Bài 8 - Dịch vụ decor mùa Noel, Tết: Bán sự chỉn chu, vốn ít vẫn làm được

Đây là khoảng trống để một dịch vụ nhỏ nhưng khéo léo có “đất sống”: nhận decor trọn gói tại nhà, tại cơ quan hoặc ở không gian công cộng, với lợi thế là vốn đầu tư ban đầu không lớn, vật tư tái sử dụng được, nhưng giá bán lại tính theo công, theo ý tưởng.

Vì sao dịch vụ decor mùa lễ dễ bán?

Có nhiều lý do để bạn quyết định mở dịch vụ decor mùa Lễ, Tết. Đây là dịch vụ giải quyết một nhu cầu rất cụ thể: muốn nhà đẹp nhưng không biết phải lựa đồ thế nào, làm sao cho vừa mắt… Họ sẵn sàng trả tiền cho người đã có sẵn 3–5 mẫu để chọn, đến là làm, 1–2 tiếng xong. Đặc biệt ở chung cư, nhà diện tích nhỏ, bài toán là phải đẹp nhưng gọn, không vướng lối đi, đây là việc dân không chuyên rất khó tự làm.

Cùng với đó, dịp Noel hay Tết mọi người rất coi trọng hình ảnh. Văn phòng, quán cà phê, trường mầm non, sảnh chung cư… đều cần góc chụp hình để đăng fanpage, để nhân viên check-in, để phụ huynh chụp cùng con. Những đơn vị này không thiếu tiền mua đồ, họ thiếu người biết phối, biết dựng tiểu cảnh nhanh, an toàn, dễ dọn. Người làm decor nếu bán kèm luôn gói “set chụp ảnh”, “10 ảnh mẫu để đăng” thì càng dễ chốt giá cao.

Ưu điểm lớn của dịch vụ decor là tái sử dụng vật tư. Cây thông, vòm sắt, khung backdrop, dây đèn, quạt giấy, hoa lụa… đều dùng nhiều mùa. Khách hàng chỉ trả phần vật tư tiêu hao (nơ, dây, giấy gói) và tiền công lắp đặt. Nhờ đó, người mới làm chỉ cần 5-7 triệu vốn ban đầu là đã có bộ đồ cơ bản để nhận việc. Mỗi gió nhỏ giá khoảng 700.000 - 1,2 triệu, gói văn phòng 1,5 – 3 triệu, gói sảnh chung cư 3 - 5 triệu. Chỉ cần làm 5-10 gói là hồi vốn.

Đây là dịch vụ bán tại cộng đồng sẵn có: group chung cư, nhóm phụ huynh, đồng nghiệp công ty, fanpage quán cà phê quanh nhà. Không cần chạy quảng cáo rầm rộ, chỉ cần chụp “trước – sau” từng ca trang trí là có khách mới. Khách nhìn thấy sản phẩm trong đúng không gian giống nhà họ sẽ yên tâm đặt dịch vụ.

Tổ chức dịch vụ thế nào để không lỗ vốn đồ trang trí?

Cách thông minh nhất là đóng gói dịch vụ theo 3 gói với 3 mức giá, 3 phong cách để khách chọn nhanh:

• Gói Noel mini tại nhà (700k–1,2 triệu): 1 cây thông nhỏ hoặc vòng nguyệt quế, dây đèn, 2–3 phụ kiện treo, thêm phông vải nhỏ để chụp ảnh. Làm trong 1 giờ, phù hợp gia đình trẻ, nhà thuê.

• Gói chuyển tiếp Noel sang Tết (1,5–2 triệu): bạn dựng sẵn nền Noel. Sau ngày 1/1 quay lại thay phụ kiện Tết (đèn lồng, mành tre, câu đối không chữ hoặc chữ chung chung). Khách không phải tháo lắp lại từ đầu, bạn lại có thêm một lần công.

• Gói bàn thờ/mâm ngũ quả Tết (800k–1,3 triệu): dọn - bày - trang trí, thêm dây led vàng, bình hoa, khăn trải. Đây là gói “tế nhị” nhưng rất dễ bán vì nhiều nhà bận, không ai muốn bày sơ sài.

Với khối văn phòng, cửa hàng, quán cà phê, hãy bán combo: “decor + nội dung đăng fanpage”. Ví dụ: trang trí góc chụp ảnh Tết 2,5 triệu, tặng kèm 10 ảnh chụp chuyên nghiệp, bố cục sẵn để chủ quán đăng. Khách cảm thấy được nhiều hơn, trong khi chi phí phía bạn không tăng nhiều.

Với sảnh chung cư, trường học, điểm công cộng, cần ưu tiên thiết kế dạng module: khung trung tâm + 2 cây hai bên + vài hộp quà/đèn lồng + thảm. Làm như vậy bưng ra bưng vào nhanh, ngày Noel xong chỉ cần đổi phụ kiện sang Tết là kiêm thêm được một mùa nữa. Thu phí theo thời gian trang trí (15 ngày Noel, 20 ngày Tết) thay vì bán đứt, như vậy vật tư vẫn thuộc về bạn.

Bạn phải nhớ rằng, khách bỏ tiền mua sự chỉn chu và sự nhàn rỗi. Cho họ thấy bạn hiểu không gian của họ (nhà nhỏ thì chọn đồ đứng sát tường, văn phòng thì chọn tông đỏ – vàng để lên hình đẹp, trường học thì chọn vật liệu an toàn), bạn sẽ dễ bán hơn rất nhiều so với chỉ đưa bảng giá. Nếu triển khai tốt từ giữa tháng 11, bạn có thể đi liền một mạch: từ Noel - Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán → Rằm tháng Giêng. Tức là chỉ với một ít vốn đồ trang trí, bạn kiếm được dòng tiền đều suốt gần 3 tháng cao điểm.

Một số nguyên tắc để không lỗ vốn:



- Luôn thu cọc 30–50% ngay khi khách chốt mẫu. Mùa lễ người ta hay đổi lịch, nếu không cọc bạn sẽ chạy đi khảo sát, đặt vật tư xong mà khách bận không làm.

- Phí khảo sát tách riêng (100–200k), nếu chốt sẽ trừ vào tổng. Điều này giúp bạn không bị “đi xem chơi”.

- Ưu tiên vật tư dễ bảo quản: hoa lụa, mành tre, vòm sắt sơn tĩnh điện, đèn led dây. Tránh mua quá nhiều đồ dễ rách, dễ bẩn vì dùng được 1 mùa là bỏ.

- Dán bảng nội quy nhỏ ở điểm công cộng (“Không trèo lên tiểu cảnh”) để giảm đồ hỏng.