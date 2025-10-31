Starbucks “trả giá đắt” cho cuộc hồi sinh: Lợi nhuận lao dốc 85%, hàng trăm cửa hàng buộc đóng cửa
Phương Đăng (theo Seattletimes)
31/10/2025 8:49 AM (GMT+7)
Tập đoàn cà phê Starbucks mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV với kết quả trái ngược: doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9,6 tỷ USD, nhưng lợi nhuận ròng lại lao dốc 85%, chỉ còn 133 triệu USD. Đây được cho là "giá đắt" mà Starbucks phải trả cho quá trình tái cấu trúc tốn kém, khiến hàng trăm cửa hàng đóng cửa và gần 2.000 nhân viên mất việc.
Dù vậy, Tổng giám đốc Brian Niccol vẫn khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy “chiến lược tái thiết Starbucks đang phát huy hiệu quả” sau hơn một năm thực hiện. Ông Niccol — nhậm chức từ tháng 9/2024 — cho biết kế hoạch “Back to Starbucks” đã giúp doanh số toàn cầu tăng trở lại sau bảy quý liên tiếp giảm.
Doanh thu tăng, lợi nhuận sụt thê thảm
Theo Starbucks, doanh số cửa hàng tại Mỹ và Bắc Mỹ nhìn chung “đi ngang”, trong khi thị trường quốc tế tăng 3%, đánh dấu quý đầu tiên có tăng trưởng toàn cầu kể từ năm 2023. Doanh thu cả năm tài khóa 2025 (kết thúc ngày 28/9) đạt 37 tỷ USD, tăng 3% so với năm trước.
Tuy nhiên, khoản chi khổng lồ 1 tỷ USD cho chương trình tái cấu trúc đã khiến lợi nhuận quý IV sụt mạnh. Starbucks cho biết số tiền này dùng để “đóng cửa, nâng cấp hoặc tái đầu tư” vào hệ thống cửa hàng, đồng thời cắt giảm nhân sự nhằm “đưa công ty về đúng quỹ đạo”.
Kế hoạch này kéo theo 627 cửa hàng phải đóng cửa, trong đó 90% ở Bắc Mỹ — bao gồm cả Reserve Roastery tại Seattle và cửa hàng Reserve ở Sodo, vốn bị đóng cửa đột ngột tháng trước. Tổng cộng, gần 2.000 nhân viên tại Seattle, Kent và nhiều bang khác sẽ mất việc vào tháng 12 tới.
Giới đầu tư bất ngờ vì Starbucks không đưa ra dự báo tương lai
Theo nhà phân tích Nick Setyan (Mizuho Americas), cuộc họp báo cáo tài chính lần này của Starbucks rất “khác thường”. Dù kết quả không tệ, Setyan cho biết ông “ngạc nhiên và thất vọng” vì công ty không cung cấp bất kỳ dự báo tài chính nào cho năm tới — điều hiếm thấy ở một tập đoàn niêm yết lớn như Starbucks.
“Chúng tôi rời cuộc gọi mà không biết thêm điều gì mới. Starbucks dường như vẫn chưa thực sự biết cách giải quyết triệt để các vấn đề nội tại”, ông Setyan nhận xét.
Công ty cho biết sẽ công bố hướng dẫn tài chính chi tiết vào tháng 2/2026 trong Ngày Nhà đầu tư (Investor Day).
Trong khi giới tài chính hoài nghi, Tổng giám đốc Niccol lại muốn tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Ông cam kết mùa lễ hội năm nay sẽ “mang tính biểu tượng” với sự trở lại của các món kinh điển như eggnog latte, peppermint mocha và bánh người tuyết.
Starbucks cũng tung ra cốc gấu Bearista, bộ sưu tập Hello Kitty và mở rộng menu matcha cùng các món bánh thủ công mới.
Theo kế hoạch, đến cuối năm tài khóa 2026, Starbucks sẽ tân trang hơn 1.000 cửa hàng, hướng tới mục tiêu trở thành “công ty có dịch vụ khách hàng tốt nhất thế giới".
Chiến lược mở rộng ở Trung Quốc và Olympic 2028
Starbucks hiện sở hữu gần 17.000 cửa hàng tại Mỹ và 8.000 tại Trung Quốc, chiếm 61% tổng hệ thống toàn cầu. Tập đoàn cũng đang tìm đối tác mua lại cổ phần mảng kinh doanh tại Trung Quốc, trong đó quỹ đầu tư Boyu Capital được cho là ứng viên sáng giá.
Đáng chú ý, Starbucks sẽ là “đối tác cà phê chính thức” của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2028 tại Los Angeles.
Giới quan sát cho rằng Starbucks đang đánh cược vào chiến lược tái cấu trúc sâu, chấp nhận “trả giá đắt” trong ngắn hạn để phục hồi thương hiệu toàn cầu. Dù lợi nhuận lao dốc, công ty vẫn đặt cược vào trải nghiệm khách hàng và cải tổ vận hành như chìa khóa cho giai đoạn “hồi sinh”.
