Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, đậu phụ sốt cà chua
Hương Phố
12/10/2025 9:30 AM (GMT+7)
Có những ngày, chẳng cần cầu kỳ nấu nướng, chỉ vài món dân dã thôi cũng đủ để bữa cơm chiều trở nên ấm áp. Một đĩa thịt luộc thơm, bát canh rau cải nóng hổi, đĩa đậu sốt cà chua, thêm chút cà muối giòn và vài trái hồng chín tráng miệng, giản dị thế mà khiến cả nhà chẳng ai muốn rời mâm.
Đó chính là hương vị của bữa cơm Việt: mộc mạc, gần gũi, nhưng đầy đủ dưỡng chất và ấm tình.
Thực đơn bữa tối 120.000 đồng
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Thịt ba chỉ luộc – 70.000 đồng
3. Canh rau cải nấu nước luộc thịt – 5.000 đồng
4. Đậu phụ sốt cà chua – 15.000 đồng
5. Cà muối giòn chua mặn – 10.000 đồng
6. Tráng miệng: Hồng chín ngọt – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt ba chỉ luộc:
Rửa sạch thịt, trụng qua nước sôi cho sạch bọt, sau đó đun lại với nước mới cùng vài lát gừng, hành tím và chút muối. Khi thịt chín, vớt ra ngâm qua nước lạnh cho săn và dễ thái. Thái mỏng, xếp ra đĩa, chấm cùng mắm tỏi ớt hoặc mắm gừng.
2. Canh rau cải:
Dùng nước luộc thịt đã vớt bọt để nấu canh. Khi sôi, cho rau cải đã rửa sạch, cắt khúc vào, nêm vừa miệng. Có thể thêm lát gừng mỏng để khử mùi hăng và tạo cảm giác ấm bụng trong ngày mưa lạnh.
3. Đậu phụ sốt cà:
Rán đậu vàng hai mặt. Phi thơm hành, cho cà chua thái múi cau vào xào nhuyễn, nêm muối, nước mắm và chút đường cho vị chua dịu. Cho đậu vào sốt 3–5 phút cho ngấm, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên.
4. Cà muối:
Nếu dùng cà muối sẵn, nên rửa qua nước cho bớt mặn. Nếu muối tại nhà, chọn cà pháo tươi, ngâm nước muối loãng 3–5 ngày. Khi ăn, thêm chút tỏi ớt cho dậy vị.
5. Hồng chín:
Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, bày trên đĩa. Màu đỏ cam của hồng làm mâm cơm thêm tươi tắn và hấp dẫn.
Chỉ với 120 nghìn đồng, người nội trợ đã có thể tạo nên bữa tối ngon lành, tinh tế và tiết kiệm. Từng món ăn đều gần gũi, thân thuộc – từ đĩa thịt luộc chấm mắm, bát canh cải thơm nhẹ, đến vị chua giòn của cà muối và vị ngọt của hồng chín.
Trong những ngày gió lạnh hay lũ lụt, được ngồi quanh mâm cơm nóng, nghe tiếng muôi va vào nồi, ngửi mùi cơm mới dậy hương, đó không chỉ là bữa ăn, mà là niềm vui, là hơi ấm của gia đình Việt.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, đậu phụ sốt cà chua
Có những ngày, chẳng cần cầu kỳ nấu nướng, chỉ vài món dân dã thôi cũng đủ để bữa cơm chiều trở nên ấm áp. Một đĩa thịt luộc thơm, bát canh rau cải nóng hổi, đĩa đậu sốt cà chua, thêm chút cà muối giòn và vài trái hồng chín tráng miệng, giản dị thế mà khiến cả nhà chẳng ai muốn rời mâm.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Ba chỉ rang cháy cạnh, canh cải nấu cá rô đồng
Những ngày mưa lũ dầm dề ở miền Bắc, trời xám sẫm, gió thổi hun hút, nước dâng ngập đường. Thế nhưng giữa khung cảnh ẩm ướt và lo toan ấy, căn bếp nhỏ sáng đèn vẫn là nơi giữ ấm mọi thành viên trong gia đình.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Nạc vai xiên chiên, su su luộc chấm muối vừng
Có những buổi tối chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần vài món dân dã nhưng nấu khéo là cả nhà đã thấy vui. Mùi thịt xiên chiên thơm phức, đĩa su su luộc xanh mướt, bát canh mồng tơi bốc khói và những lát thanh long ruột đỏ ngọt mát — tất cả hòa vào nhau tạo nên bữa cơm ấm cúng, nhẹ nhàng, vừa đủ dinh dưỡng lại hợp ví tiền.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
Có những ngày ta chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nồi cá kho khế thơm nức, bát canh cà bung nghi ngút khói, đĩa đậu cove xào xanh mướt và trái ổi giòn tan sau bữa cơm là đã đủ thấy bình yên.
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Đây là đợt "ĐẠI HẠ GIÁ" lớn nhất của quý này.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, đậu phụ sốt cà chua
Bữa cơm tối 120 nghìn: Ba chỉ rang cháy cạnh, canh cải nấu cá rô đồng
Bữa cơm tối 120 nghìn: Nạc vai xiên chiên, su su luộc chấm muối vừng
Có những buổi tối chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần vài món dân dã nhưng nấu khéo là cả nhà đã thấy vui. Mùi thịt xiên chiên thơm phức, đĩa su su luộc xanh mướt, bát canh mồng tơi bốc khói và những lát thanh long ruột đỏ ngọt mát — tất cả hòa vào nhau tạo nên bữa cơm ấm cúng, nhẹ nhàng, vừa đủ dinh dưỡng lại hợp ví tiền.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá giếc kho khế, canh cà bung
"Sale sốc tận cùng" nhân ngày đôi 10/10, giá iPhone chạm đáy: Bỏ lỡ sẽ tiếc!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chép om dưa, đậu chiên giòn và rau muống luộc
Những ngày mưa gió, lũ lụt khiến ai cũng thèm một bữa cơm nóng, dậy hương, đơn giản mà đủ đầy. Không gì hợp hơn là nồi cá chép om dưa nghi ngút khói, món ăn dân dã mà hầu như người Việt nào cũng từng thưởng thức. Cái vị chua nhẹ của dưa hòa cùng vị ngọt béo của cá, thơm thoang thoảng mùi thì là và nghệ, khiến gian bếp ấm lên, xua đi cái lạnh ẩm ướt của ngày mưa.