Bữa cơm tối 120 nghìn: Nem lụi heo nướng chảo ăn kèm bún tươi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Nem lụi heo nướng chảo - 90.000

2. Bún tươi - 10.000 đồng

3. Rau sống, dưa leo, khế - 10.000 đồng

4. Nước chấm mắm nêm (hoặc mắm chua ngọt) – 10.000 đồng

Cách thực hiện

Ướp và nắn nem: Trộn thịt heo xay với 2 cây sả băm, tỏi,hành tím băm, ½ thìa cà phê muối, 1 thìa nước mắm, nhúm tiêu, ½ thìa đường; thêm 1 thìa nhỏ bột bắp/bột mì và 1 thìa dầu để nem mọng, kết dính. Để thịt thấm 10 phút, sau đó nắn quanh que tre/đũa inox, miết dẹt cho chín đều.

Nướng nem: Với chảo chống dính: phết rất mỏng dầu, áp chảo lửa vừa, trở đều 8–10 phút tới khi xém cạnh vàng thơm. Cần quét chút dầu để mặt nem bóng bẩy.

Pha nước chấm:– Mắm nêm dứa băm: 2 thìa mắm nêm + 1 thìa đường + 1 thìa nước sôi, khuấy tan; thêm ½ thìa nước cốt chanh, 2–3 thìa dứa băm, tỏi ớt băm; cân lại vị chua – ngọt – mặn cho hài hòa.– Mắm chua ngọt: theo tỉ lệ 3 nước – 1 đường – 1 nước mắm – 1 chanh, thêm tỏi ớt băm.

Sơ chế phần cuốn: Rửa và để ráo xà lách, tía tô/húng quế, giá, rau thơm; dưa leo gọt vỏ, chẻ que; khế hoặc chuối chát thái mỏng. Bún có thể chần nhanh cho tơi sợi.

Bày mâm: Đặt đĩa nem lụi giữa bàn, xếp quanh là bún và giỏ rau, chén mắm nêm/mắm chua ngọt, gọt ổi bày sẵn,

Mẹo nhỏ để bữa “cuốn và chấm” tròn vị, tiết kiệm: Giã nhẹ phần sả cho dậy tinh dầu trước khi băm sẽ giúp nem thơm sang hơn mà không cần nhiều gia vị. Thêm chút bột bắp vào thịt giúp giữ nước, nem nướng xong vẫn mọng. Nước chấm mắm nêm nên có dứa băm để tạo độ ngọt tự nhiên, át mùi mặn.

Nếu nhà có trẻ nhỏ, hãy chuẩn bị thêm bát mắm chua ngọt dịu. Rau sống ngâm nước đá 5 phút rồi vẩy khô sẽ rất giòn.

Thịt heo cung cấp đạm và năng lượng; bún tươi vừa đủ tinh bột; giỏ rau sống – dưa leo – khế/chuối chát bổ sung chất xơ, vitamin; canh cà chua trứng mang vị chua ngọt dịu, giàu lycopene và protein dễ hấp thu; ổi tráng miệng nhiều vitamin C, giúp “khóa vị” sau bữa cuốn. Tổng thể là một bữa đủ chất, đậm đà mà không ngấy, rất hợp không khí cuối tuần quây quần.

Trong khung chi phí khoảng 120.000 đồng, đây là lựa chọn “ngon - gọn - rẻ” cho Thứ Bảy ít bày vẽ nhưng vẫn rộn ràng.