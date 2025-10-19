Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép kho dưa, trứng cuộn lá lốt

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng - 10.000 đồng

2. Cá chép kho dưa - 80.000 đồng

3. Trứng chiên lá lốt cuộn mềm - 10.000 đồng

4. Rau lang luộc + mắm tỏi ớt - 10.000 đồng

5. Đu đủ tráng miệng - 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá chép kho dưa

• Nguyên liệu: 1 khúc cá chép cắt khúc dày (~500g), 1 bát dưa cải chua, hành khô, gừng, nước mắm ngon, nước hàng, ớt tươi.

• Sơ chế: Cá rửa sạch bằng muối và rượu trắng để khử tanh, để ráo. Dưa rửa sơ qua nước cho bớt chua, vắt nhẹ tay. Hành khô đập dập, gừng thái lát.

• Cách làm:

1. Phi thơm hành và gừng, cho dưa vào xào săn với chút nước mắm.

2. Xếp lớp dưa, cá, gừng và ớt xen kẽ trong nồi đất. Rưới nước hàng, thêm nước mắm và chút đường để tạo vị hài hòa.

3. Đổ nước xâm xấp mặt cá, đun lửa to cho sôi rồi hạ nhỏ, kho liu riu khoảng 1 tiếng cho đến khi cá săn chắc, dưa mềm, nước kho sánh lại.

4. Lưu ý không đảo cá khi kho để tránh vỡ khúc, chỉ nghiêng nhẹ nồi cho cá ngấm đều.

Món cá kho dưa ngon chuẩn phải có phần thịt cá thơm chắc, nước kho sánh đậm, dưa chua mềm tan quyện vị cay nhẹ của ớt và thơm nức mùi gừng.

2. Trứng chiên lá lốt cuộn mềm

• Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 5–6 lá lốt to bản, hành tím băm, tiêu, nước mắm.

• Sơ chế: Lá lốt rửa sạch, thái sợi mảnh. Trứng đánh tan cùng hành tím, nêm 1 thìa nước mắm và chút tiêu cho thơm.

• Cách làm:

1. Làm nóng chảo chống dính với chút dầu ăn, đổ trứng vào dàn đều thành lớp mỏng.

2. Khi trứng vừa se mặt, rắc lá lốt lên khắp bề mặt, dùng đũa cuộn nhẹ từ đầu đến hết mặt chảo.

3. Gắp ra thớt, để nguội bớt rồi cắt khoanh dày khoảng 1.5cm.

Món trứng chiên lá lốt này vừa mềm, vừa thơm mùi lá thuốc dân gian, lại cuộn đẹp mắt, rất hợp khẩu vị trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

3. Rau lang luộc chấm mắm tỏi ớt

• Nguyên liệu: 1 mớ rau lang non, 2 tép tỏi, 1 quả ớt, nước mắm ngon, đường, chanh.

• Cách làm:

1. Rau lang nhặt ngọn non, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 15 phút.

2. Luộc rau với chút muối cho xanh, vừa chín tới thì vớt ra, nhúng qua nước nguội.

3. Pha nước chấm: giã nhuyễn tỏi ớt, thêm 1 thìa nước mắm, ½ thìa đường, 1 thìa nước sôi để nguội và vài giọt chanh – khuấy đều là có chén mắm thơm nồng, đậm vị.

Rau lang ngọt nhẹ, chấm mắm tỏi ớt cay mặn chua hài hòa, đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán.

4. Đu đủ tráng miệng

• Cơm nấu từ gạo tẻ ngon, vo kỹ, nấu vừa nước để hạt cơm tơi nhưng dẻo, không nhão.

• Đu đủ chín tới, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, làm mát trước khi dọn bàn – giúp cân bằng hương vị, hỗ trợ tiêu hóa.

Chỉ với 120.000 đồng, bạn đã có thể đem lại cho gia đình một bữa cơm tối thứ Bảy đầy ấm áp, ngon miệng và chan chứa hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều mang nét dung dị, gần gũi, nhưng nếu nấu khéo sẽ chinh phục được cả những khẩu vị khó tính nhất. Hãy để căn bếp cuối tuần là nơi gắn kết yêu thương – từng khúc cá, từng đĩa rau, bát mắm cũng có thể là "chất keo" của hạnh phúc gia đình.