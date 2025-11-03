Giá vàng giảm dưới ngưỡng 4.000 USD do một quyết định của Trung Quốc

Giá vàng giao ngay đã giảm tới 1% trước khi hồi phục phần lớn mức giảm trong phiên, trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty trang sức Trung Quốc lao dốc.

Giá vàng giao ngay giảm 0,1% còn 3.997,40 USD/ounce lúc 10:31 sáng tại Singapore, sau khi giảm 2,7% vào tuần trước. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot hầu như không thay đổi.

Giá vàng thỏi giảm tới 1% trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Cuối tuần qua, Bắc Kinh thông báo sẽ không còn cho phép một số nhà bán lẻ khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán vàng mua từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, dù bán trực tiếp hay sau khi đã qua chế tác.

Kim loại quý này đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 10, được thúc đẩy bởi làn sóng mua lẻ, trước khi giảm mạnh trong hai tuần cuối tháng. Dù vậy, giá vẫn tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay, ngay cả sau sự điều chỉnh, với nhiều yếu tố cơ bản như nhu cầu từ ngân hàng trung ương và vai trò trú ẩn vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì.

“Dù nhu cầu vàng từ Trung Quốc ít đóng góp vào thị trường tăng giá kỷ lục năm nay, nhưng thay đổi thuế tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý toàn cầu” - Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu tại BullionVault nhận xét. “Thông tin này có thể sẽ được các nhà giao dịch và nhà đầu tư hoan nghênh trong khi họ đang kỳ vọng một đợt điều chỉnh sâu hơn sau cú tăng vọt hồi tháng trước”.

Trong số các cổ phiếu trang sức, Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. giảm tới 12% tại Hồng Kông, Chow Sang Sang Holdings International Ltd. mất hơn 8%, còn Laopu Gold Co. giảm trên 9%. “Chính sách thuế mới nhiều khả năng sẽ khiến toàn ngành phải tăng giá bán để bù đắp chi phí” - các nhà phân tích của Citigroup Inc. gồm Tiffany Feng viết trong một báo cáo.

Trước đây, hầu hết các công ty tại Trung Quốc đều được khấu trừ VAT đầu vào khi bán cho người tiêu dùng. Theo chính sách mới - có hiệu lực đến hết năm 2027 - ưu đãi thuế chỉ dành cho thành viên của Sàn vàng Thượng Hải và Sàn kỳ hạn Thượng Hải khi họ bán vàng như sản phẩm đầu tư.

Tuy nhiên, khi các thành viên hoặc không thành viên của sàn định sản xuất vàng phi đầu tư - chẳng hạn như đồ trang sức hoặc dùng trong công nghiệp - họ chỉ được khấu trừ 6% VAT đầu vào thay vì 13% như trước đây khi bán ra thị trường. Điều này cũng áp dụng với các công ty không phải thành viên nhưng vẫn có thể mua vàng trực tiếp từ sàn, bất kể mục đích.