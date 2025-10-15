Tờ báo danh tiếng thế giới tiết lộ 14 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Việt Nam

Hoàng hôn ở Hội An. Ảnh The Times.

Việt Nam là một đất nước “gây nghiện”, nhật báo Anh nhấn mạnh. Chỉ trong nửa thế kỷ, quốc gia từng bị chiến tranh tàn phá nay đã trở thành trung tâm của sáng tạo, ẩm thực và cà phê.

Theo The Times, miền Bắc Việt Nam là nơi hòa quyện giữa nét cổ kính của Hà Nội, ruộng bậc thang uốn lượn và những ngôi làng dân tộc thiểu số giàu truyền thống ở vùng núi phía Bắc. Phía Đông là vịnh Hạ Long, tuyệt tác thiên nhiên với hàng nghìn đảo đá vôi. Về miền Trung, bạn sẽ bắt gặp những bãi biển cát trắng, phố cổ Hội An, thành cổ Huế và các di tích đền đài cổ xưa.

Miền Nam sôi động với TP.HCM – đầu tàu kinh tế, nơi ẩm thực đường phố là sự hòa quyện độc đáo giữa cocktail và bia thủ công.

Xa hơn là đồng bằng sông Cửu Long – “vựa lúa” của cả nước, nơi bạn có thể du ngoạn trên sông, ghé chợ nổi và thưởng ngoạn nhịp sống miệt vườn. Ngoài khơi, Phú Quốc sôi động với du lịch nghỉ dưỡng, còn Côn Đảo là thiên đường sinh thái yên tĩnh, lưu giữ dấu ấn lịch sử.

Dưới đây là 14 trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Việt Nam – từ vùng núi phía Bắc đến những bãi biển miền Trung và miền Nam theo The Times.

1. Du ngoạn sông Mekong

Hành trình trên tàu Victoria Mekong – con tàu đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và hạn chế gần như hoàn toàn rác nhựa – đưa bạn qua rừng tràm Trà Sư, chợ nổi và các làng nghề truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu cách người dân địa phương chế biến cà phê, nấu ăn và pha cocktail đặc trưng vùng sông nước.

2. Thưởng thức ẩm thực đường phố

Từ phở, bánh mì, bún chả đến cà phê trứng, ẩm thực Việt Nam là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt, chua, cay và mặn. Một tour ẩm thực ở Hà Nội hoặc TP.HCM sẽ cho bạn nếm trọn hương vị đặc sắc – từ các quán ven đường đến bia hơi vỉa hè.

3. Khám phá phố cổ Hà Nội

Khu Phố cổ 36 phố phường là linh hồn của Hà Nội, nơi các con hẻm tấp nập, hàng quán san sát và cửa hàng thủ công vẫn giữ nghề truyền thống từ thời vua chúa. Tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, ghé đền Ngọc Sơn, thưởng thức bún thang hay cà phê trứng, bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống chân thực nhất của thủ đô Hà Nội.

Đền Ngọc Sơn ở Hà Nội. Ảnh GETTY/The Times.

4. Phượt vùng núi phía Bắc

Nơi địa đầu Tổ quốc, đèo Mã Pì Lèng, thung lũng Quản Bạ và những ruộng bậc thang cheo leo là những địa điểm vô cùng hút khách du lịch. Du khách có thể khám phá vùng núi phía Bắc bằng xe máy, nghỉ tại homestay người H’Mông, hòa mình vào chợ phiên đầy màu sắc.

5. Chèo thuyền ở Tam Cốc

Được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn”, Tam Cốc là nơi con sông Ngô Đồng uốn lượn giữa cánh đồng lúa và núi đá vôi. Phụ nữ địa phương khéo léo chèo thuyền bằng chân đưa du khách len lỏi qua ba hang động kỳ vĩ. Gần đó là Cố đô Hoa Lư – kinh đô đầu tiên của Việt Nam.

6. Ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Cách Hà Nội hơn 280 km, Mù Cang Chải nổi tiếng với ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam. Mùa nước đổ (tháng 5–6) là khi ruộng óng ánh như gương, còn mùa gặt (tháng 9–10) phủ kín sắc vàng rực rỡ. Du khách có thể trekking, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa người H’Mông.

7. Thám hiểm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Nằm gần biên giới Lào, đây là kỳ quan địa chất thế giới với hệ thống hang động khổng lồ như Sơn Đoòng, Thiên Đường. Ngoài các tour mạo hiểm, du khách có thể nghỉ tại homestay bên sông, chèo kayak hoặc ngắm động vật quý hiếm.

8. Trở về quá khứ ở cố đô Huế

Dọc sông Hương, kinh thành Huế lưu giữ dấu tích của triều Nguyễn với Hoàng thành, lăng vua Minh Mạng, Tự Đức. Bạn có thể đi thuyền rồng, thưởng thức ẩm thực cung đình, rồi khám phá vùng phi quân sự DMZ – ranh giới Bắc – Nam thời chiến tranh.

9. Mua sắm và dạo phố cổ Hội An

Hội An quyến rũ với những ngôi nhà vàng rêu, đèn lồng lung linh mỗi đêm rằm, cùng chợ thủ công và tiệm may đo nổi tiếng. Cách đó không xa là thánh địa Mỹ Sơn cổ kính mang đậm nét kiến trúc độc đáo của của người Chăm Pa xưa.

10. Khám phá Tây Nguyên

Xa bờ biển, Tây Nguyên mang đến một Việt Nam khác biệt – rừng thông Đà Lạt, thác nước, đồi cà phê Buôn Ma Thuột và các làng dân tộc Giarai. Bạn có thể tìm hiểu lễ hội truyền thống, thưởng thức cà phê tại nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà phê Việt”.

11. Du thuyền trên vịnh Hạ Long

Theo truyền thuyết, rồng hạ thế phun ngọc tạo nên hàng nghìn đảo đá vôi giữa biển xanh Hạ Long. Một chuyến du thuyền 3 ngày 2 đêm sẽ đưa bạn đến Bái Tử Long, Lan Hạ, tránh xa tuyến du lịch đông đúc và chiêm ngưỡng cảnh sắc mờ sương đầy huyền ảo.



12. Nghỉ dưỡng tại các bãi biển tuyệt đẹp

Từ Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn đến Côn Đảo, Việt Nam có hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng: Six Senses Ninh Vân Bay, InterContinental Danang, Zannier Bai San Ho – nơi rừng gặp biển, lý tưởng cho kỳ nghỉ lãng mạn.

13. Cưỡi xe máy dạo quanh Sài Gòn

Với hơn 8 triệu xe máy, TP.HCM là thành phố của năng lượng và tốc độ. Hãy tham gia tour Vespa để lướt qua những con phố sáng đèn, ghé quán cà phê cũ, ăn khuya ở chợ đêm và ngắm thành phố từ quán bar rooftop.

14. Trải nghiệm tàu hạng sang Vietage

Chuyến tàu Vietage by Anantara nối Đà Nẵng – Quy Nhơn – Nha Trang, đưa du khách qua ruộng lúa, làng chài và bờ biển xanh ngọc.

Khoang tàu chỉ có sáu phòng riêng, phục vụ bữa trưa 3 món, cocktail và trị liệu spa – hành trình hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng Việt Nam theo cách tinh tế nhất.

Từ phố cổ Hà Nội đến bờ cát Ninh Vân, từ ruộng vàng Mù Cang Chải đến hang động Sơn Đoòng, Việt Nam mang đến hành trình của sắc màu, hương vị và những câu chuyện bất tận – nơi mỗi chuyến đi đều để lại dư âm khó quên, theo Times.