Đất hiếm là gì? Vì sao chúng gây sốt trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?

Vận chuyển đất có chứa đất hiếm để xuất khẩu ở một cảng tại Liên Vân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều tháng đàm phán với các nhà thương lượng thương mại Mỹ, Trung Quốc liên tục trì hoãn việc thực hiện các cam kết với chính quyền Trump về việc nới lỏng nguồn cung kim loại đất hiếm quan trọng.

Những đảm bảo trước đó của Bắc Kinh về việc cấp phép khai thác đất hiếm nhanh cho các công ty Mỹ cũng không trở thành hiện thực. Thậm chí, đầu tháng này, Trung Quốc còn siết chặt kiểm soát bằng cách mở rộng mạnh mẽ các hạn chế xuất khẩu.

Theo thỏa thuận ký hôm thứ Năm 30/10, Bắc Kinh đồng ý dỡ bỏ những quy định mới áp dụng gần đây, mặc dù các biện pháp hạn chế ban đầu được công bố hồi tháng 4 vẫn sẽ được giữ nguyên.

Cuộc tranh giành ảnh hưởng trong lĩnh vực đất hiếm đã tồn tại từ trước chính quyền hiện tại: Trong nhiều năm, Trung Quốc từng bước xây dựng gần như quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nguồn tài nguyên này như một phần trong chiến lược công nghiệp rộng lớn hơn của mình.

Đất hiếm là gì, và có thực sự “hiếm” không? Đất hiếm bao gồm 17 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, trong đó gồm scandium, yttrium và nhóm lanthanide.

Tên gọi “đất hiếm” thực ra có phần sai lệch: Chúng phân bố rộng khắp trong lớp vỏ Trái đất và thậm chí còn phổ biến hơn vàng. Tuy nhiên, việc khai thác và tinh chế chúng rất tốn kém, phức tạp và gây hại cho môi trường.

Đất hiếm được dùng để làm gì? Chúng xuất hiện trong vô số công nghệ hiện đại: từ điện thoại thông minh, tua-bin gió, đèn LED, TV màn phẳng đến pin xe điện, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và thiết bị điều trị ung thư.

Đặc biệt, đất hiếm có vai trò thiết yếu trong công nghiệp quốc phòng Mỹ, chúng được sử dụng trong tiêm kích F-35, tàu ngầm, laser, vệ tinh, tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều hệ thống khác, theo báo cáo năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Nguồn cung đất hiếm đến từ đâu? Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 61% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc, và nước này kiểm soát tới 92% khâu tinh chế.

Đất hiếm được chia làm hai nhóm theo khối lượng nguyên tử: loại nhẹ và loại nặng. Đất hiếm nặng khan hiếm hơn, và Mỹ hiện chưa có năng lực tách chúng sau khi khai thác.

“Cho đến đầu năm nay, ngay cả những loại đất hiếm nặng mà Mỹ khai thác ở California, chúng tôi vẫn phải gửi sang Trung Quốc để tách” - bà Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Chiến lược của CSIS, cho biết với CNN.

Tuy nhiên, việc chính quyền Trump áp mức thuế rất cao với hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 4 đã làm gián đoạn quá trình này. “Trung Quốc đã cho thấy sẵn sàng biến sự phụ thuộc của Mỹ vào họ trong khâu tách đất hiếm thành công cụ gây sức ép” - bà nói.

Hiện Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động ở California.

Vì sao đất hiếm lại quan trọng trong cuộc chiến thương mại? Bắc Kinh đang sử dụng đất hiếm như một đòn bẩy chiến lược lớn trong cuộc chiến thương mại, và các biện pháp hạn chế mới nhất là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump hôm thứ Năm tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc.

Đầu tháng này, Trung Quốc bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm - holmi, erbi, thuli, europi và ytterbi - cùng các nam châm và vật liệu liên quan vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, nâng tổng số loại đất hiếm bị hạn chế lên 12. Bắc Kinh cũng yêu cầu giấy phép để xuất khẩu công nghệ sản xuất đất hiếm ra nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu trong năm khiến Trump tức giận. Hồi tháng 6, ông viết trên Truth Social rằng Trung Quốc đã “vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại” khi vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát đối với 7 nguyên tố đất hiếm và sản phẩm liên quan.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này có thể gây ảnh hưởng lớn, do Mỹ phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, từ năm 2020 đến 2023, 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ đến từ Trung Quốc.

Các hạn chế mới nhất của Bắc Kinh được xem là bước leo thang mạnh trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.