Kinh doanh gì từ nay đến cuối năm để kiếm tiền Tết?

Bài 1:

Kinh doanh giỏ quà Tết: Ba khung giá 199k–399k–599k dễ chốt đơn

Hai mùa Tết gần đây cho thấy một thay đổi rõ ràng: người mua không còn chuộng giỏ quà “khoe mẽ” nhiều màu mè, mà tìm loại giỏ dùng được ngay, giá hợp lý và có cảm giác “không lãng phí”. Lý do rất đơn giản: ai cũng muốn giữ phép lịch sự ngày Tết, nhưng ví tiền thì phải tính. Vì thế, giỏ quà “thực dụng – giá tốt” đang là lựa chọn an toàn cho cả người tặng lẫn người nhận. Nếu bạn muốn bắt tay vào kinh doanh từ bây giờ, đây là ngách có rủi ro thấp, vốn linh hoạt và quay vòng nhanh.

Vì sao giỏ quà “thực dụng - giá tốt” hợp thời?

Thứ nhất, tâm lý mua sắm thận trọng. Nhiều gia đình vẫn phải cân đối chi tiêu, nên ưu tiên món thiết yếu: dầu ăn, nước mắm, gia vị, trà, bánh gọn nhẹ… Tặng những thứ này vừa “đúng lễ”, vừa chắc chắn có ngày dùng đến, tránh cảnh giỏ quà bị cất tủ hoặc mang cho lại.

Thứ hai, thói quen sống lành mạnh lên ngôi. Người nhận ưu tiên đồ ít đường, ít phụ gia, hạt dinh dưỡng, trà thảo mộc. Giỏ quà “ăn được – uống được – tốt cho sức khỏe” dễ tạo thiện cảm hơn rượu bia hay bánh kẹo to đẹp nhưng ngại dùng.

Thứ ba, kênh bán thay đổi. Livestream, mạng xã hội, nhóm chung cư, nhóm cơ quan… giúp khách nhìn thấy hàng thật, xem rõ hạn dùng, cân đối giá nhanh. Mẫu giỏ gọn nhẹ, giá 199-399-599 nghìn đồng dễ “chốt” trong vài phút, đặc biệt khi có quà kèm như bộ lì xì hoặc thiệp chúc Tết in sẵn.

Thứ tư, nguồn hàng Việt phong phú. Đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, các nhãn hàng phổ biến… đều có sẵn quanh bạn. Chỉ cần chọn nhà cung cấp uy tín, giấy tờ rõ ràng là có thể làm ngay mà không phải “đi xa” tìm nguồn.

Làm thế nào để bán được ngay?

Hãy neo ba mức giá 199.000 – 399.000 – 599.000 đồng. Ba bậc này vừa túi tiền số đông, lại đủ khoảng để tăng số món và hình thức bao bì khi cần. Thông thường, 399.000 đồng sẽ là “best-seller” vì cân bằng được số lượng – cảm giác “đầy đặn” – chi phí.

Công thức chọn món 60/30/10. 60% sản phẩm thiết yếu gồm dầu ăn 500 ml, nước mắm ngon, muối/tiêu/bột nêm, mì hoặc miến, trà túi lọc. Đây là phần chắc chắn “dùng hết”. 30% tiện dụng/cuối tuần gồm sốt nấu nhanh (lẩu, kho, xào), hạt rang đóng gói, bánh quy gói nhỏ, ô mai/mứt ít đường. 10% sản phẩm lành mạnh gồm hạt dinh dưỡng mix, ngũ cốc/ granola gói nhỏ, trà thảo mộc, một món “đặc sản” đóng gói đẹp.

Gợi ý phối các mặt hàng theo khung giá: 199k gồm 4-5 món thiết yếu + 1 snack nhỏ. 399k gồm 6–7 món, có 1 điểm nhấn “healthy” hoặc “đặc sản mini”. 599k gồm 7-8 món, thêm 1 món “nhỉnh” (ví dụ dầu oliu 250 ml, hạt điều hũ trong).

Bao bì đảm bảo đẹp vừa đủ, thông tin rõ ràng. Dùng hộp giấy kraft nắp trong hoặc giỏ mây gọn, thêm tem nhãn đồng bộ. Quan trọng nhất là hạn dùng, thành phần, hướng dẫn bảo quản in rõ ràng, kèm QR dẫn tới trang chúc Tết và chính sách đổi trả 7 ngày. Người mua bây giờ chuộng thấy được hàng thật, không cần ruy băng quá cầu kỳ.

Bộ sưu tập 6-8 mẫu là đủ. Bạn không cần trăm mẫu. Chỉ cần 6-8 mẫu chia đều ba mức giá, mỗi mẫu thay đổi 1-2 món để hợp Bắc/Trung/Nam là đã đủ cho khách chọn và tránh rối mắt.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: IT

Bán hàng ở những kênh nào thì hiệu quả?

Bán cho doanh nghiệp/đội nhóm (B2B): Làm catalogue 6-8 trang (ảnh thật, danh mục món, hạn dùng, chính sách). Nhận đặt sớm từ giữa tháng 11, chiết khấu 5–8% cho đơn từ 50 giỏ, cọc 30%, giao 2 đợt. Có dịch vụ in logo 72 giờ (dán tem logo lên hộp/thiệp) để tăng giá trị.

Bán trên các nền tảng mạng xã hội: Quay video mở hộp, chụp ảnh phông trắng + ảnh lifestyle. Livestream theo format “3 mức giá – 3 màu – 3 thông điệp”, áp dụng mã freeship nội thành theo bán kính.

Pop-up tại văn phòng/chung cư/khu công nghiệp: Bày 3 mẫu thật, để khách sờ tận tay. Quét QR đặt hàng giảm 10.000 đồng/giỏ để chốt nhanh.

Những lưu ý không thể bỏ qua:

Đóng gói theo nhóm 5 người/100 giỏ/ca, dùng kệ lưới/pallet để tránh móp méo. Chốt cut-off cho đơn in logo (ví dụ: dừng trước Tết 10 ngày). Với giao tỉnh, gom chuyến khối lượng lớn để tối ưu cước; nội thành nên dùng đội ship quen hoặc đối tác có chính sách đền bù rõ ràng.

Giữ vòng quay ≤ 20 ngày cho giỏ khô; không “ôm” quá nhiều mứt/ bánh dễ dư sau Tết. Thu cọc 30% với đơn nhóm/cơ quan; thanh toán phần còn lại khi giao đợt 1 để đảm bảo dòng tiền.

Giỏ quà Tết “thực dụng – giá tốt” đáp đúng tâm lý mua sắm năm nay: lịch sự mà không lãng phí, lành mạnh mà vẫn vừa túi tiền. Khi người tiêu dùng ưu tiên những món có thể dùng ngay trong căn bếp sau kỳ nghỉ, lợi thế thuộc về ai biết chọn đúng danh mục thiết yếu, phối khéo vài điểm nhấn “healthy”, trình bày gọn gàng và minh bạch về nguồn gốc, hạn dùng. Đây không phải cuộc chơi phô trương bao bì, mà là bài toán tối ưu giá trị thực, vận hành chắc tay và giao hàng đúng hẹn.

Nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, bạn có đủ thời gian để chốt nguồn ổn định, dựng bộ sản phẩm theo ba khung giá 199k–399k–599k, mở đặt sớm cho doanh nghiệp và đẩy kênh số bằng những video “mở hộp thật”. Tết luôn là mùa cao điểm, nhưng cũng là phép thử cho mô hình kinh doanh bền: giỏ quà dùng hết, khách hài lòng, dòng tiền quay nhanh.

Hãy xuất phát từ nhu cầu rất đời thường của người nhận, một căn bếp đủ đầy, tiện dụng và tốt cho sức khỏe để biến từng giỏ quà thành lời chúc ấm áp mà “đáng tiền”. Khi làm đúng, bạn không chỉ bán tốt một mùa Tết, mà còn đặt nền cho dòng sản phẩm nhãn riêng có thể duy trì quanh năm.

Ba bộ sản phẩm nên có ngay



1.“Healthy Pantry” (399k/599k): dầu oliu 250 ml, mắm chọn, gia vị ít bột ngọt, hạt dinh dưỡng, trà thảo mộc, mứt ít đường. Thông điệp: Tết khỏe – bếp nhẹ.



2.“Bếp thong thả” (199k/399k): mì/miến, sốt nấu nhanh, bộ gia vị cơ bản, trà túi lọc. Thông điệp: Ở nhà cũng ngon – không tốn công.



3.“Đãi khách không cồn” (399k): trà/chai nhỏ, bánh quy vừa đủ, hạt điều/hướng dương, thêm lì xì kèm thiệp. Thông điệp: Mời khách an tâm – nhẹ đầu.



