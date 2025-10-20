Doanh nghiệp đua nâng chuẩn văn phòng: Cuộc “chạy đua thầm lặng” ở TP.HCM
Gia Linh
20/10/2025 6:00 PM (GMT+7)
Không còn chỉ là câu chuyện về diện tích thuê, thị trường văn phòng TP.HCM quý III/2025 đang chứng kiến sự thay đổi căn bản: doanh nghiệp không đơn thuần tìm chỗ làm việc, mà tìm “bộ mặt thương hiệu” trong những tòa nhà chuẩn xanh, vận hành quốc tế.
Văn phòng cho thuê hướng tới không gian làm việc xanh
Thời gian qua, khu vực trung tâm TP.HCM, các doanh nghiệp quốc tế tiếp tục mở rộng quy mô thuê văn phòng, ưu tiên những công trình có chứng chỉ xanh và thiết kế thân thiện với môi trường.
Theo đó, xu hướng “flight to quality” – dịch chuyển về chất lượng – giúp các tòa nhà mới đạt tỷ lệ lấp đầy lên đến 90–95%. Các dự án như E.Town 6 hay Saigon Marina IFC nhanh chóng thu hút khách thuê nhờ tiêu chuẩn vận hành hiện đại, tạo ra thế cạnh tranh mới giữa khu trung tâm và vùng cận trung tâm.
Đáng chú ý, ngành logistics nổi lên như “đầu tàu” nhu cầu, chiếm gần 50% tổng diện tích giao dịch trong quý. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần văn phòng diện tích lớn, tích hợp trung tâm điều hành và hỗ trợ công nghệ, thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng quản trị.
Sự xuất hiện của Saigon Marina IFC – tòa nhà có diện tích sàn cho thuê lớn nhất thành phố (71.500 m²) – đã nâng tổng nguồn cung văn phòng hạng A ở khu trung tâm lên hơn nửa triệu mét vuông. Tuy tỷ lệ trống tạm thời tăng lên 20%, nhưng mức hấp thụ ròng vẫn đạt hơn 10.000 m², cho thấy nhu cầu thực vẫn mạnh mẽ.
Giá thuê tại khu trung tâm duy trì quanh 64,7 USD/m²/tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhờ sức hút của các dự án đạt chuẩn quốc tế. Ở khu ngoài trung tâm, mức giá 36,2 USD/m²/tháng vẫn giữ ổn định, tạo khoảng cách hợp lý giữa hai phân khúc.
Theo CBRE Việt Nam và Knight Frank, gần 80% giao dịch quý III đến từ khối doanh nghiệp mở rộng hoặc chuyển văn phòng để nâng chuẩn làm việc. Trong đó, logistics, công nghệ thông tin và thương mại dịch vụ là ba ngành dẫn dắt xu hướng này.
Hiện nay, khoảng 35% diện tích văn phòng hạng A tại TP.HCM đã đạt chứng chỉ xanh như LEED, LOTUS hoặc EDGE. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên gần 50% vào năm 2026 khi nhiều dự án như Kross Tower, The Hallmark hay IFC One Saigon hoàn thiện.
Các chuyên gia nhận định, giai đoạn 2026–2027 sẽ là “thời điểm vàng” cho khách thuê, khi thị trường bước vào chu kỳ cạnh tranh chất lượng. Doanh nghiệp có thêm lựa chọn để chuyển sang những không gian làm việc cao cấp hơn với mức giá thuê hợp lý, còn chủ đầu tư buộc phải sáng tạo hơn trong thiết kế, vận hành và chính sách cho thuê linh hoạt.
