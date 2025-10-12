Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, đậu phụ sốt cà chua

Đó chính là hương vị của bữa cơm Việt: mộc mạc, gần gũi, nhưng đầy đủ dưỡng chất và ấm tình.

Thực đơn bữa tối 120.000 đồng

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Thịt ba chỉ luộc – 70.000 đồng

3. Canh rau cải nấu nước luộc thịt – 5.000 đồng

4. Đậu phụ sốt cà chua – 15.000 đồng

5. Cà muối giòn chua mặn – 10.000 đồng

6. Tráng miệng: Hồng chín ngọt – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt ba chỉ luộc:

Rửa sạch thịt, trụng qua nước sôi cho sạch bọt, sau đó đun lại với nước mới cùng vài lát gừng, hành tím và chút muối. Khi thịt chín, vớt ra ngâm qua nước lạnh cho săn và dễ thái. Thái mỏng, xếp ra đĩa, chấm cùng mắm tỏi ớt hoặc mắm gừng.

2. Canh rau cải:

Dùng nước luộc thịt đã vớt bọt để nấu canh. Khi sôi, cho rau cải đã rửa sạch, cắt khúc vào, nêm vừa miệng. Có thể thêm lát gừng mỏng để khử mùi hăng và tạo cảm giác ấm bụng trong ngày mưa lạnh.

3. Đậu phụ sốt cà:

Rán đậu vàng hai mặt. Phi thơm hành, cho cà chua thái múi cau vào xào nhuyễn, nêm muối, nước mắm và chút đường cho vị chua dịu. Cho đậu vào sốt 3–5 phút cho ngấm, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên.

4. Cà muối:

Nếu dùng cà muối sẵn, nên rửa qua nước cho bớt mặn. Nếu muối tại nhà, chọn cà pháo tươi, ngâm nước muối loãng 3–5 ngày. Khi ăn, thêm chút tỏi ớt cho dậy vị.

5. Hồng chín:

Gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, bày trên đĩa. Màu đỏ cam của hồng làm mâm cơm thêm tươi tắn và hấp dẫn.

Chỉ với 120 nghìn đồng, người nội trợ đã có thể tạo nên bữa tối ngon lành, tinh tế và tiết kiệm. Từng món ăn đều gần gũi, thân thuộc – từ đĩa thịt luộc chấm mắm, bát canh cải thơm nhẹ, đến vị chua giòn của cà muối và vị ngọt của hồng chín.

Trong những ngày gió lạnh hay lũ lụt, được ngồi quanh mâm cơm nóng, nghe tiếng muôi va vào nồi, ngửi mùi cơm mới dậy hương, đó không chỉ là bữa ăn, mà là niềm vui, là hơi ấm của gia đình Việt.