Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng vịt lộn om bầu và cá bống kho tộ

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

Cơm trắng - 10.000 đồng

Trứng vịt lộn om bầu (8 quả + 1 quả bầu nhỏ) - 45.000 đồng

Cá bống kho tộ (300g) - 45.000 đồng

Rau bắp cải xào tỏi - 10.000 đồng

Ổi tráng miệng (2 quả) - 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Trứng vịt lộn om bầu

Trứng vịt lộn nên chọn loại mới, trứng lớn vừa phải. Bầu gọt vỏ, thái lát mỏng vừa ăn. Trứng luộc chín sơ rồi bóc vỏ, phi thơm hành khô với chút dầu ăn, cho trứng vào đảo nhẹ rồi thêm nước dùng (có thể dùng nước hầm xương hoặc nước lọc). Cho bầu vào om chung, nêm nước mắm ngon, tiêu, ít gừng đập dập, om đến khi bầu trong và mềm. Món ăn có vị béo bùi của trứng, quyện cùng cái ngọt thanh của bầu rất hợp để ăn nóng trong buổi tối se lạnh.

2. Cá bống kho tộ

Cá bống nên chọn loại vừa, thịt chắc. Làm sạch cá, ướp với nước mắm, tiêu, hành, ớt và ít đường trong 20 phút. Phi thơm hành tỏi, cho cá vào nồi đất, đổ nước hàng và nước dừa xiêm (nếu có) ngập mặt cá, kho nhỏ lửa đến khi nước cạn sền sệt. Cá thấm đậm vị, hơi mằn mặn, ngòn ngọt rất bắt cơm.

3. Bắp cải xào tỏi

Bắp cải rửa sạch, thái sợi lớn. Phi thơm tỏi với ít dầu, cho bắp cải vào đảo nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ giòn. Nêm nước mắm, chút tiêu là hoàn thành. Món ăn đơn giản mà đưa cơm, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của rau.

4. Tráng miệng: Ổi

Chọn ổi xanh, giòn, ruột trắng hoặc hồng tùy sở thích. Gọt vỏ hoặc để nguyên, cắt miếng vừa ăn. Có thể ăn cùng muối chấm hoa quả cho dậy vị.

Không cần quá cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng và một chút khéo léo, bạn đã có ngay một bữa tối đậm chất quê hương mà cả nhà đều yêu thích. Trứng vịt lộn om bầu lạ miệng, cá bống kho tộ đậm đà, rau xào giòn ngọt và trái cây tráng miệng – tất cả kết hợp hài hòa, đủ chất mà vẫn giữ được tinh thần tiết kiệm. Mâm cơm giản dị nhưng chứa đựng sự ấm áp, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.