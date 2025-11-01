Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá rô sốt cà chua, củ quả luộc chấm muối vừng
Hương Phố
01/11/2025 10:00 AM (GMT+7)
Tối nay, trong tiết trời miền Bắc bắt đầu mưa lạnh, mâm cơm 120 nghìn đồng gồm: Cá rô sốt cà chua, củ quả luộc chấm muối vừng, canh nước rau gừng và đĩa na tráng miệng là một gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn thưởng thức bữa tối lành mạnh, tiết kiệm nhưng đủ đầy hương vị.
Càng trưởng thành, ta lại càng thấy quý những bữa cơm giản dị. Không cần cao lương mỹ vị, đôi khi chỉ một con cá rô kho, ít rau luộc, chén muối vừng, chén canh gừng thơm – cũng đủ gợi lên bao thương nhớ về bếp quê, nơi tuổi thơ bắt đầu và nơi trái tim luôn muốn quay về.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Cá rô sốt cà chua – 65.000 đồng
• Củ quả luộc chấm muối vừng (su su, cà rốt, bắp cải non) – 25.000 đồng
• Canh nước luộc rau với vài lát gừng – 0 đồng
• Na tráng miệng – 20.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cá rô sốt cà chua – món chính đậm đà, dân dã
Cá rô phi là nguyên liệu phổ biến trong bữa cơm quê. Cá được làm sạch, mổ lưng, khía nhẹ cho dễ thấm gia vị. Sau khi ướp muối, tiêu, cá được chiên vàng giòn hai mặt.
Phần sốt gồm cà chua chín đỏ, xào mềm với hành tím phi thơm, nêm nước mắm ngon, một chút đường và ớt tươi nếu thích. Sau đó, cá được thả vào om nhỏ lửa 10–15 phút đến khi nước sốt sánh lại, cá ngấm đều, dậy mùi hấp dẫn. Món này ăn nóng với cơm trắng thì đưa cơm không biết chán.
2. Củ quả luộc chấm muối vừng – ăn lành, ngon khó ngờ
Chọn các loại củ dễ mua như su su, cà rốt, bắp cải. Cắt miếng vừa ăn, luộc riêng từng loại để giữ màu sắc và độ chín đều. Muối vừng là sự kết hợp của vừng rang thơm, muối hầm, có thể thêm ít đường hoặc dầu mè, giã nhuyễn tạo nên loại gia vị “quốc dân” mà ai cũng mê.
Món rau luộc tuy đơn giản nhưng lại là điểm cân bằng cho bữa cơm: ít béo, giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa lại tôn thêm hương vị các món mặn đậm đà.
3. Canh gừng từ nước luộc rau – ấm bụng, nhẹ nhàng
Đừng đổ bỏ nước luộc rau! Thêm vài lát gừng tươi đập dập, nêm chút muối là đã có một bát canh thanh nhẹ, thơm thơm vị gừng, rất hợp với thời tiết giao mùa. Món canh tuy “nghèo” nguyên liệu nhưng giàu tình cảm và công năng: giúp ấm bụng, giải cảm, dễ tiêu.
4. Na tráng miệng – trái cây theo mùa, ngọt lành tự nhiên
Cuối bữa, đĩa na chín mềm, được tách múi cẩn thận, là lựa chọn hoàn hảo để kết thúc bữa ăn. Na giàu vitamin C, chất xơ, lại đang vào mùa nên giá rẻ mà chất lượng, là một món tráng miệng vừa hợp lý, vừa theo đúng tinh thần “ăn theo mùa, sống thuận tự nhiên”.
Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn không chỉ nấu được một bữa ăn đủ chất cho 4 người, mà còn góp phần gìn giữ nếp sống tiết kiệm, tôn trọng giá trị của những món ăn bình dân.
Trong một xã hội ngày càng hiện đại, những mâm cơm như thế với món cá rô sốt cà chua, rau luộc chấm muối vừng, bát canh gừng và đĩa na ngọt chính là nơi lưu giữ ký ức, vun đắp tình thân và gợi lại hình ảnh người mẹ, người bà tảo tần, lặng lẽ chăm chút từng bữa ăn.
