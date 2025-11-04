“Siết' kỷ luật giải ngân đầu tư công: Yêu cầu báo cáo theo tuần, xử nghiêm nhà thầu ì ạch

UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ sau cuộc họp Tổ công tác số 2 về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn trong năm 2025.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp với cơ quan liên quan để triển khai nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, “né việc” hoặc thiếu sự điều phối giữa các đơn vị.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng cùng Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao nhiệm vụ tăng cường trao đổi thông tin, phân công công việc rõ ràng và phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trong suốt quá trình triển khai dự án.

TP.HCM yêu cầu các ban quản lý dự án và địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu hàng tuần hai Ban Quản lý này phải gửi báo cáo tiến độ, kèm biên bản họp làm việc về Sở Xây dựng, đơn vị thường trực Tổ công tác số 2 để rà soát vướng mắc, tổng hợp và trình UBND TP xem xét, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố cũng đặt ra yêu cầu cao đối với chủ đầu tư và nhà thầu. Các chủ đầu tư phải theo sát tiến độ thi công, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu; đồng thời áp dụng biện pháp xử lý mạnh nếu đơn vị thi công chậm trễ hoặc vi phạm hợp đồng. Kết quả được cập nhật gửi về Sở Tài chính mỗi tuần để tổng hợp.

Sở Tài chính đóng vai trò điều phối, thống kê tổng thể khó khăn tại 30 xã, phường, đặc khu thuộc khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, đảm bảo xử lý kịp thời theo quy định pháp luật, với chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần lên UBND Thành phố.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND 30 địa phương trên được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp chủ đầu tư giải quyết các hồ sơ bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng – những nút thắt lớn nhất của đầu tư công. Các kết quả xử lý phải gửi về Sở Tài chính hằng tuần để theo dõi, thúc đẩy.

Được biết, sau khi hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP.HCM mới được điều chỉnh lên 6.811 dự án, bao gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp.

Tổng số vốn giao là 155.993 tỷ đồng (trong đó tổng mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân là 118.948 tỷ đồng) và dự phòng chưa phân bổ chi tiết là 2.780 tỷ đồng. Đây là số vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay được giao cho một địa phương.