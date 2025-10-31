Ba tỷ phú "đại náo" quán ăn đường phố, bao toàn bộ thực khách
V.N (Theo CNN)
31/10/2025 4:21 PM (GMT+7)
Ba tỷ phú gây sốt khi bất ngờ bước vào một quán gà rán nổi tiếng ở Seoul tối thứ Năm 30/10 - và bao toàn bộ hóa đơn cho thực khách.
Tỷ phú Jensen Huang, CEO của Nvidia – công ty giá trị nhất thế giới và là “ông trùm” chip AI – đã cùng Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics, và Chung Eui-sun, Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group, tới thưởng thức món gà rán – bia lạnh trứ danh “chimaek” của Hàn Quốc tại chuỗi Kkanbu Chicken ở trung tâm thủ đô Seoul, ngay trước thềm hội nghị APEC tại Gyeongju.
“Tôi rất thích gà rán và bia cùng bạn bè, nên Kkanbu là lựa chọn hoàn hảo, đúng không?” - Huang nói với người qua đường khi bước vào quán. “Kkanbu” trong tiếng lóng Hàn còn có nghĩa là “bạn chí cốt”.
Theo hãng tin Yonhap, ba tỷ phú gọi phô mai viên, gà không xương, gà rán truyền thống cùng bia Terra và rượu gạo soju. Video lan truyền cho thấy họ – với tổng tài sản khoảng 195 tỷ USD – cùng bắt chéo tay cụng bia, một nghi thức tượng trưng cho tình bạn ở Hàn Quốc.
Sau bữa ăn, Huang, Lee và Chung còn bước ra ngoài mời đám đông gà và phô mai que. Khi Huang rung “chiếc chuông vàng” – dấu hiệu người trả toàn bộ hóa đơn – cả quán reo hò, dù hóa đơn chính thức do Lee thanh toán, còn Chung chi tiền cho vòng bia thứ hai.
Bữa ăn trứ danh diễn ra giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Á đổ về Gyeongju dự hội nghị APEC, nơi vấn đề chip AI tiên tiến – yếu tố khiến Nvidia đạt vốn hóa gần 5 nghìn tỷ USD – là một trong những trọng tâm đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hôm sau tại APEC, ông Huang gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và công bố Nvidia sẽ cung cấp hơn 260.000 GPU cho các công ty Hàn Quốc, bao gồm Samsung và Hyundai - những “bạn nhậu” của ông tối trước đó. Nvidia sẽ hợp tác cùng Samsung, Hyundai, Naver và SK để phát triển các ứng dụng AI vật lý, như xe tự hành sử dụng trí tuệ nhân tạo.
5 nhóm hộ sẽ vướng nhiều nhất khi bỏ thuế khoán

Đến mốc 1/1/2026, khi cơ chế thuế khoán gần như bị xóa bỏ và hộ kinh doanh phải chuyển sang kê khai, lập hóa đơn điện tử theo giao dịch thực tế, không phải ai cũng gặp khó như nhau. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, vướng nhiều nhất sẽ rơi vào những hộ có doanh thu biến động từng ngày, bán qua nhiều kênh, hoặc không trực tiếp đứng bán.
