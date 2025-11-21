Bỏ việc vì kiệt sức, người phụ nữ Mỹ tìm thấy 'sức khỏe, tự do thực sự” khi sống tại Việt Nam

Người phụ nữ Mỹ Susan Lindgren tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở Việt Nam. Ảnh Insider.

Chuyến đi thay đổi cuộc đời

Sau 25 năm làm tư vấn triển khai hệ thống phần mềm cho nhiều tập đoàn cùng lúc, Susan gần như không còn cuộc sống riêng. Mọi kế hoạch sinh nhật, ăn tối hay gặp gỡ bạn bè đều chỉ là “80% chắc chắn”, bởi công việc luôn được ưu tiên tuyệt đối.

Niềm vui hao mòn, sức khỏe xuống dốc. Trong một lần cảm thấy tim đập nhanh bất thường, cô đi khám và được chẩn đoán huyết áp tăng cao, nhịp tim quá nhanh - đều liên quan đến stress. Bác sĩ yêu cầu cô phải tạm dừng công việc.

Nhưng bước ngoặt thật sự đến từ những buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý. “Chúng ta không nói về công việc nữa, mà đang nói về cuộc sống của cô. Những người giống cô, cứ đi tiếp con đường này… nhiều người không sống nổi”, bác sĩ nói với Susan.

Đó là lúc Susan nhận ra mình phải chọn sức khỏe thay vì sự nghiệp.



Kế hoạch ban đầu rất đơn giản: nghỉ việc một năm để hồi phục, dành thời gian cho gia đình, học thêm chứng chỉ sức khỏe và làm tình nguyện ở nước ngoài.

Chuyến đi đầu tiên đưa Susan đến Tanzania trong một dự án nước sạch. “Đêm cuối cùng, tôi nhận ra mình không muốn rời đi", cô nói.

Khi một thiếu nữ trong đoàn hỏi: “Sao cô không muốn về nhà?”, Susan định trả lời nhưng không tìm được lý do để... Cô không có chồng, không có con, cũng không có công việc chờ đợi. Vậy là cô trở lại Mỹ, cho thuê căn hộ một phòng ngủ, rồi lên đường du lịch vòng quanh châu Phi, Nam Mỹ và châu Á.

Mối duyên lành với Việt Nam

Susan Lindgren, người Mỹ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở Việt Nam. Ảnh Insider.

Lần đầu tiên Susan đến Việt Nam là vào năm 2017, cô đã dành một tháng đi dọc đất nước. Nhưng tâm trí vẫn còn hướng đến những điểm đến mới, nên cô tiếp tục chuỗi hành trình của mình.

Năm 2020, khi Việt Nam đóng cửa biên giới vì Covid-19, cô “kẹt lại” ở đây 5 tháng. Nhưng trải nghiệm đó lại khiến cô thấy Việt Nam đặc biệt dễ sống, với biển, thiên nhiên và nguồn thực phẩm tươi ngon.

Tháng 2/2024, cô quyết định quay lại – lần này là để sống lâu dài. Đà Nẵng trở thành nơi cô gọi là “nhà” suốt 18 tháng qua.

Sống khỏe - sống chậm - sống thật

“Ở Mỹ, tôi phải nỗ lực rất nhiều để chăm sóc sức khỏe", Susan kể. Tập marathon, uống nước ép xanh, detox, đi bộ mỗi ngày… nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tại Đà Nẵng, lối sống lành mạnh dường như… tự nhiên hơn. Người dân dành nhiều thời gian ngoài trời, đồ ăn nhanh không phổ biến. Susan bỏ uống thực phẩm bổ sung, nhưng lại thấy khỏe hơn bao giờ hết. Cô tập acroyoga, nhảy salsa, leo núi, lội suối cùng những người bạn trẻ hơn mình hàng chục tuổi.

“Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng", cô nói.

Susan Lindgren, người Mỹ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở Việt Nam. Ảnh Insider.

Điều khiến Susan cảm thấy giải phóng nhất là sự thay đổi về tiêu chuẩn đánh giá con người.

“Ở Mỹ, người ta hỏi về nhà, xe, công việc. Ở đây, người ta nhìn vào tính cách và cách bạn sống với người khác. Thật nhẹ nhõm", Susan cho biết.

Với thu nhập từ việc cho thuê căn hộ ở Mỹ và các khoản đầu tư, Susan có thể tiếp tục du lịch hoặc sống ở bất cứ đâu. Bà mô tả bản thân thuộc nhóm “trung gian” giữa dân du mục số (digital nomads) và người nghỉ hưu truyền thống: không bị ràng buộc, tự quyết định nơi mình muốn sống.

“Tự do bây giờ với tôi không phải là lương thưởng hay chức danh. Mà là sáng thức dậy, đi biển và uống một trái dừa tươi", Susan nói.

“Trước đây ưu tiên của tôi là làm việc và kiếm tiền. Giờ đây, hạnh phúc mới là điều tôi chọn", cô nhấn mạnh thêm.