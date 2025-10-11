Bữa cơm tối 120 nghìn: Ba chỉ rang cháy cạnh, canh cải nấu cá rô đồng
Hương Phố
11/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Những ngày mưa lũ dầm dề ở miền Bắc, trời xám sẫm, gió thổi hun hút, nước dâng ngập đường. Thế nhưng giữa khung cảnh ẩm ướt và lo toan ấy, căn bếp nhỏ sáng đèn vẫn là nơi giữ ấm mọi thành viên trong gia đình.
Chỉ cần một mâm cơm giản dị mà đủ đầy: bát canh nóng, đĩa thịt rang thơm, bát canh cải nóng, thêm dưa xào chua giòn là cả không gian như sáng bừng lên. Bà nội trợ khéo tay hôm nay gợi ý một bữa cơm 120 nghìn đồng, vừa rẻ, vừa ngon, lại vừa hợp cho những ngày mưa lạnh.
Thực đơn bữa tối 120.000 đồng
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh – 75.000 đồng
3. Canh cải nấu cá rô đồng – 20.000 đồng
4. Dưa muối xào tóp mỡ – 10.000 đồng
5. Tráng miệng chuối chín – 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh:
Thịt rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Bắc chảo, rang thịt cho ra bớt mỡ. Khi miếng thịt săn, cho hành tỏi băm, nước mắm, chút đường, tiêu vào đảo đều đến khi cháy cạnh vàng giòn, dậy mùi thơm. Món thịt mặn mà, ăn với cơm nóng trong ngày mưa lạnh thì không gì sánh bằng.
2. Canh cải nấu cá rô đồng:
Cá rô làm sạch, luộc chín, gỡ thịt, giữ lại nước luộc. Phi hành với ít dầu, cho rau cải vào đảo nhanh, đổ nước luộc cá vào nấu sôi, thêm phần thịt cá, gừng và nêm nếm vừa miệng. Bát canh nóng hổi, ngọt dịu, cay nhẹ, ăn xong thấy ấm từ trong ra ngoài.
3. Dưa muối xào tóp mỡ:
Rang tóp mỡ cho vàng giòn, chắt bớt mỡ, cho dưa muối vắt ráo vào xào nhanh tay, nêm chút nước mắm và ớt tươi. Món này ăn với thịt rang thì đúng là “bộ đôi hoàn hảo” cho bữa tối miền Bắc.
4. Tráng miệng: Chuối chín
Giữa những ngày lũ lụt, mâm cơm nhà chính là nơi neo lại cảm giác an yên. Chỉ với 120 nghìn đồng, bữa cơm tối đã đủ ấm lòng người xa quê, đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.
Hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi bên mâm cơm ấm, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, cùng sẻ chia câu chuyện thường ngày.
