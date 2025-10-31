“Làn sóng tiêu dùng trải nghiệm” mở ra đường đua mới cho nhà đầu tư bán lẻ

Theo số liệu thị trường của Savills Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2025 tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại TP.HCM đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước mức tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Dù nguồn cung mặt bằng thương mại hầu như không thay đổi, tỷ lệ lấp đầy vẫn trên 90%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng rất cao và sức hút lớn từ thị trường.

Các báo cáo nghiên cứu cho thấy động lực tăng trưởng hiện nay không đến từ việc mở rộng diện tích cho thuê, mà nằm ở giá trị giao dịch và chất lượng chi tiêu. Người trẻ thành phố ưu tiên chi tiêu cho vui chơi, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ tập trung mua sắm hàng hóa. Điều này tạo nền tảng cho xu hướng “bán lẻ gắn với trải nghiệm”, nơi trung tâm thương mại không còn chỉ là địa điểm mua sắm, mà trở thành không gian sống, gặp gỡ, giải trí.

Giới chuyên gia đánh giá giai đoạn 2025 - 2028 sẽ trở thành “trạng thái vàng” cho dòng vốn bán lẻ đổ vào TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Bà Cao Thị Thanh Hương, đại diện bộ phận nghiên cứu thị trường của Savills Việt Nam nhận định: “Thành phố đang chuyển từ mô hình bán lẻ dựa vào vị trí sang mô hình dựa vào trải nghiệm. Những tổ hợp thương mại, giải trí, ẩm thực sôi động sẽ là động lực tăng trưởng mới.”

Một điểm đáng chú ý là nhu cầu thuê mặt bằng từ các thương hiệu F&B, giải trí và phong cách sống liên tục tăng. Bên cạnh đó, khu vực ngoài trung tâm được xem là “toạ độ chiến lược” khi chiếm tới 60% nguồn cung tương lai từ nay đến 2028. Các nhà đầu tư kỳ vọng khu vực ven đô nơi quỹ đất còn rộng sẽ là không gian để phát triển mô hình “siêu điểm đến” với đa dạng tiện ích và trải nghiệm.

Cùng với quá trình đô thị hóa, tầng lớp trung lưu Việt Nam được dự báo tăng thêm khoảng 10 triệu người đến năm 2030, trong đó TP.HCM giữ vai trò đầu tàu. Sự mở rộng sức mua khiến nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống, du lịch, thời trang và chăm sóc bản thân trở nên rõ rệt.

Ông Neil MacGregor,đại diện ngành nghiên cứu thị trường, nhận định: “Đây là thời điểm chuyển mình chiến lược của toàn ngành bán lẻ. Nhà đầu tư nào hiểu rõ tâm lý tiêu dùng mới đề cao thương hiệu, cảm xúc và không gian sẽ nắm ưu thế dài hạn.”

Ngoài động lực nhu cầu, TP.HCM còn hưởng lợi từ làn sóng FDI trong lĩnh vực dịch vụ, cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như metro số 1, vành đai 3 và sân bay Long Thành đang tạo “cú hích” kết nối vùng. Những yếu tố này mở ra dư địa lớn cho các mô hình thương mại kết hợp giải trí quy mô lớn.