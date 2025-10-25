Ngôi làng ở Hà Nội - nơi rắn nhung nhúc sống chung với người khiến khách nước ngoài choáng váng

Làng rắn Lệ Mật ở ngoại ô Hà Nội là điểm đến hút du khách nước ngoài. Ảnh: Ronan O'Connell

Rắn - nguồn sống của một ngôi làng

Theo The National, cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 8 km về phía đông, Lệ Mật là một ngôi làng yên tĩnh nhưng đầy khác biệt. Ở đây, rắn không phải là nỗi sợ, mà là nguồn sống, biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của cả cộng đồng.

Suốt hơn 500 năm, người dân Lệ Mật đã gắn bó với nghề bắt rắn, nuôi rắn và chế biến thịt rắn. Trên những con đường nhỏ quanh làng, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt biển hiệu quảng cáo các món đặc sản độc đáo như cháo rắn, rượu rắn, tiết rắn hay thịt rắn nướng.

Những nhà hàng và cơ sở kinh doanh nơi đây biến loài bò sát nguy hiểm thành nguồn thu nhập chính, đồng thời duy trì truyền thống cha truyền con nối đã tồn tại suốt nhiều thế hệ.

Gia tộc 7 đời làm nghề bắt rắn

Phóng viên Ronan O’Connell của The National đã có dịp gặp ông Ba Mao, một người dân địa phương nổi tiếng với nghề nuôi rắn, bắt rắn, để tận mắt chứng kiến công việc đầy nguy hiểm này. Ông mời phóng viên vào nhà và giới thiệu bộ sưu tập rắn sống và rắn chết được lưu giữ cẩn thận. Gia đình ông đã có bảy đời làm nghề nuôi rắn, bắt rắn, chuyên đi khắp nơi trong vùng để thu bắt rắn trong nhà dân, chùa chiền và cơ sở kinh doanh.

Một số con rắn được giữ lại để chế biến các món ngon, đặc sản, số khác được bán cho các nhà hàng trong vùng. Trong khi nâng một con hổ mang chúa đang giận dữ lên cho phóng viên xem, cánh tay ông Ba Mao lộ rõ những vết sẹo chằng chịt do rắn cắn suốt nhiều năm hành nghề.

Với du khách, ông Ba Mão có thể hướng dẫn cách cầm, giữ và điều khiển rắn cơ bản, hoặc cho trải nghiệm uống rượu pha máu rắn – một “thử thách” mà nhiều người nước ngoài tò mò nhưng e dè. Phóng viên O’Connell cho biết anh từ chối cả hai, nhưng rời Lệ Mật với sự khâm phục dành cho lòng can đảm của những người dân nơi đây, những người đã biến nỗi sợ hãi thành sinh kế.

Di sản độc đáo giữa lòng Hà Nội

Dù mang chút rùng rợn, Lệ Mật lại là nơi lưu giữ một trong những nét văn hóa đặc sắc hiếm có của Hà Nội. Ngôi làng nhỏ này được coi như “bảo tàng sống” về nghề bắt và nuôi rắn, nơi vẫn lưu giữ những câu chuyện huyền thoại về rắn thần và ông tổ nghề rắn – người được tôn thờ tại đình làng.

Hằng năm, lễ hội làng Lệ Mật thu hút đông đảo du khách và người dân trong vùng. Nghi thức rước kiệu, múa rắn và tế lễ được tổ chức để tưởng nhớ công đức người khai sáng nghề, đồng thời cầu mong mùa làm ăn thuận lợi, không gặp tai ương.

Sáu điểm đến huyền bí nhất ở châu Á

Ngoài làng rắn ở Hà Nội, Việt Nam, danh sách của The National còn liệt kê 5 địa điểm huyền bí khác, bao gồm:

- Quán cà phê phù thủy Ace of Cups ở Bangkok (Thái Lan) – nơi du khách có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa xin “bùa phép” từ một phù thủy thật sự.

- Pháo đài Feroz Shah Kotla ở Delhi (Ấn Độ) – được cho là nơi cư ngụ của các linh hồn có thể ban phước hoặc nguyền rủa con người.

- Nhà tù Zhazidong ở Trùng Khánh (Trung Quốc) – trại giam bí mật thời nội chiến, nay trở thành bảo tàng ghi lại tội ác tra tấn.

- Đền Kiyomizu-dera ở Kyoto (Nhật Bản) – tương truyền là cánh cổng dẫn xuống “địa phủ” của Nhật Bản.

- Pháo đài Hwaseong ở Suwon (Hàn Quốc) – nơi tưởng niệm Hoàng tử Sado, người bị vua cha nhốt trong rương gạo cho đến chết.