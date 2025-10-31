Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả cá thát lát chiên, canh cá nấu khế chua
Hương Phố
31/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Tối nay, căn bếp nhỏ trở nên rộn ràng hơn với mâm cơm dân dã mà ngon trọn vẹn. Những món ăn từ cá được biến tấu khéo léo theo cách riêng của người nội trợ: cá thát lát dai thơm, cá rô nấu canh chua nhẹ với khế vườn, thêm đĩa rau cải xào gừng ấm bụng và vài miếng thanh long mát lành tráng miệng. Tất cả hòa quyện tạo nên một bữa cơm vừa thanh đạm vừa đủ đầy cho 4 người, chỉ gói gọn trong 120.000 đồng.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
• Chả cá thát lát chiên – 70.000 đồng
• Canh cá nấu khế chua – 20.000 đồng
• Rau cải xào gừng – 15.000 đồng
• Thanh long tráng miệng – 15.000 đồng
Cách thực hiện
1. Chả cá thát lát chiên
Chả cá thát lát (khoảng 300g) được trộn thêm chút tiêu, nước mắm ngon và thì là cắt nhỏ. Quết đều tay đến khi dẻo mịn rồi viên thành miếng dẹt. Đem chiên vàng đều hai mặt với lửa vừa. Khi ăn có độ dai, thơm mùi thì là và cá tươi – món này trẻ con rất thích.
2. Canh cá chua nấu khế
Dùng khúc cá rô phi hoặc cá diêu hồng làm sạch, ướp nhẹ muối rồi rán sơ để thịt cá săn lại. Phi thơm hành, thêm cà chua cắt múi cau, vài lát khế chua và đổ nước vào nấu sôi. Cuối cùng cho cá vào, nêm lại gia vị, thêm hành lá, thì là thái nhỏ. Canh có vị chua thanh mát, rất đưa cơm.
3. Rau cải xào gừng
Rau cải mua loại non, rửa sạch, để ráo. Phi thơm gừng thái sợi với dầu ăn, cho rau vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm chút mắm, hạt nêm. Khi rau vừa chín tới là nhấc khỏi bếp – giữ được màu xanh và độ giòn.
4. Thanh long tráng miệng
Chọn quả thanh long tươi, ruột trắng hoặc ruột đỏ đều ngon. Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, để lạnh trước khi dọn là có ngay món tráng miệng mát lành, giàu chất xơ và vitamin.
Bữa cơm tối nay không cầu kỳ, không đắt đỏ, nhưng lại đầy yêu thương trong từng món ăn. Đó là sự kết hợp tinh tế giữa vị chua thanh – cay nhẹ – đậm đà – thanh mát, giữa rau và cá, giữa món chính và món phụ. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho cả nhà một mâm cơm tròn vị, vừa ấm áp vừa ngon miệng, nhất là khi ngoài trời đã chớm lạnh.
