Các nhà máy châu Á lao đao vì thuế quan Mỹ, đơn hàng xuất khẩu sụt mạnh, riêng Việt Nam khởi sắc
Phương Đăng (theo Reuters )
04/11/2025 5:00 PM (GMT+7)
Các trung tâm sản xuất lớn ở châu Á tiếp tục gặp khó trong tháng 10 khi nhu cầu yếu từ Mỹ và hàng rào thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến đơn hàng từ khu vực này sụt giảm mạnh, Reuters dẫn các khảo sát công bố ngày 3/11 đưa tin.
Dù chuyến công du châu Á của ông Trump hồi tuần trước đã mang lại một số tiến triển trong đàm phán thương mại với các nền kinh tế sản xuất lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc, giới xuất khẩu vẫn tỏ ra thận trọng trước triển vọng nhu cầu từ Mỹ.
Các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực tư nhân công bố ngày 3/11 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng chậm lại, còn Hàn Quốc tiếp tục giảm, với đơn hàng xuất khẩu tại cả hai quốc gia đều đi xuống.
Khảo sát PMI chính thức công bố cuối tuần trước cũng cho thấy, hoạt động sản xuất của Trung Quốc sụt giảm tháng thứ 7 liên tiếp, củng cố nhận định rằng làn sóng xuất khẩu dồn dập trước khi thuế Mỹ có hiệu lực đã chấm dứt hoàn toàn.
“Các chỉ số PMI cho thấy kinh tế Trung Quốc mất đà trong tháng 10, với tăng trưởng chậm lại ở cả khu vực sản xuất và xây dựng”, ông Zichun Huang, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics nhận định.
“Một phần yếu kém này có thể sẽ đảo chiều trong ngắn hạn, nhưng bất kỳ cú hích nào cho xuất khẩu từ ‘thỏa thuận’ thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc cũng chỉ ở mức khiêm tốn, trong khi các trở ngại lớn hơn đối với tăng trưởng vẫn sẽ tiếp diễn", ông Huang chia sẻ thêm.
Thận trọng lạc quan về tiến triển thuế quan
Trong cuộc gặp tại Hàn Quốc tuần trước, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hạ nhiệt căng thẳng, bao gồm việc hoãn áp thuế lẫn nhau trong một năm. Tuy nhiên, thỏa thuận này hầu như không chạm tới những chia rẽ sâu sắc giữa hai siêu cường.
Tại Bắc Kinh, các nhà hoạch định chính sách đang theo dõi sát sao liệu nền kinh tế trị giá 19 nghìn tỷ USD của Trung Quốc có thể đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2025 mà không cần tung thêm các gói kích thích hay không.
Số liệu thương mại tháng 9 cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc tăng nhanh hơn dự kiến, nhưng phần lớn đến từ việc mở rộng sang các thị trường mới, trong khi lượng hàng xuất sang Mỹ giảm tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Seoul, thỏa thuận thương mại mới ký với ông Trump tuần trước giúp Hàn Quốc giảm bớt thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa nước này, song các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là một “thỏa hiệp cần thiết” giúp nền kinh tế lớn thứ tư châu Á không bị tụt lại trong thương mại toàn cầu.
Ở các nền kinh tế khác trong khu vực, hoạt động sản xuất tại Malaysia và Đài Loan cũng tiếp tục suy giảm, theo các số liệu PMI, trong khi Việt Nam và Indonesia lại ghi nhận đà tăng trưởng sản xuất khởi sắc hơn.
