nhà cung cấp để chuẩn bị đủ lượng hàng hóa cho cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2026. Chủ đạo là hàng trong nước, cùng với đó cũng tăng cường hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu từ các ngành hàng tươi sống, tiêu dùng nhanh, phi thực phẩm, nhóm sản phẩm mùa vụ, quà tặng được chú trọng.

Đối với Saigon Co.op, đại diện đơn vị này cho biết đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cuối năm và Tết Nguyên đán từ giữa năm 2025. Phần lớn kinh phí ưu tiên cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản…; các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và các loại đặc sản Tết.

Hệ thống siêu thị WinMart đang có chương trình “Săn DEAL giá hời - Cả nhà cùng vui”. Theo đó, ưu đãi giảm giá đến 25%, từ thực phẩm tươi sống đến đồ ăn chế biến sẵn. Tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart đang triển khai chương trình khuyến mãi “Đặc quyền thành viên”, giảm giá 20-50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu.

Thị trường hàng Tết: Hàng Việt áp đảo, đặc sản bản địa là “linh hồn” giỏ quà

Năm ngoái, các hệ thống siêu thị ghi nhận giỏ quà Tết có trên 80–90% là hàng Việt; nhiều nhà bán lẻ khẳng định “hàng Việt luôn chiếm hơn 90%” ngay cả trong phân khúc quà tặng. Xu hướng ấy không hạ nhiệt trong mùa Tết 2026.

Điểm mới là vai trò trung tâm của đặc sản vùng miền: từ hạt mắc ca Tây Nguyên, trà Shan tuyết Hà Giang, mứt dừa Bến Tre đến tôm khô Cà Mau, nước mắm chỉ dẫn địa lý, rượu trái cây bản địa… Không chỉ vì “gu” hoài niệm ngày Tết, mà vì người nhận muốn một món quà “có câu chuyện” - biết sản phẩm xuất xứ đâu, ai làm, quy trình thế nào.

Nổi bật là các sản phẩm OCOP. Tính đến 9/2025, gần 17.400 sản phẩm của hơn 9.300 chủ thể đã đạt hạng 3 sao trở lên. Đây là một “kho đề bài” khổng lồ cho ngành hàng quà Tết bản địa. Con số này cũng cho thấy nguồn cung đặc sản chuẩn hoá đang dồi dào và đa dạng hơn hẳn vài năm trước.

Ở phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị thương mại đặc sản xác nhận tỷ trọng hàng nội địa trong giỏ quà đã lên tới 90–95% và sức mua nhóm này tăng rõ rệt do “giá trị cảm nhận” cao, bao bì có tính kể chuyện, thiết kế tối giản, thậm chí cá nhân hoá lời chúc.

“Chúng tôi đã làm việc sớm với nhà cung cấp, nâng dự trữ để người mua yên tâm chọn quà nội chất lượng, giá ổn định” – đại diện một tập đoàn bán lẻ tại TP.HCM nhận định tại sự kiện kết nối DN cuối tháng 10/2025.

Khảo sát ở góc độ người tiêu dùng cho thấy, người mua sẵn sàng chọn giỏ quà 200.000-300.000 đồng đến 500.000-1.000.000 đồng, nhưng ưu tiên thành phần “thật” như trà, hạt, mứt chất lượng, gia vị bản địa, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sản xuất trong nước.

Kênh online bứt tốc

Khi giỏ quà Tết dần tinh gọn về số lượng nhưng tăng về giá trị cảm nhận, thì kênh bán hàng online tại Việt Nam không chỉ bứt phá mà còn trở thành điểm chạm quyết định mùa Tết 2026. Trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, người tiêu dùng Việt đang đặt hàng sớm hơn, giao hàng gần hơn tới ngày cận Tết. Khảo sát cho thấy xu hướng này sẽ ngày càng mạnh.

Theo báo cáo, người mua dịp Tết lựa chọn phiên livestream hoặc kênh online nhiều hơn. Các phiên live thường chiếm khoảng 30% doanh thu online của cửa hàng. Dự kiến sắp tới sẽ nâng lên cố định 3 ca/ngày để chạy cho dịp Tết, cũng như tăng thời lượng các “ca live key”.

Đồng thời, một khảo sát khác chỉ ra rằng, sức mua Tết trên online bứt phá, vượt qua mùa sale cuối năm với mức tăng trên 39% so với cùng kỳ năm trước.

Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị chế biến, bán lẻ nhấn mạnh việc đẩy mạnh kênh online ngay từ đầu mùa. “Doanh nghiệp đang tăng cường bán hàng thương mại điện tử để tiết kiệm hoa hồng bán lẻ, chi phí logistics, tăng cường tiếp nhận đơn hàng sớm…” - bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM chia sẻ.

Không chỉ đơn giản là “bán thêm” online, kênh này đang trở thành chiến lược hướng tới việc đặt, giao, nhận đúng thời điểm Tết. Doanh nghiệp khai thác lợi thế “đặt sớm - giao sát Tết” để vừa giữ giá, vừa tối ưu trải nghiệm người mua.

Một số nhà bán lẻ cho biết, giải pháp đặt hàng online từ sớm giúp họ chuẩn bị kho vận, logistics kịp thời, giảm rủi ro thiếu hàng và tăng khả năng vận chuyển cuối chặng thay vì chỉ chờ đến sát Tết mới khởi động hoạt động.