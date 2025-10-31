Vinamilk thông báo khẩn về “Ông Thọ Halloween”
S.A
31/10/2025 10:52 AM (GMT+7)
Động thái của Vinamilk nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.
Tối 30/10, Vinamilk đưa ra thông báo về việc sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong dịp hóa trang Halloween.
Theo đó thương hiệu gửi lời cảm ơn đến khách hàng, KOLs và người tiêu dùng đã ủng hộ thương hiệu, đồng thời lên tiếng về việc một số nội dung hóa trang Halloween gần đây sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinamilk - mà không có sự cho phép. Công ty khẳng định những hình ảnh này không liên quan đến bất kỳ hoạt động truyền thông chính thức nào và một số nội dung còn không phù hợp với bản sắc thương hiệu.
Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh nhất quán của nhãn hiệu, Vinamilk đề nghị các cá nhân, tổ chức ngưng sử dụng hình ảnh Ông Thọ chưa được cấp phép, gửi văn bản hợp tác chính thức nếu có nhu cầu và phối hợp đính chính công khai các nội dung đã đăng. Vinamilk nhấn mạnh luôn sẵn sàng hợp tác với những bên có thiện chí nhằm lan tỏa giá trị tích cực và phát triển bền vững.
Nguyên văn bài đăng của Vinamilk:
Vinamilk xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, đặc biệt là các bạn KOLs và người tiêu dùng đã luôn dành sự yêu mến cho nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ nói riêng và thương hiệu Vinamilk nói chung trong suốt thời gian qua.
Trong những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận một số nội dung hoa trang Halloween sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu.
Vinamilk rất trân trọng sự yêu mến và sáng tạo của quý khách hàng dành cho nhãn hiệu Ông Thọ. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán, Vinamilk mong muốn được đồng hành cùng các bạn theo cách phù hợp hơn. Bằng thông điệp này và sự chủ động liên hệ đến các bên liên quan, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn trong việc:
Ngưng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong các nội dung chưa được cấp phép. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Vinamilk, rất mong các bạn gửi văn bản đề nghị hợp tác để nhận được phản hồi chính thức. Đối với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng với quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng.
Vinamilk luôn sẵn lòng hợp tác với các cá nhân và tổ chức có thiện chí, mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của thương hiệu. Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng vững chắc để cùng nhau phát triển bền vững.
Trân trọng cảm ơn!
Trước đó, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi hóa trang thành hình tượng Ông Thọ - hình ảnh nhân vật nổi tiếng của Vinamilk. Cô xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, cùng hai “tiểu đồng” Saabirose và Liu Grace, tái hiện hình ảnh quen thuộc trên lon sữa theo phong cách thời trang hiện đại.
Màn cosplay này nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhận về ý kiến trái chiều.
Phía dưới bài đăng của Vinamilk, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng tình với động thái quyết liệt từ nhãn hàng: “Thật. Nhìn kiểu cosplay Ông Thọ kia sợ quá”, “Đúng rồi ấy, phải vậy chứ làm mất hình tượng dễ sợ”, “Ai tag tên người thực hiện vào đi”, “Đồng ý nhé! Nhãn hàng chứ không phải phim ảnh nên cần bảo vệ bản sắc sản phẩm”,...
Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.
Starbucks “trả giá đắt” cho cuộc hồi sinh: Lợi nhuận lao dốc 85%, hàng trăm cửa hàng buộc đóng cửa
Tập đoàn cà phê Starbucks mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV với kết quả trái ngược: doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,6 tỷ USD, nhưng lợi nhuận ròng lại lao dốc 85%, chỉ còn 133 triệu USD. Đây được cho là "giá đắt" mà Starbucks phải trả cho quá trình tái cấu trúc tốn kém, khiến hàng trăm cửa hàng đóng cửa và gần 2.000 nhân viên mất việc.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm tép rang tóp mỡ, canh cải cá rô
Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, nhất là sau một ngày dài làm việc, còn gì tuyệt vời hơn khi trở về nhà với mâm cơm nóng hổi, thơm lừng mùi tóp mỡ cháy cạnh, hương cải cá rô đồng ngọt hậu và đĩa cà muối xổi giòn tan, cay nồng. Với ngân sách chỉ 120.000 đồng, bữa ăn hôm nay tái hiện trọn vẹn tinh thần ẩm thực Bắc Bộ, mộc mạc, dân dã mà đầy quyến rũ.
Bài 7 - Pop-up chợ Tết tại chung cư, văn phòng: Mô hình kinh doanh cho người vốn nhỏ
Tết càng đến gần, nhu cầu mua sắm càng tăng nhưng không phải ai cũng có thời gian đi chợ hoa, siêu thị hay các hội chợ lớn. Đặc biệt tại các khu chung cư đông dân và các tòa văn phòng, nhịp sống nhanh khiến người ta lựa chọn những hình thức mua hàng “gặp là mua”, ưu tiên sự tiện lợi hơn là đi săn giá. Đó là lý do mô hình pop-up chợ Tết – tức bán hàng Tết kiểu xuất hiện ngắn ngày, đúng điểm, đúng giờ, đúng nhóm khách trở thành hướng kinh doanh khả thi cho những người có vốn nhỏ.
Bài 6 - Vệ sinh trọn gói đón Tết: Lãi gọn cho người vốn nhỏ
Mô hình dịch vụ “gói trọn nhà” – gồm vệ sinh máy lạnh, máy giặt, giặt sofa, nệm và các hạng mục liên quan tối ưu theo từng tòa, tầng, block đang mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho người có vốn nhỏ. Chìa khóa thành công là gom đơn theo cụm căn hộ để giảm thời gian di chuyển, chuẩn hóa quy trình để rút ngắn thời gian mỗi ca và niêm yết giá minh bạch.
Elon Musk khiến Tesla trả giá đắt
Những hành động chính trị gây chia rẽ của Elon Musk kể từ khi ông mua lại Twitter (sau đó đổi tên thành X) vào năm 2022 đã khiến doanh số bán hàng của hãng xe điện Tesla tại Mỹ sụt giảm nghiêm trọng, cho thấy vận mệnh của công ty này gắn chặt đến mức nào với hình ảnh cá nhân của vị tỷ phú.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Nem rán giòn thơm, canh cải nấu gừng ấm bụng
Những ngày mưa dầm hay se lạnh là dịp lý tưởng để bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng hơn với món nem rán vàng ruộm, thơm lừng, thêm bát canh cải gừng nóng hổi và đĩa đậu phụ mát dịu chấm mắm tỏi cay nồng. Tất cả kết lại bằng vị ngọt mát lành của cam chín mọng. Một bữa tối nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dưỡng chất, gói gọn trong 120.000 đồng – phù hợp với mọi gia đình Việt.
Starbucks “trả giá đắt” cho cuộc hồi sinh: Lợi nhuận lao dốc 85%, hàng trăm cửa hàng buộc đóng cửa
Tập đoàn cà phê Starbucks mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV với kết quả trái ngược: doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,6 tỷ USD, nhưng lợi nhuận ròng lại lao dốc 85%, chỉ còn 133 triệu USD. Đây được cho là "giá đắt" mà Starbucks phải trả cho quá trình tái cấu trúc tốn kém, khiến hàng trăm cửa hàng đóng cửa và gần 2.000 nhân viên mất việc.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Tôm tép rang tóp mỡ, canh cải cá rô
Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, nhất là sau một ngày dài làm việc, còn gì tuyệt vời hơn khi trở về nhà với mâm cơm nóng hổi, thơm lừng mùi tóp mỡ cháy cạnh, hương cải cá rô đồng ngọt hậu và đĩa cà muối xổi giòn tan, cay nồng. Với ngân sách chỉ 120.000 đồng, bữa ăn hôm nay tái hiện trọn vẹn tinh thần ẩm thực Bắc Bộ, mộc mạc, dân dã mà đầy quyến rũ.
Bài 7 - Pop-up chợ Tết tại chung cư, văn phòng: Mô hình kinh doanh cho người vốn nhỏ
Tết càng đến gần, nhu cầu mua sắm càng tăng nhưng không phải ai cũng có thời gian đi chợ hoa, siêu thị hay các hội chợ lớn. Đặc biệt tại các khu chung cư đông dân và các tòa văn phòng, nhịp sống nhanh khiến người ta lựa chọn những hình thức mua hàng “gặp là mua”, ưu tiên sự tiện lợi hơn là đi săn giá. Đó là lý do mô hình pop-up chợ Tết – tức bán hàng Tết kiểu xuất hiện ngắn ngày, đúng điểm, đúng giờ, đúng nhóm khách trở thành hướng kinh doanh khả thi cho những người có vốn nhỏ.
Bài 6 - Vệ sinh trọn gói đón Tết: Lãi gọn cho người vốn nhỏ
Mô hình dịch vụ “gói trọn nhà” – gồm vệ sinh máy lạnh, máy giặt, giặt sofa, nệm và các hạng mục liên quan tối ưu theo từng tòa, tầng, block đang mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho người có vốn nhỏ. Chìa khóa thành công là gom đơn theo cụm căn hộ để giảm thời gian di chuyển, chuẩn hóa quy trình để rút ngắn thời gian mỗi ca và niêm yết giá minh bạch.
Elon Musk khiến Tesla trả giá đắt
Bữa cơm tối 120 nghìn: Nem rán giòn thơm, canh cải nấu gừng ấm bụng
Những ngày mưa dầm hay se lạnh là dịp lý tưởng để bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng hơn với món nem rán vàng ruộm, thơm lừng, thêm bát canh cải gừng nóng hổi và đĩa đậu phụ mát dịu chấm mắm tỏi cay nồng. Tất cả kết lại bằng vị ngọt mát lành của cam chín mọng. Một bữa tối nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dưỡng chất, gói gọn trong 120.000 đồng – phù hợp với mọi gia đình Việt.