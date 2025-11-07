Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt kho măng, canh cải thịt băm
Hương Phố
07/11/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm ấm bụng, vị đậm đà mà không tốn thời gian: nồi thịt kho măng thơm quện, canh cải nấu thịt băm thanh ngọt, thêm đỗ luộc xanh giòn và đĩa thanh long mát lành tráng miệng. Chọn nguyên liệu vừa túi tiền, nấu đúng thứ tự là có bữa tối gọn gàng trong khoảng 35-40 phút.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Thịt kho măng – 70.000 đồng
• Canh cải thịt băm – 20.000 đồng
• Quả đỗ luộc – 10.000 đồng
• Thanh long – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt kho măng
• Sơ chế: Thịt rửa sạch, cắt miếng vừa ăn; ướp 15 phút với ½ thìa cà phê muối, ½ thìa đường, 1 thìa nước mắm, tiêu, tỏi băm. Măng xả nhiều lần cho bớt chua/mùi; với măng tươi nên luộc xả nước rồi vắt ráo.
• Kho: Thắng 1 thìa đường làm nước màu, cho thịt vào đảo săn, đổ khoảng 300–350ml nước sôi. Hạ lửa liu riu 12–15 phút cho mềm, nêm lại vừa miệng rồi cho măng vào kho thêm 7–10 phút đến khi măng ngấm, nước sánh. Rắc chút tiêu.
2. Canh cải thịt băm
• Phi thơm hành khô, cho thịt băm xào tơi, nêm nhúm muối. Đổ 1–1,2 lít nước, sôi bùng thì hớt bọt cho nước trong. Cho phần thân cải cắt khúc vào trước 1–2 phút, tiếp đến lá cải, nêm nước mắm/ít hạt nêm vừa khẩu vị. Tắt bếp, rắc tiêu hoặc hành lá.
3. Quả đỗ luộc
• Đỗ tước xơ, cắt khúc. Luộc trong nồi nước sôi có nhúm muối 2–3 phút tới khi xanh giòn, vớt ra ngâm nhanh nước đá để giữ màu. Chấm nước mắm tỏi ớt hoặc muối vừng tùy thích.
4. Thanh long tráng miệng
• Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để ngăn mát trước khi dọn mâm.
Bữa cơm cân đối đạm (thịt kho, thịt băm), chất xơ. Vị đậm đà của thịt kho được “kéo” lại bằng canh cải thanh mát và đỗ luộc chấm mắm. Tráng miệng mát lạnh bằng thanh long giúp bữa ăn nhẹ bụng, phù hợp cả nhà.
Trong khoảng 120.000 đồng, ta có một mâm cơm đủ vị – đủ chất, nấu nhanh mà vẫn chỉn chu. Chìa khóa nằm ở việc kho thịt đến độ sánh ngọt, xử lý măng kỹ để thơm giòn, luộc đỗ đúng điểm và nêm canh cải nhẹ tay. Chúc bạn có bữa tối ấm áp và ngon miệng!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt kho măng, canh cải thịt băm
Một mâm cơm ấm bụng, vị đậm đà mà không tốn thời gian: nồi thịt kho măng thơm quện, canh cải nấu thịt băm thanh ngọt, thêm đỗ luộc xanh giòn và đĩa thanh long mát lành tráng miệng. Chọn nguyên liệu vừa túi tiền, nấu đúng thứ tự là có bữa tối gọn gàng trong khoảng 35-40 phút.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non
Một mâm cơm ấm bụng, dễ nấu và đủ chất cho tối bận rộn: canh sườn ngọt nước, lặc lè xào trứng non beo béo, thêm lạc rang bùi thơm và bát cà muối giòn chua để “chốt” vị. Tất cả gói gọn khoảng 120.000 đồng mà vẫn cân bằng đạm, chất xơ, vitamin.
Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra
Các nền tảng bán lẻ trực tuyến Shein, Temu, AliExpress và Wish đang bị điều tra tại Pháp vì bị cáo buộc vi phạm quy định, bao gồm việc trẻ vị thành niên có thể truy cập nội dung khiêu dâm thông qua các chợ điện tử của họ, văn phòng công tố Paris cho biết hôm thứ Ba 4/11.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ chiên giòn, gỏi mít non trộn tai heo
Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ, chỉ cần đủ vị, đủ tình và khơi gợi được cảm giác thân quen, ấy chính là bữa cơm khiến ai cũng muốn về nhà. Với 120.000 đồng, bữa tối nay gợi nhớ đến vị quê, giản dị mà không kém phần hấp dẫn.
Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút
Alibaba Group Holding vừa công bố khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ (281 triệu USD Mỹ) như một phần của chương trình xây dựng mạng lưới cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu Taobao trên khắp Trung Quốc để hỗ trợ hoạt động thương mại tức thời và giao hàng nhanh trong 30 phút theo yêu cầu của công ty.
'Con dao hai lưỡi' với các nhà bán lẻ
“Agentic commerce”, hay mua sắm được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, đang trở thành xu hướng nóng mới.