Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt viên rim me, nộm hoa chuối tai heo

Một mâm cơm giản dị, không cầu kỳ nhưng chứa trọn tinh thần của người Việt – khéo léo, tiết kiệm mà vẫn ngon miệng.

Thực đơn bữa tối 120.000 đồng

1. Thịt băm viên rim me – 55.000 đồng

2. Nộm hoa chuối tai heo – 30.000 đồng

3. Canh chua cá rô đồng – 25.000 đồng

4. Tráng miệng: Thanh long ruột đỏ – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt viên rim me – chua ngọt lạ miệng, đưa cơm

Thịt nạc vai xay nhuyễn, trộn với chút hành khô băm, tỏi, tiêu, nước mắm, và một ít bột năng để tạo độ kết dính. Vo thành viên tròn vừa ăn, chiên sơ cho vàng đều các mặt, vớt ra để ráo dầu.

Pha nước sốt me: me chín dầm với nước ấm, lọc bỏ hạt, thêm nước mắm, đường, ớt băm cho vị chua ngọt dịu. Đun hỗn hợp sốt cho sánh, rồi cho thịt viên vào rim nhỏ lửa đến khi nước áo quanh viên thịt, dậy mùi thơm nức.

Món ăn hoàn hảo khi thịt săn, mềm bên trong, lớp ngoài ánh màu cánh gián, vị chua nhẹ của me quyện vị mặn ngọt hài hòa.

2. Nộm hoa chuối tai heo – giòn sật, thanh mát, đủ vị

Hoa chuối thái thật mỏng, ngâm nước muối pha chanh để giữ trắng và giòn. Tai heo luộc chín, ngâm qua nước lạnh cho săn rồi thái lát mỏng.

Pha nước trộn gồm nước mắm, đường, tỏi, ớt, chanh hoặc giấm. Khi ăn, trộn đều hoa chuối, tai heo, rau thơm (kinh giới, mùi tàu, húng) và rưới nước trộn vào. Cuối cùng rắc lạc rang giã dập lên trên.

Món nộm giòn sật, chua cay hài hòa, là điểm nhấn giúp mâm cơm thêm tươi mới, hấp dẫn và đỡ ngấy.

3. Canh chua cá rô đồng – vị quê nhà đậm đà

Cá rô làm sạch, khía thân, ướp với ít muối, gừng cho thơm rồi chiên sơ.

Phi thơm hành, cho cà chua, dứa vào xào cho ra màu, đổ nước sôi, thả cá rô và me chua vào. Khi cá chín, dầm me cho vị chua hòa tan, nêm nếm vừa miệng, thêm thì là, hành lá, tiêu cho thơm.

Món canh này không chỉ ngon mà còn rất “bắt cơm”: nước chua dịu, thịt cá ngọt tự nhiên, béo nhẹ, ăn cùng cơm nóng thì trôi cơm vô cùng.

4. Thanh long ruột đỏ – tráng miệng đẹp mắt, mát lành

Gọt vỏ thanh long, cắt miếng vừa ăn, để lạnh nhẹ. Màu đỏ hồng tự nhiên của thanh long tạo điểm nhấn cho mâm cơm thêm sinh động. Sau bữa ăn, vị ngọt mát giúp làm dịu vị cay và béo, giúp tiêu hóa tốt hơn.

Không cần đến nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần một chút khéo léo và tinh tế, bữa cơm tối 120 nghìn hôm nay đã trở thành một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới.

Trong nhịp sống hối hả hôm nay, những mâm cơm giản dị như thế vẫn là sợi dây gắn kết gia đình, nơi mọi người tạm gác lại công việc, cùng thưởng thức món ăn và kể nhau nghe vài câu chuyện đời thường.

Một mâm cơm nhỏ, chỉ 120 nghìn đồng, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình yêu, sự sáng tạo và hạnh phúc giản đơn.