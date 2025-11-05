Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra

Shein của Trung Quốc sẽ khai trương cửa hàng cố định đầu tiên tại trung tâm thương mại BHV ở trung tâm Paris vào thứ Tư 5/11, nhưng Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure đã đe dọa cấm thương hiệu này trên toàn quốc sau khi một cơ quan giám sát người tiêu dùng phát hiện búp bê tình dục có hình dáng giống trẻ em được bán trên nền tảng của họ.

Người phát ngôn của Shein tại Pháp, Quentin Ruffat, nói trên đài RMC hôm thứ Ba rằng công ty sẽ làm mọi cách để hợp tác với cuộc điều tra, bao gồm cả việc cung cấp tên các nhà bán và người mua búp bê, mà hiện công ty đã cấm bán.

Ruffat sau đó nói với kênh BFM TV rằng các búp bê này đã được bán từ ngày 16 tháng 10. "Chúng tôi đang tiến hành loại bỏ tất cả các nhà bán vi phạm khỏi nền tảng," ông nói.

AliExpress nói với Reuters rằng các mặt hàng tương tự đã bị xóa khỏi trang web của họ và những người bán vi phạm chính sách nền tảng sẽ bị xử phạt.

Người phát ngôn của Temu cho biết các cáo buộc chống lại công ty liên quan đến việc trẻ vị thành niên có thể truy cập một số sản phẩm nhất định trên nền tảng.

Wish đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tố cáo của cơ quan giám sát người tiêu dùng

Văn phòng công tố Paris cho biết họ đã nhận được khiếu nại từ cơ quan giám sát người tiêu dùng DGCCRF và đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Quốc gia về Bảo vệ Trẻ vị thành niên để điều tra.

Các công ty nói trên đang bị điều tra vì tình nghi phát tán những thông điệp bạo lực, khiêu dâm hoặc hạ nhục có thể trẻ em tiếp cận được – hành vi có thể dẫn đến mức án lên đến 3 năm tù và phạt tiền 75.000 euro (87.465 USD) đối với cá nhân liên quan, văn phòng cho biết.

Shein và AliExpress còn bị điều tra thêm vì nghi vấn phát tán hình ảnh hoặc mô phỏng trẻ vị thành niên mang tính khiêu dâm, có thể bị phạt tới 5 năm tù và 75.000 euro tiền phạt, theo văn phòng công tố.

Shein đã gỡ bỏ các búp bê này khỏi website vào Chủ nhật, và đến thứ Hai đã áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với búp bê tình dục và đình chỉ hạng mục "sản phẩm người lớn" trên nền tảng của mình.