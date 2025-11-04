Ngành ô tô toàn cầu được “giải cứu” bởi động thái bất ngờ từ Trung Quốc

Dây chuyền sản xuất của công ty bán dẫn Nexperia tại Hamburg, Đức, năm 2024. Chính phủ Hà Lan gần đây đã tiếp quản Nexperia với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.

Những con chip này được cung cấp bởi Nexperia, một hãng sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc có trụ sở tại Hà Lan. Theo công ty nghiên cứu TechInsights, đây là nhà cung cấp quan trọng của ngành ô tô toàn cầu, chiếm 40% thị phần chip ô tô trong phân khúc gồm transistor và diode.

Sau khi chính phủ Hà Lan tiếp quản Nexperia vài tuần trước và sa thải CEO người Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia, Bắc Kinh đã đình chỉ việc xuất khẩu từ Trung Quốc. Các hiệp hội thương mại ô tô ở Mỹ và châu Âu lo ngại tranh chấp thương mại này sẽ khiến họ hết chip. Điều này có thể đẩy giá ô tô tăng cao, như đã xảy ra trong những năm sau đại dịch.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước, Bắc Kinh cho biết sẽ cho phép khách hàng nộp đơn xin miễn trừ khỏi các hạn chế xuất khẩu vừa áp đặt và nhận được lượng chip cần thiết.

“Là một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc luôn cân nhắc đầy đủ đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế” - theo tuyên bố cuối tuần qua của Bộ Thương mại Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện tình hình thực tế của các công ty và cấp miễn trừ cho các hoạt động xuất khẩu đủ điều kiện”.

Tuyên bố cũng cho rằng “sự can thiệp không phù hợp của chính phủ Hà Lan vào công việc nội bộ của công ty đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn hiện tại trong chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Trong một tuyên bố riêng vào thứ Ba 4/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc “phía Hà Lan tiếp tục hành động đơn phương” và cảnh báo rằng điều này sẽ “không thể tránh khỏi việc làm sâu sắc thêm tác động tiêu cực đối với chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.”

Bộ Thương mại Trung Quốc nói nước này đang hành động có trách nhiệm bằng cách công bố việc miễn trừ xuất khẩu cho các trường hợp đủ điều kiện và kêu gọi nhà chức trách Hà Lan “hành động từ quan điểm duy trì ổn định và an ninh tổng thể” trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với Hà Lan cũng như với châu Âu.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Kinh tế Hà Lan nói với CNN: “Chúng tôi vẫn đang liên hệ với các cơ quan chức năng Trung Quốc và các đối tác quốc tế để tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng, có lợi cho Nexperia và nền kinh tế của chúng ta.”

Chính phủ Hà Lan đã tiếp quản Nexperia vào tháng trước dưới sức ép từ chính quyền Mỹ, vốn đã đưa công ty mẹ Wingtech của Trung Quốc vào danh sách đen vì cho rằng đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đáp trả động thái của Hà Lan, chính phủ Trung Quốc đã ban hành hạn chế xuất khẩu khiến việc giao chip Nexperia bị tạm ngừng trong nhiều tuần.

‘Vẫn còn nhiều câu hỏi’

Liên minh Đổi mới Ô tô, nhóm thương mại đại diện cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô hoạt động tại Bắc Mỹ, đã hoan nghênh tuyên bố cuối tuần từ Bắc Kinh và cảm ơn ông Trump vì thỏa thuận với Trung Quốc mà họ cho rằng đã ngăn chặn một cuộc khủng hoảng. Hiệp hội gọi đây là “một giải pháp tích cực rõ ràng cho một tình huống có khả năng gây gián đoạn, giúp ngành sản xuất ô tô Mỹ và thế giới duy trì ổn định.”

Nhưng một nhóm thương mại châu Âu cho biết mặc dù thông báo của Trung Quốc vào cuối tuần là tin tốt cho ngành, nhưng vẫn còn lo ngại rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn qua đi. toàn cầu là vấn đề an ninh kinh tế và quốc gia một cách rõ ràng như vậy".

"Vẫn còn một số câu hỏi thực tế về cách thức miễn trừ kiểm soát xuất khẩu" - một tuyên bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết. "Cho đến khi dòng chảy hàng hóa an toàn trở lại, tình hình sẽ vẫn rất nghiêm trọng".