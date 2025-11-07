Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt kho măng, canh cải thịt băm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

• Cơm trắng – 10.000 đồng

• Thịt kho măng – 70.000 đồng

• Canh cải thịt băm – 20.000 đồng

• Quả đỗ luộc – 10.000 đồng

• Thanh long – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt kho măng

• Sơ chế: Thịt rửa sạch, cắt miếng vừa ăn; ướp 15 phút với ½ thìa cà phê muối, ½ thìa đường, 1 thìa nước mắm, tiêu, tỏi băm. Măng xả nhiều lần cho bớt chua/mùi; với măng tươi nên luộc xả nước rồi vắt ráo.

• Kho: Thắng 1 thìa đường làm nước màu, cho thịt vào đảo săn, đổ khoảng 300–350ml nước sôi. Hạ lửa liu riu 12–15 phút cho mềm, nêm lại vừa miệng rồi cho măng vào kho thêm 7–10 phút đến khi măng ngấm, nước sánh. Rắc chút tiêu.

2. Canh cải thịt băm

• Phi thơm hành khô, cho thịt băm xào tơi, nêm nhúm muối. Đổ 1–1,2 lít nước, sôi bùng thì hớt bọt cho nước trong. Cho phần thân cải cắt khúc vào trước 1–2 phút, tiếp đến lá cải, nêm nước mắm/ít hạt nêm vừa khẩu vị. Tắt bếp, rắc tiêu hoặc hành lá.

3. Quả đỗ luộc

• Đỗ tước xơ, cắt khúc. Luộc trong nồi nước sôi có nhúm muối 2–3 phút tới khi xanh giòn, vớt ra ngâm nhanh nước đá để giữ màu. Chấm nước mắm tỏi ớt hoặc muối vừng tùy thích.

4. Thanh long tráng miệng

• Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để ngăn mát trước khi dọn mâm.

Bữa cơm cân đối đạm (thịt kho, thịt băm), chất xơ. Vị đậm đà của thịt kho được “kéo” lại bằng canh cải thanh mát và đỗ luộc chấm mắm. Tráng miệng mát lạnh bằng thanh long giúp bữa ăn nhẹ bụng, phù hợp cả nhà.

Trong khoảng 120.000 đồng, ta có một mâm cơm đủ vị – đủ chất, nấu nhanh mà vẫn chỉn chu. Chìa khóa nằm ở việc kho thịt đến độ sánh ngọt, xử lý măng kỹ để thơm giòn, luộc đỗ đúng điểm và nêm canh cải nhẹ tay. Chúc bạn có bữa tối ấm áp và ngon miệng!