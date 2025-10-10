Bữa cơm tối 120 nghìn: Nạc vai xiên chiên, su su luộc chấm muối vừng
Hương Phố
10/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Có những buổi tối chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần vài món dân dã nhưng nấu khéo là cả nhà đã thấy vui. Mùi thịt xiên chiên thơm phức, đĩa su su luộc xanh mướt, bát canh mồng tơi bốc khói và những lát thanh long ruột đỏ ngọt mát — tất cả hòa vào nhau tạo nên bữa cơm ấm cúng, nhẹ nhàng, vừa đủ dinh dưỡng lại hợp ví tiền.
Thực đơn bữa tối 120.000 đồng
1. Nạc vai xiên chiên – 60.000đ
2. Su su luộc chấm muối vừng – 15.000đ
3. Canh mồng tơi nấu tôm khô – 25.000đ
4. Cơm trắng dẻo thơm + tráng miệng thanh long ruột đỏ – 20.000đ
Cách thực hiện
1. Nạc vai xiên chiên – món chính thơm giòn, bắt cơm
Thịt nạc vai rửa sạch, thái lát mỏng vừa, ướp với hỗn hợp hành, tỏi, sả băm, nước mắm, mật ong (hoặc dầu hào), tiêu trong khoảng 20 phút. Xiên thịt vào que tre, chiên vàng đều trên chảo dầu nóng vừa.
Khi chín, xiên thịt có lớp ngoài vàng óng, bên trong mềm thơm, tỏa mùi sả đặc trưng. Ăn nóng chấm với tương ớt hoặc mắm tỏi chanh, ăn cùng cơm trắng là “chuẩn vị nhà”.
2. Su su luộc chấm muối vừng – thanh mát, giòn ngọt
Gọt vỏ su su, cắt miếng vừa ăn. Luộc trong nước sôi có chút muối để rau giữ màu xanh và giòn.
Muối vừng pha sẵn gồm lạc rang và vừng rang giã dập, trộn với muối tinh. Khi ăn, chấm su su nóng cùng muối vừng bùi béo — một món ăn tưởng đơn giản nhưng khiến bữa cơm thêm thanh nhã, hài hòa vị giác.
3. Canh mồng tơi nấu tôm khô – ngọt thanh, mát lành
Tôm khô ngâm nước ấm 10 phút cho mềm, giã dập. Phi thơm hành khô, cho tôm vào đảo đến khi dậy mùi, rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho rau mồng tơi đã nhặt rửa sạch vào, nêm nếm vừa miệng.
Bát canh xanh mát, nước trong, ngọt dịu tự nhiên từ tôm, rau mềm vừa tới, ăn xong thấy nhẹ bụng, mát người.
4. Cơm trắng và thanh long tráng miệng – kết thúc nhẹ nhàng
Vo gạo sạch, nấu chín vừa độ để cơm dẻo mà không dính. Cơm nóng bốc khói thơm nức là nền hoàn hảo cho bữa tối.
Sau bữa chính, thưởng thức vài lát thanh long ruột đỏ – vị ngọt mát tự nhiên, màu sắc bắt mắt giúp cân bằng vị giác, đồng thời bổ sung vitamin C, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.
Chỉ với 120 nghìn đồng, người nội trợ khéo léo đã có thể biến những nguyên liệu bình dân thành một bữa cơm tròn vị: thịt xiên vàng thơm, rau luộc xanh mướt, canh ngọt thanh, cơm trắng dẻo thơm và trái cây tươi mát.
Bữa cơm ấy không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là cảm xúc – là hơi ấm của căn bếp, là sự chăm chút trong từng động tác nấu nướng. Khi cả nhà cùng ngồi quanh mâm, tiếng đũa chạm bát hòa cùng tiếng cười, ấy chính là hạnh phúc giản dị mà sâu sắc nhất.
Bữa tối là khoảng thời gian cả gia đình sum họp sau một ngày dài bận rộn. Giữa vô vàn món ăn quen thuộc, đôi khi việc thay đổi thực đơn, "làm mới" hương vị sẽ khiến bữa cơm trở nên thú vị hơn. Thay vì những món kho truyền thống hay canh rau quen thuộc, hôm nay bà nội trợ khéo tay sẽ giới thiệu một mâm cơm 120 nghìn đồng vừa sáng tạo, vừa đậm chất Việt, đủ cả sắc – hương – vị.
Miền Bắc đang vào mùa mưa, những cơn gió se lạnh mang theo hương ẩm ướt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, đậm vị. Giữa vô vàn lựa chọn, món vịt om sấu lại trở thành lựa chọn quen thuộc, bởi vị chua thanh, béo nhẹ, thơm nồng mùi sả gừng khiến ai cũng thấy ấm lòng.
Có những ngày, chẳng cần cầu kỳ nấu nướng, chỉ vài món dân dã thôi cũng đủ để bữa cơm chiều trở nên ấm áp. Một đĩa thịt luộc thơm, bát canh rau cải nóng hổi, đĩa đậu sốt cà chua, thêm chút cà muối giòn và vài trái hồng chín tráng miệng, giản dị thế mà khiến cả nhà chẳng ai muốn rời mâm.
Những ngày mưa lũ dầm dề ở miền Bắc, trời xám sẫm, gió thổi hun hút, nước dâng ngập đường. Thế nhưng giữa khung cảnh ẩm ướt và lo toan ấy, căn bếp nhỏ sáng đèn vẫn là nơi giữ ấm mọi thành viên trong gia đình.
Có những ngày ta chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nồi cá kho khế thơm nức, bát canh cà bung nghi ngút khói, đĩa đậu cove xào xanh mướt và trái ổi giòn tan sau bữa cơm là đã đủ thấy bình yên.
Bữa tối là khoảng thời gian cả gia đình sum họp sau một ngày dài bận rộn. Giữa vô vàn món ăn quen thuộc, đôi khi việc thay đổi thực đơn, "làm mới" hương vị sẽ khiến bữa cơm trở nên thú vị hơn. Thay vì những món kho truyền thống hay canh rau quen thuộc, hôm nay bà nội trợ khéo tay sẽ giới thiệu một mâm cơm 120 nghìn đồng vừa sáng tạo, vừa đậm chất Việt, đủ cả sắc – hương – vị.
