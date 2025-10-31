Hội chợ Mùa Thu: Khán giả chen chân xem ‘Mưa Đỏ’, ‘Tử chiến trên không’ miễn phí, bất ngờ với màn hé lộ phim Tết 2026

“Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” chiếu miễn phí tới công chúng tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: BG.

Với sự đồng hành và cấp phép của Cục Điện ảnh, Beta Group đã đưa 2 bộ phim về tinh thần Việt Nam - “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” từng làm mưa làm gió tại phòng vé, trở lại với màn ảnh rộng và chiếu miễn phí tới công chúng.

Việc trình chiếu miễn phí giữa không gian mở đã giúp khán giả, đặc biệt là các cựu chiến binh và gia đình, cùng nhau cảm nhận lại niềm tự hào dân tộc.

Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, với trung bình hơn 500 lượt khách trực tiếp ghé thăm và thưởng thức phim.

Không dừng lại ở việc trình chiếu phim, Beta Group còn tái hiện không gian “rạp Beta Cinemas thu nhỏ” ngay trong khu hội chợ, trở thành điểm dừng chân yêu thích của khách tham quan. Tại đây, quầy Beta Cinemas mang đến vé xem phim miễn phí, bắp rang, nước uống và những món quà đặc trưng, giúp người xem được trải nghiệm trọn vẹn không khí điện ảnh như tại rạp thực thụ.

Hé lộ phim Tết 2026 "Mùi Phở". Ảnh: BG.

Đặc biệt, những hình ảnh và thước phim đầu tiên của “Mùi Phở” - tác phẩm Tết 2026 đánh dấu lần đầu tiên “vua hài đất Bắc” NSƯT Xuân Hinh và “bà hoàng phòng vé” Thu Trang cùng xuất hiện trên màn ảnh đã khiến không gian hội chợ bùng nổ sự tò mò và háo hức.

“Mùi Phở” được giới thiệu như tác phẩm điện ảnh đậm đà hương vị Việt, hứa hẹn mang đến tiếng cười, cảm xúc và tinh thần sum vầy đặc trưng của Tết Việt.

Song song với các hoạt động văn hóa, Beta Group còn củng cố chiến lược phát triển bền vững. Tại hội chợ, quầy tư vấn nhượng quyền Beta Franchise đã thu hút sự quan tâm lớn, thể hiện định hướng phát triển của Beta trong việc mở rộng hệ thống Beta Cinemas nhằm đưa trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao, giá hợp lý đến mọi miền đất nước.