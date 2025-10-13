Bữa cơm tối 120 nghìn: Vịt om sấu ăn kèm bún tươi
Hương Phố
13/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Miền Bắc đang vào mùa mưa, những cơn gió se lạnh mang theo hương ẩm ướt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, đậm vị. Giữa vô vàn lựa chọn, món vịt om sấu lại trở thành lựa chọn quen thuộc, bởi vị chua thanh, béo nhẹ, thơm nồng mùi sả gừng khiến ai cũng thấy ấm lòng.
Chẳng cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, người nội trợ có thể tạo nên một mâm cơm tối tròn vị: nồi vịt om sấu nghi ngút khói, rổ bún trắng tinh, đĩa rau thơm xanh mướt và vài lát dưa hấu mát lành tráng miệng. Mọi thứ giản dị mà vẫn đủ hương – đủ sắc – đủ tình.
Thực đơn bữa tối 120.000 đồng
1. Vịt om sấu – 85.000 đồng
2. Bún tươi ăn kèm – 20.000 đồng
3. Rau thơm, hành lá, mùi tàu, ớt tươi – 10.000 đồng
4. Tráng miệng: Dưa hấu mát lạnh – 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Sơ chế và ướp vịt
Chà sát vịt với muối hạt, gừng giã nhỏ và chút rượu trắng để khử mùi hôi. Rửa lại thật sạch, để ráo rồi chặt miếng vừa ăn.
Ướp thịt vịt với sả, hành, tỏi băm, nước mắm, tiêu, đường và một ít nghệ để tạo màu vàng nhẹ. Để thấm gia vị trong khoảng 20 phút trước khi nấu.
2. Nấu vịt om sấu
• Phi thơm hành, tỏi, sả đập dập trong nồi, cho vịt đã ướp vào đảo săn.
• Cho 5–6 quả sấu đã cạo vỏ, khía nhẹ vào nồi, đổ nước sôi ngập mặt thịt.
• Om nhỏ lửa 25–30 phút cho thịt chín mềm, sấu nhừ, nước om dậy mùi.
• Khi sấu mềm, dầm nhẹ để hòa vị chua vào nước, nêm nếm lại cho vừa ăn.
• Trước khi tắt bếp, rắc hành lá, mùi tàu và vài lát ớt tươi, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp.
3. Chuẩn bị rau và bún
Rửa sạch rau thơm, để ráo nước. Chần bún qua nước sôi cho mềm và ấm. Khi dọn, xếp bún, rau ra đĩa riêng để dễ dùng.
4. Dưa hấu tráng miệng
Cắt miếng vừa ăn, ướp lạnh nhẹ. Sau bữa ăn béo vịt, vị thanh mát của dưa hấu sẽ giúp cân bằng vị giác và dễ tiêu.
Bữa tối nay không cần cơm – chỉ cần một bát bún trắng, vài cọng rau thơm, chan nước vịt om nóng hổi là đủ khiến vị giác bừng tỉnh. Nước dùng sánh nhẹ, vị chua thanh của sấu quyện trong vị béo ngọt của thịt vịt, xen chút cay của ớt và thơm của mùi tàu, khiến mỗi gắp bún đều trọn vị.
Vịt om sấu ăn nóng là ngon nhất – vừa thổi vừa ăn, vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, thấy lòng như được sưởi ấm.
Mâm cơm 120 nghìn hôm nay không chỉ ngon miệng mà còn là lát cắt thuần Việt trong văn hóa ẩm thực miền Bắc. Mỗi món ăn đều mang nét đặc trưng của mùa: vịt béo mềm hòa cùng sấu chua thanh, rau thơm tươi mát, bún trắng giản đơn và trái cây tráng miệng ngọt ngào.
Trong những ngày mưa gió, chỉ cần cả nhà quây quần bên mâm bún vịt om sấu nghi ngút khói, cùng nhau trò chuyện rôm rả — ấy đã là điều xa xỉ mà ấm lòng nhất.
Ẩm thực Việt không chỉ ngon ở vị, mà còn đậm đà ở tình – tình người, tình quê, tình nhà.
