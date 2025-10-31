Cơn ác mộng thực sự của người tiêu dùng mùa Halloween
Mùa Halloween năm nay có thể không chỉ khiến người ta sợ bởi ma quỷ, mà còn vì giá kẹo tăng vọt, mà nguyên nhân là do thuế quan của Donald Trump và biến đổi khí hậu.
Theo phân tích mới của hai tổ chức Century Foundation và Groundwork Collaborative, giá kẹo năm nay dự kiến tăng 10,8%, trong đó nhiều loại kẹo chocolate phổ biến tăng ít nhất 20%. Nghĩa là những gói Tootsie Rolls, Hershey’s chocolate hay kẹo tổng hợp có thể đắt hơn vài đô so với năm ngoái.
Nguyên nhân chính là tình trạng thiếu hụt cacao kéo dài nhiều năm khiến giá nguyên liệu này đã tăng gấp ba lần, đạt đỉnh hơn 12.000 USD/tấn vào năm 2024 trước khi hạ xuống khoảng 6.000 USD/tấn - vẫn cao hơn rất nhiều so với mức 2.300 USD/tấn năm 2020.
Nguyên nhân được cho là biến đổi khí hậu gây mưa thất thường, bệnh cây trồng và mất mùa tại khu vực Tây Phi – nơi cung cấp phần lớn cacao cho toàn cầu.
“Chuỗi thực phẩm của chúng ta mang tính toàn cầu” - nhà kinh tế thực phẩm Alex Villacis (Đại học bang Ohio) nói. “Những gì xảy ra ở Tây Phi sẽ ảnh hưởng đến cả ngưỡng cửa nhà bạn mùa Halloween này".
Bên cạnh yếu tố khí hậu, thuế quan của Trump cũng khiến tình hình thêm trầm trọng. Ông đã áp thuế 21% lên cacao nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà - nhà sản xuất lớn nhất thế giới, và 15% lên Ecuador, nước đứng thứ hai.
Tập đoàn Hershey’s - hãng chocolate lớn nhất Mỹ, cho biết thuế và giá cacao leo thang có thể khiến họ tốn hơn 100 triệu USD, buộc phải tăng giá sản phẩm, dù vẫn kêu gọi chính quyền Trump xem xét miễn trừ thuế cacao.
Do cây cacao chỉ trồng được ở khí hậu nhiệt đới, Mỹ chỉ có thể sản xuất quy mô rất nhỏ ở Hawaii và Puerto Rico, nên dù kẹo được “sản xuất tại Mỹ”, phần lớn nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu.
Dù giá tăng, nhu cầu kẹo vẫn cực kỳ cao. Theo khảo sát của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), 79% người tiêu dùng dự đoán giá Halloween năm nay đắt hơn năm ngoái.
Các nhà sản xuất lợi dụng điều đó bằng cách “thu nhỏ” sản phẩm (shrinkflation) hoặc giảm lượng cacao, thay bằng hạnh nhân hay sữa, để tránh tăng giá công khai.
Angela Hanks, giám đốc chính sách của Century Foundation, nhận xét: “Các công ty thường tranh thủ những giai đoạn người dân đã quen với việc giá tăng để… tăng thêm”.
Ngay cả Walmart cũng thừa nhận giá hàng hóa bắt đầu tăng từ tháng 4 khi họ chuẩn bị đối phó thuế quan, trước cả khi thuế chính thức áp dụng.
Dù giá cao, chi tiêu cho Halloween vẫn lập kỷ lục. NRF ước tính doanh số bán hàng dịp này (từ kẹo, trang trí đến trang phục) đạt 13,1 tỷ USD, vượt mức đỉnh 12,2 tỷ USD năm 2023. Riêng kẹo Halloween chiếm tới 18% tổng doanh thu ngành bánh kẹo năm 2024.
“Những thanh chocolate đã ăn sâu vào văn hóa lễ hội Mỹ,” Villacis nói. “Từng viên kẹo là một câu chuyện của thương mại toàn cầu - và là lời nhắc rằng kinh tế chạm tới mọi ngóc ngách cuộc sống”.
