Bài 9 - Chăm sóc thú cưng tại nhà ngày Tết: Dịch vụ nhỏ có thể thu tiền trước

Chăm sóc thú cưng: Nhu cầu có thật

Điều quan trọng đầu tiên là thị trường này không phải “tưởng tượng cho vui” mà có nhu cầu thật, lặp lại hằng năm. Tết là thời điểm cả gia đình di chuyển, người về quê hay đi du lịch 2-3 ngày, thậm chí lâu hơn. Họ không muốn mang chó, mèo theo ô tô, cũng không muốn gửi chó ở nơi đông đúc, vì nhiều “bé” sẽ bỏ ăn, dễ nhiễm stress vì tách môi trường. Họ chỉ cần một người đáng tin ghé qua nhà mỗi ngày 1-2 lần để cho ăn, thay nước, dọn chỗ vệ sinh và chụp vài tấm ảnh gửi.

Ở chung cư, khu đô thị, khu nhà thuê tập trung người trẻ, nhu cầu này càng rõ rệt hơn. Thường chủ tin người trong khu hơn người lạ, đường đi lại gần, thời gian ghé linh hoạt và đặc biệt là thú cưng không phải đổi chỗ. Tức là bạn không bán việc “nuôi giúp”, bạn đang bán “sự yên tâm + cập nhật hình ảnh”, thứ mà khách sạn thú cưng khó làm cá nhân hóa cho từng nhà.

Từ góc độ kinh doanh, đây là mô hình phù hợp với người ở lại thành phố dịp Tết. Chỉ cần bạn có 10–15 khách cố định, mỗi khách đi 3–5 ngày, mỗi ngày ghé 1–2 lần, bạn đã có thể tạo ra khoản thu đáng kể trong vài ngày cao điểm. Vốn bỏ ra gần như bằng 0, chỉ cần găng tay, nước khử mùi, vài dụng cụ vệ sinh, điện thoại để quay và gửi hình. Không phải thuê địa điểm, không phải nuôi sẵn thú để trông. Lợi thế nằm ở dịch vụ và cách tổ chức.

Cách đóng gói dịch vụ để khách dễ hiểu, bạn dễ thu tiền

Để bán được dịch vụ này trong dịp Tết thì phải đơn giản và minh bạch. Cách dễ nhất là chia thành 2 gói chính và 1 gói cộng thêm.

Gói cơ bản: mỗi ngày ghé 1 lần, cho ăn đúng khẩu phần chủ để lại, thay nước, dọn cát/toilet hoặc lau khu vệ sinh, chụp 3-5 tấm ảnh hoặc quay clip 30 giây gửi ngay. Gói này phù hợp với mèo, thỏ, hamster, chó nhỏ ít vận động. Giá ở đô thị có thể để 120.000-180.000 đồng/lần và ghi rõ “ngày 29–30 Tết và mùng 1 phụ thu 30–50%”.

Gói thứ hai: ghé 2 lần/ngày (sáng - tối), ngoài các thao tác cơ bản còn chơi với pet 5-10 phút, kiểm tra bát ăn, quan sát sức khỏe, báo lại nếu có dấu hiệu bất thường. Gói này hợp với chó ăn 2 bữa, mèo đang uống thuốc, nhà có nhiều pet; giá 200.000-300.000 đồng/ngày là hợp lý. Phần cộng thêm có thể là dắt chó đi dạo 15 phút quanh khu, vệ sinh lồng/khu vực nuôi, hoặc tắm/xịt thơm nhẹ nếu bạn có kỹ năng. Đây là những dịch vụ gia tăng dễ bán và tăng biên lợi nhuận.

Điểm cần nhấn mạnh là phải thu cọc trước tối thiểu 50% để giữ lịch. Tết rất hay xảy ra tình huống khách báo gấp, đổi ngày, về sớm hoặc về muộn. Nếu bạn không chốt bằng cọc, lịch sẽ loạn và khả năng cao là ngày mùng 1, mùng 2 bạn sẽ phải chạy quá nhiều điểm. Khách nuôi thú cưng thường hiểu chuyện này, họ chấp nhận cọc vì họ cũng muốn chắc chắn có người qua nhà. Với khách đi dài ngày (ví dụ từ 28 tới mùng 4), bạn có thể gợi ý gói trọn kỳ 1,8–2,5 triệu tùy số lần ghé và số thú cưng, như vậy bạn có dòng tiền trước và chủ động sắp xếp lộ trình.

Về vận hành, vì đây là dịch vụ phải ra vào nhà người khác nên càng rõ ràng càng tốt. Lần đầu tiên bắt buộc phải khảo sát vị trí để thức ăn, nước sạch, cát, đồ chơi, thuốc, số của bác sĩ thú y gần nhất. Bạn ghi lại bằng video hoặc chụp màn hình hướng dẫn. Mỗi lần tới phải báo “đang đến”, “đã xong” kèm hình ảnh. Mỗi nhà chỉ nên ở lại 15-20 phút để kịp sang ca khác. Phạm vi phục vụ cũng nên khoanh lại trong bán kính 3-5 km để tránh mất thời gian di chuyển trong những ngày đường đông.

Rủi ro và cách chặn trước

Rủi ro lớn nhất của dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà không phải ở thú cưng, mà ở chuyện ra vào nhà khách. Vì vậy, mọi thứ cần được xác nhận bằng tin nhắn: thời gian vào, thời gian ra, số lần ghé, công việc đã làm. Nếu nhà có camera, hãy yêu cầu chủ bật sẵn để họ nhìn thao tác của bạn. Khi đến và khi đi nên quay một đoạn video ngắn để chứng minh tình trạng đồ đạc trong nhà bình thường. Với nhà mới, tốt nhất buổi đầu nên đi 2 người. Đây không chỉ là cách bảo vệ mình mà còn tạo niềm tin với khách.

Rủi ro tiếp theo là thú cưng ốm hoặc bỏ ăn do chủ đi xa. Để tránh việc bị “đổ” trách nhiệm, lúc khảo sát cần hỏi tình trạng tiêm phòng, bệnh nền, khẩu phần thường ngày và ghi hẳn vào một form nhận việc. Nếu phát hiện pet không ăn, nôn nhiều, đi ngoài bất thường, phải báo ngay và xin phép đưa thú tới cơ sở thú y gần nhất. Một vài khách kỹ tính sẽ yêu cầu bạn mang thú đi dạo hoặc chơi lâu hơn, bạn có thể thu thêm phí chứ không nên miễn phí cho những yêu cầu vượt ra ngoài gói.

Một vấn đề nữa là quá tải ngày cao điểm. Nếu bạn đã kín lịch trong các ngày 31 và Mùng 1, Mùng 2 thì phải dừng nhận, bởi chỉ cần trễ 1-2 ca là cả chuỗi sẽ dồn lại. Cách tốt nhất là nhận khách theo cụm: chung cư A, khu B, phố C trong cùng buổi để di chuyển nhanh. Với khách ở xa hơn, hãy đẩy sang buổi khác hoặc nhờ cộng tác viên. Dịch vụ này càng tổ chức như một “lịch tuyến” thì càng khỏe.

Từ góc nhìn tư vấn kinh doanh, mô hình chăm sóc thú cưng tại nhà những ngày Tết là một lựa chọn khá “sạch” cho người vốn nhỏ. Dịch vụ này không ôm hàng, không lo tồn kho, thu tiền trước được, tận dụng quỹ thời gian mà người khác nghỉ, khách hàng lại có xu hướng quay lại thuê dịch vụ hàng năm. Mấu chốt nằm ở uy tín và tính chuyên nghiệp: đúng giờ, đúng hướng dẫn, luôn có hình ảnh báo về, không tự ý đổi đồ ăn hay để pet ra khỏi khu vực an toàn. Làm tốt một mùa, sang mùa sau chính các chủ nuôi sẽ giới thiệu bạn cho bạn bè và hàng xóm, lúc đó chi phí tìm khách gần như bằng 0, đúng tinh thần kinh doanh Tết của người ít vốn.

5 lưu ý để làm dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà dịp Tết

· Nhận cọc trước 50%: Tết khách hay đổi lịch, có cọc mới giữ được tuyến.

· Khảo sát trước 1 lần: để chủ hướng dẫn chỗ thức ăn, khay cát, thuốc, thú y gần nhất và để pet làm quen bạn.

· Luôn gửi ảnh/video sau mỗi lần ghé: đây là yếu tố tạo niềm tin, cũng là “bằng chứng” bạn đã làm đủ việc.

· Khoanh vùng phục vụ 3-5 km: để một ngày chạy được nhiều ca, không kẹt đường rồi trễ lịch.

· Ghi rõ phụ phí ngày 29–30 và Mùng 1: nói trước trong bảng giá, khách sẽ dễ chấp nhận hơn khi thanh toán.



