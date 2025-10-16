Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh rau muống luộc sấu chua
Hương Phố
16/10/2025 3:17 PM (GMT+7)
Giữa những ngày thời tiết oi ả rồi lại đổ mưa, không gì hợp hơn một bữa cơm thanh nhẹ mà vẫn tròn vị. Với 120 nghìn đồng, bà nội trợ khéo tay có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon – vừa tiết kiệm – lại đẹp mắt, đủ cho 3–4 người ăn. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc: một ít thịt bò, đậu phụ, rau muống, vài quả sấu, thêm trái dưa hấu tráng miệng – thế là thành mâm cơm ấm lòng người ăn.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn đồng
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Thịt bò xào cần tỏi – 75.000 đồng
3. Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua – 15.000 đồng
4. Rau muống luộc và canh sấu chua thanh – 10.000 đồng
5. Dưa hấu tráng miệng – 15.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt bò xào cần tỏi
Thịt bò thái mỏng, ướp với tỏi băm, nước mắm, dầu hào, tiêu, chút dầu ăn cho mềm. Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào đảo nhanh tay trên lửa lớn cho săn, rồi thêm cần tây, hành lá cắt khúc, đảo đều trong 1 phút.
Món đạt chuẩn khi thịt mềm, không ra nước, rau cần xanh giòn, tỏi dậy mùi.
2. Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua
Cắt đậu thành miếng dày, khoét giữa, nhồi nhân thịt băm trộn hành, tiêu. Rán vàng hai mặt, rồi cho vào chảo cà chua đã xào nhuyễn, thêm nước mắm, đường, đun nhỏ lửa cho thấm.
Đậu mềm, nước sốt sánh, vị chua ngọt đậm đà, ăn cùng cơm trắng cực ngon.
3. Rau muống luộc và canh sấu
Luộc rau muống với chút muối và vài giọt dầu để rau xanh bóng. Khi chín, vớt ra ngâm nước lạnh để rau giòn.
Pha nước mắm tỏi ớt chấm rau.
Phần nước luộc rau cho thêm 3–4 quả sấu cạo vỏ, đun sôi lại, dầm nhẹ cho vị chua hòa vào nước, rắc ít hành lá.
Canh sấu có vị thanh nhẹ, chua dịu, mùi thơm của rau muống và hành hòa quyện – món canh “2 trong 1” vừa tiết kiệm vừa ngon miệng.
4. Dưa hấu tráng miệng
Cắt miếng vừa ăn, để lạnh nhẹ. Sắc đỏ tươi của dưa hấu làm mâm cơm thêm tươi tắn, rực rỡ.
Một bữa cơm 120 nghìn đồng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng bao tinh tế. Mâm cơm ấy không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là niềm vui nhỏ của người nội trợ – khi biết tận dụng nguyên liệu sẵn có, tiết kiệm mà vẫn mang lại bữa ăn ngon cho gia đình.
Giữa những ngày bình yên, bữa cơm ấy chính là điều ấm áp nhất: bình dị, ngon lành và chan chứa yêu thương.
