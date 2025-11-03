Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ
Hương Phố
03/11/2025 1:01 PM (GMT+7)
Trời bắt đầu chớm lạnh, những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hôm nay, chúng ta cùng vào bếp với một thực đơn mang đậm hơi thở đồng quê, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại vừa tiết kiệm, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng cho 4 người ăn. Điểm nhấn của mâm cơm là món trứng vịt lộn om bầu, hòa quyện cái ngọt thanh của bầu với vị béo đậm đà của trứng; đi kèm là cá bống kho tộ dân dã, bắp cải xào tỏi giòn ngọt, và ổi tráng miệng xanh mướt, mát lành.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
Cơm trắng - 10.000 đồng
Trứng vịt lộn om bầu (8 quả + 1 quả bầu nhỏ) - 45.000 đồng
Cá bống kho tộ (300g) - 45.000 đồng
Rau bắp cải xào tỏi - 10.000 đồng
Ổi tráng miệng (2 quả) - 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Trứng vịt lộn om bầu
Trứng vịt lộn nên chọn loại mới, trứng lớn vừa phải. Bầu gọt vỏ, thái lát mỏng vừa ăn. Trứng luộc chín sơ rồi bóc vỏ, phi thơm hành khô với chút dầu ăn, cho trứng vào đảo nhẹ rồi thêm nước dùng (có thể dùng nước hầm xương hoặc nước lọc). Cho bầu vào om chung, nêm nước mắm ngon, tiêu, ít gừng đập dập, om đến khi bầu trong và mềm. Món ăn có vị béo bùi của trứng, quyện cùng cái ngọt thanh của bầu rất hợp để ăn nóng trong buổi tối se lạnh.
2. Cá bống kho tộ
Cá bống nên chọn loại vừa, thịt chắc. Làm sạch cá, ướp với nước mắm, tiêu, hành, ớt và ít đường trong 20 phút. Phi thơm hành tỏi, cho cá vào nồi đất, đổ nước hàng và nước dừa xiêm (nếu có) ngập mặt cá, kho nhỏ lửa đến khi nước cạn sền sệt. Cá thấm đậm vị, hơi mằn mặn, ngòn ngọt rất bắt cơm.
3. Bắp cải xào tỏi
Bắp cải rửa sạch, thái sợi lớn. Phi thơm tỏi với ít dầu, cho bắp cải vào đảo nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ giòn. Nêm nước mắm, chút tiêu là hoàn thành. Món ăn đơn giản mà đưa cơm, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của rau.
4. Tráng miệng: Ổi
Chọn ổi xanh, giòn, ruột trắng hoặc hồng tùy sở thích. Gọt vỏ hoặc để nguyên, cắt miếng vừa ăn. Có thể ăn cùng muối chấm hoa quả cho dậy vị.
Không cần quá cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng và một chút khéo léo, bạn đã có ngay một bữa tối đậm chất quê hương mà cả nhà đều yêu thích. Trứng vịt lộn om bầu lạ miệng, cá bống kho tộ đậm đà, rau xào giòn ngọt và trái cây tráng miệng – tất cả kết hợp hài hòa, đủ chất mà vẫn giữ được tinh thần tiết kiệm. Mâm cơm giản dị nhưng chứa đựng sự ấm áp, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
