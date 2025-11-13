Bữa cơm tối 120 nghìn: Vịt om sấu ăn kèm bún tươi
Hương Phố
13/11/2025 7:05 PM (GMT+7)
Tối nay, một nồi vịt om sấu chua dịu, thơm nức sả gừng, chan cùng bún tươi và rắc rau răm, mùi tàu là đủ đánh thức vị giác cả nhà. Nước om vàng ngậy nhưng thanh, miếng vịt mềm mà không bở; chấm thêm mắm gừng mặn ngọt cay là trọn vẹn. Món này làm gọn trong khoảng 45–55 phút, chi phí vừa tầm, hợp cả bữa gia đình lẫn đãi khách thân.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Vịt om sấu - 100 nghìn đồng
• Bún tươi - 10 nghìn đồng
• Rau ăn kèm: rau răm, tía tô, mùi tàu, hành lá; thêm rau muống trần nếu thích – 5.000 đồng
• Chén mắm gừng (mặn ngọt cay) - 5.000 đồng
1) Vịt om sấu (chuẩn vị, ít tanh)
Nguyên liệu
• Vịt tươi 1,2–1,5 kg (hoặc nửa con)
• Sấu xanh 8–10 quả
• Sả 3 cây đập dập, gừng 1 khúc, hành tím 3 củ, tỏi 3 tép
• Khoai sọ/bí đỏ 300 g (tùy chọn, giúp nước sánh)
• Rau răm 1 bó nhỏ; hành lá, mùi tàu
• Gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, ớt tươi, dầu ăn
Sơ chế “hết hôi”
1. Chà vịt với muối + rượu trắng/giấm + gừng đập, xả sạch, để ráo.
2. Chặt miếng vừa ăn; ướp 15 phút với: 1,5 thìa canh nước mắm + 1/3 thìa muối + 1/2 thìa đường + tiêu + 1/2 lượng sả, gừng, hành tỏi băm.
Cách nấu
1. Phi thơm phần hành tỏi sả còn lại, cho vịt vào xào lửa lớn đến khi se mặt.
2. Thêm sấu đã khía + nước sôi xăm xắp, hạ lửa vừa om 15 phút.
3. Cho khoai sọ/bí đỏ (nếu dùng), nêm lại: nước mắm vừa miệng + nhúm đường rất nhẹ để làm tròn vị chua.
4. Khi thịt mềm, dầm 2–3 quả sấu trong nồi cho nước chua dìu dịu; rắc rau răm, mùi tàu, hành lá, tắt bếp.
Mẹo: Nếu có nước dừa tươi 100–150 ml, thay một phần nước để nước om ngọt thanh.
Ăn kèm bún
• Chần bún nhanh nước sôi, cho vào bát, chan vịt om sấu, thêm rau thơm.
• Mắm gừng: 1 mắm : 1 đường : 1 nước ấm + gừng giã, tỏi, ớt, vắt chanh sau cùng.
Thời gian: 45–55 phút (vịt mềm vừa; dùng nồi áp suất thì 20 phút tính từ lúc lên van).
Phương án nhanh hơn: Sườn non om sấu
• Sườn non 700–800 g, chần qua nước sôi, ướp giống trên.
• Xào săn, thêm sấu + nước xăm xắp, om 20–25 phút; nêm như trên, có thể cho thêm dứa vài lát để thơm dịu.
• Chan bún, rắc hành lá – tía tô.
Một bát bún vịt om sấu cân bằng đủ vị: ngậy của thịt vịt, chua mát của sấu, thơm của sả gừng và tươi của rau thơm, ăn no mà vẫn nhẹ bụng. Bí quyết nằm ở khâu khử mùi thật kỹ, xào săn rồi mới om, dầm sấu vừa tới để nước không gắt. Có thể thay một phần nước bằng nước dừa cho vị ngọt thanh.
